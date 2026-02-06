Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 6/2, tại căn hộ tầng 9 tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Đội 14 và Đội 17 huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút.

Đám cháy tại tầng 9 toà chung cư.

Theo một số nhân chứng, khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo toàn bộ cư dân. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt di chuyển theo lối thang bộ thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng có mặt dập tắt vụ hỏa hoạn.

Hôm qua, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 112 đường Trần Cung. Đám cháy phát ra tại biển quảng cáo ở tầng 3 căn nhà. Ngọn lửa gặp chất dễ cháy nên bùng phát nhanh khiến người dân hoảng hốt.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 nhanh chóng tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.