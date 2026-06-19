Từ xa xưa, người Việt và nhiều nước Á Đông đều xem Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) là thời điểm chuyển mùa quan trọng trong năm. Đây cũng là giai đoạn thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng, độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus, côn trùng và nhiều tác nhân gây bệnh phát triển mạnh.

Trong dân gian có quan niệm rằng đây là lúc cơ thể dễ gặp các vấn đề như nóng trong, rôm sảy, đau họng, rối loạn tiêu hóa hay cảm cúm mùa hè. Vì vậy, bên cạnh các phong tục truyền thống, ông bà ta còn lưu truyền nhiều kinh nghiệm ăn uống nhằm giúp cơ thể thanh nhiệt, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Trong số đó, tỏi, rau diếp cá và rau sam là ba loại thực phẩm quen thuộc thường được ví như những "vị thuốc" tự nhiên của mùa hè.

Tỏi: Gia vị quen thuộc với nhiều lợi ích sức khỏe

Tỏi từ lâu đã xuất hiện trong hầu hết căn bếp của các gia đình Việt. Không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà hương vị, tỏi còn chứa allicin - hợp chất được hình thành khi tép tỏi bị nghiền hoặc cắt nhỏ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy allicin có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa nhất định, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Để phát huy tối đa hoạt chất này, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên băm hoặc đập dập tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi sử dụng. Đây là khoảng thời gian cần thiết để allicin được hình thành đầy đủ.

Một số cách chế biến đơn giản:

Tỏi ngâm giấm ăn kèm các món nhiều đạm hoặc dầu mỡ.

Nước chấm tỏi cho các món rau luộc, salad.

Tỏi trộn dưa chuột hoặc cà tím giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.

Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày hoặc thường xuyên bị kích ứng đường tiêu hóa nên hạn chế ăn quá nhiều tỏi sống.

Rau diếp cá: Loại rau dân dã được ưa chuộng trong mùa hè

Rau diếp cá có vị hơi tanh đặc trưng nên không phải ai cũng yêu thích. Tuy nhiên, đây lại là loại rau được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền nhờ tính mát và khả năng hỗ trợ thanh nhiệt.

Một số nghiên cứu ghi nhận các hoạt chất trong rau diếp cá có thể góp phần hỗ trợ kháng viêm và chống oxy hóa.

Trong những ngày hè oi bức, rau diếp cá thường được dùng như một món rau sống hoặc thức uống giải nhiệt.

Gợi ý món ăn:

Rau diếp cá trộn tỏi, giấm và dầu mè.

Rau diếp cá ăn kèm bún, gỏi hoặc các món cuốn.

Nước rau diếp cá nấu hoặc xay lọc uống với lượng vừa phải.

Dù vậy, vì có tính mát nên những người hay lạnh bụng hoặc dễ tiêu chảy không nên sử dụng quá thường xuyên.

Rau sam: Loại rau dại giàu dinh dưỡng ít người biết

Rau sam mọc khá phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam nhưng lại ít được chú ý trong đời sống hiện đại.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, rau sam chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin C và đặc biệt là omega-3 thực vật.

Trong Đông y, rau sam được sử dụng nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Cách chế biến đơn giản:

Rau sam xào trứng.

Rau sam luộc hoặc trộn salad.

Canh rau sam nấu với thịt băm hoặc tôm.

Do chứa hàm lượng axit oxalic tương đối cao, rau sam nên được chần sơ trước khi chế biến.

Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia lưu ý rằng dù tỏi, rau diếp cá hay rau sam đều mang lại nhiều lợi ích, chúng không phải là "thần dược" có thể thay thế thuốc điều trị.

Việc sử dụng nên dựa trên nguyên tắc cân bằng và đa dạng thực phẩm:

Ăn luân phiên 2–3 lần mỗi tuần.

Không lạm dụng hoặc sử dụng liên tục với số lượng lớn.

Kết hợp cùng chế độ ăn đầy đủ rau xanh, trái cây và protein chất lượng.

Khi có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao hoặc bệnh lý nghiêm trọng, cần thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tận dụng thực phẩm mùa hè để chăm sóc sức khỏe

Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn nhắc nhở chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe trong thời điểm giao mùa.

Bên cạnh bánh tro, cơm rượu hay các món ăn truyền thống, việc bổ sung những loại rau quen thuộc như tỏi, rau diếp cá và rau sam vào thực đơn cũng là cách đơn giản để giúp cơ thể thanh mát, cân bằng và thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng của mùa hè.