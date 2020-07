Cháu gái Tổng thống Mỹ tiết lộ thông tin ông Donald Trump từng bị cha đẻ bạo hành cảm xúc, để lại hệ lụy đến hiện tại

Cuốn sách có tựa đề "Too Much and Never Enough" (Quá nhiều và không bao giờ đủ) của Mary Trump, cháu ruột gọi Tổng thống Mỹ là chú, dự kiến ra mắt vào ngày 14/7, gồm 240 trang. Một số nội dung chính của cuốn sách đã được tiết lộ với những thông tin thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận.

Trong cuốn sách, bà Mary, nhà tâm lý học lâm sàng, tiết lộ ông Trump từng bị bạo hành cảm xúc bởi cha ruột, doanh nhân Fred Trump.

"Bạo hành trẻ em, về mặt nào đó, là hệ quả của 'quá nhiều' hoặc 'không đủ' (tình cảm). Donald đã trực tiếp trải qua giai đoạn 'không đủ' này, khi ông ấy mất liên lạc với mẹ ruột trong giai đoạn trưởng thành quan trọng, điều này thật đáng buồn", cuốn sách cho biết.

Cuốn sách của Mary Trump tiết lộ nhiều thông tin gây sốc.

Trong cuốn sách, tác giả Mary miêu tả ông Trump đã không được gặp mẹ trong ít nhất 1 năm. Đây cũng chính là quãng thời gian bố ông, doanh nhân Fred Trump, đã không đáp ứng các nhu cầu cũng như không mang lại cảm giác an toàn, được yêu thương, trân trọng hay làm gương cho con trai.

Tác giả Mary cho biết tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mẹ Tổng thống Trump, người phụ nữ cũng tên là Mary, xuất phát từ một ca phẫu thuật tử cung khẩn cấp. Điều này đã khiến ông Trump cùng các anh em phải sống phụ thuộc vào bố. Tuy nhiên, bố ông Donald Trump lại là một người cuồng công việc, làm 12 giờ mỗi ngày và làm 6 ngày trong tuần. Ông Fred dường như nghĩ rằng những đứa con của mình có thể tự chăm sóc bản thân.

"Fred chỉ quan tâm đến nhu cầu của chính bản thân chứ những đứa con. Tình yêu không có ý nghĩa gì với Fred. Ông chỉ mong các con nghe lời, thế thôi", cuốn sách cho biết.

Tổng thống Trump thiếu thốn tình cha từ nhỏ.

Những thiếu thốn về cảm xúc mà Tổng thống Trump trải qua đã gây ra vết sẹo đi cùng ông suốt cuộc đời, cuốn sách cho biết. Anh trai cả của Tổng thống Trump qua đời năm 1981 ở độ tuổi ngoài 40 vì chứng nghiện rượu. Tác giả Mary, con gái của người này, cho biết tính cách của Tổng thống Trump được hình thành trong giai đoạn chứng kiến những sự tổn thương và chịu đựng của anh trai.

Mới đây, ông Robert Trump, anh trai của Tổng thống Trump, đã khởi kiện tác giả Mary khi cho rằng người cháu gái đã phá vỡ một thỏa thuận không tiết lộ thông tin ký năm 2001 bằng việc xuất bản cuốn sách trên. Ông Donald Trump cũng cho rằng cuốn sách của tác giả Mary sẽ không thể được xuất bản bởi vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Nguồn: Nydailynews