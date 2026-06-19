"Tôi đã bỏ trà sữa, hạn chế bánh mì, nói không với đồ chiên rán. Thậm chí còn chuyển sang ăn những thực phẩm được ca ngợi là siêu lành mạnh. Vậy tại sao cân nặng vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên?".

Đây là thắc mắc của không ít người đang trong hành trình giảm cân. Theo bác sĩ Cang Lan Ge (Đài Loan), nguyên nhân có thể nằm ở một quan niệm sai lầm rất phổ biến: "Thực phẩm lành mạnh thì ăn bao nhiêu cũng không béo".

Thực tế, có những món ăn được gắn mác "healthy", giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều vẫn có thể khiến lượng calo nạp vào vượt xa nhu cầu của cơ thể. Đặc biệt, ba thực phẩm dưới đây thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân nhưng lại dễ trở thành "cái bẫy" khiến cân nặng chững lại.

Bác sĩ cho biết ông thường gặp những bệnh nhân than phiền rằng họ đã ăn uống rất lành mạnh suốt nhiều tuần nhưng cân nặng gần như không thay đổi, thậm chí tỷ lệ mỡ cơ thể còn tăng lên.

Khi xem lại nhật ký ăn uống, thực đơn của họ thường gồm:

Bữa sáng với sinh tố bơ hoặc sữa bơ cỡ lớn. Bữa phụ là một nắm hạt dinh dưỡng. Bữa tối với một miếng cá hồi áp chảo thật lớn.

Nghe qua có vẻ là chế độ ăn hoàn hảo. Tuy nhiên, đây lại chính là ví dụ điển hình của "hiệu ứng hào quang sức khỏe" - xu hướng đánh đồng thực phẩm tốt cho sức khỏe với thực phẩm ít calo.

1. Các loại hạt dinh dưỡng: Món ăn vặt lành mạnh nhưng cực dễ dư calo

Không thể phủ nhận các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều rất giàu omega-3, vitamin E và các chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch.

Tuy nhiên, điều nhiều người bỏ qua là chúng thuộc nhóm thực phẩm giàu chất béo.

Trong khi 1 gram protein hoặc carbohydrate cung cấp khoảng 4 calo thì 1 gram chất béo cung cấp tới 9 calo.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, một khẩu phần hạt mỗi ngày chỉ tương đương khoảng:

5-7 hạt hạnh nhân hoặc hạt điều. Hoặc 2 quả óc chó.

Thế nhưng nhiều người vừa xem phim, vừa làm việc vừa ăn hạt và vô tình tiêu thụ lượng calo gấp nhiều lần mức cần thiết.

2. Quả bơ: "Siêu thực phẩm" không đồng nghĩa với ít năng lượng

Bơ từ lâu được xem là biểu tượng của chế độ ăn lành mạnh nhờ chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch.

Nhưng về mặt dinh dưỡng, bơ thực chất cũng là một thực phẩm giàu chất béo.

Một quả bơ cỡ trung bình có thể chứa từ 20-30 gram chất béo và cung cấp gần 300 calo – tương đương một bát cơm trắng đầy.

Sai lầm phổ biến của nhiều người là xem bơ như các loại trái cây thông thường và ăn cả quả trong một lần. Điều này có thể khiến tổng lượng calo trong ngày tăng đáng kể mà không hề nhận ra.

3. Cá hồi: Nguồn đạm chất lượng cao nhưng không phải lựa chọn "ăn bao nhiêu cũng được"

Cá hồi nổi tiếng vì chứa EPA và DHA - những axit béo omega-3 quan trọng cho não bộ, thị lực và sức khỏe tim mạch.

Đây chắc chắn là một nguồn protein chất lượng cao đáng có trong chế độ ăn.

Tuy nhiên, cá hồi cũng thuộc nhóm cá biển có hàm lượng chất béo tương đối cao. Một miếng phi lê cá hồi khoảng 200 gram có thể cung cấp từ 400–500 calo, cao hơn đáng kể so với cùng khối lượng ức gà hoặc nhiều loại cá nạc khác.

Nếu đang trong giai đoạn kiểm soát cân nặng, bạn nên chú ý đến khẩu phần ăn, ưu tiên phần thịt cá và hạn chế tiêu thụ quá nhiều phần da cá vốn chứa lượng chất béo khá lớn.

Ăn lành mạnh vẫn cần kiểm soát khẩu phần

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, "healthy" không đồng nghĩa với "không giới hạn".

Các loại hạt, bơ hay cá hồi đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá mức vì tin rằng chúng hoàn toàn vô hại, bạn có thể vô tình nạp vào cơ thể lượng calo lớn hơn nhiều so với mức tiêu hao.

Giảm cân hiệu quả không chỉ là lựa chọn thực phẩm tốt mà còn cần chú ý đến tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Bởi đôi khi, trở ngại lớn nhất trên hành trình giảm cân không nằm ở trà sữa hay đồ chiên rán, mà lại đến từ những món ăn được cho là "siêu lành mạnh".