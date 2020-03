Châu Tấn 44 tuổi đẹp rực rỡ như bà hoàng, fan gọi tên "Như Ý truyện" vì điệu bộ giống hệt Kế Hoàng Hậu

Bộ phim Cô ấy không hoàn hảo do Châu Tấn - Triệu Nhã Chi - Huệ Anh Hồng đóng chính hiện đang phát sóng trên hệ thống Tencent và IQiyi.

Ban đầu, điểm Douban của phim lên đến 7.4, nhưng vì lồng tiếng không tốt, lại thêm chỉ trích đạo nhái lời thoại nên Cô ấy không hoàn hảo đã nhận về hàng tá bình luận tiêu cực.

Truyền thông Hoa ngữ còn so sánh Cô ấy không hoàn hảo với bản phim gốc Mother do Nhật Bản sản xuất và cho rằng dự án do Châu Tấn đóng chính chưa được như kỳ vọng.

Truyền thông Hoa ngữ nhắc đến "Hậu cung Như Ý truyện" khi phim mới của Châu Tấn phát sóng.

Dẫu vậy, với người hâm mộ Châu Tấn thì Cô ấy không hoàn hảo chứa đựng nhiều điểm xem thú vị. Ngoài diễn xuất điêu luyện, bộ phim này còn gợi nhắc siêu phẩm cổ trang Hậu cung Như Ý truyện từng làm mưa làm gió hồi năm 2018.

Ở 1 cảnh quay uống canh, Châu Tấn bị fan chụp lại khoảnh khắc hệt như lúc đóng vai Kế Hoàng Hậu - Như Ý trong Hậu cung Như Ý truyện. Từ hành động, biểu cảm cho đến thần thái toát ra, Châu Tấn trong 2 bộ phim đều khiến fan thích thú. Ngoài ra, Châu Tấn cũng đốn tim fan khi xuất hiện ở loạt ảnh hậu trường với dáng vẻ trẻ trung, xinh đẹp.

Châu Tấn uống canh trong "Hậu cung Như Ý truyện" và "Cô ấy không hoàn hảo".

Châu Tấn năm nay 44 tuổi, được xem là một trong Tứ Đại Hoa Đán của điện ảnh Hoa ngữ. Từ nhiều năm nay, cùng với Triệu Vy - Chương Tử Di - Từ Tịnh Lôi đã khẳng định danh xưng này không phải hữu danh vô thực.

Những hình ảnh hậu trường đẹp mắt của Châu Tấn.

Trong Cô ấy không hoàn hảo, Châu Tấn đóng vai Lâm Tự Chi - 1 người phụ nữ chịu nhiều thương tổn trong quá khứ nên luôn né tránh chuyện lập gia đình, sinh con. Bao năm qua, Lâm Tự Chi vẫn âm thầm tìm kiếm tin tức người mẹ ruột từng bỏ rơi mình.

Rồi đến ngày kia, Lâm Tự Chi gặp gỡ cô bé 7 tuổi Mục Liên Sinh và ngỡ ngàng vì Liên Sinh có quá nhiều điểm giống mình. 2 tâm hồn chịu nhiều thương tổn đã va vào nhau, Lâm Tự Chi quyết định ra tay giải cứu cô bé khỏi nạn bạo hành gia đình.