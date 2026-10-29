Cháu gái ông Thomas Markle lên tiếng

Sau khi tin tức về việc ông Thomas Markle Sr. bị cảnh sát Philippines điều tra liên quan đến hành vi sở hữu hình ảnh bạo hành trẻ em bùng nổ trên truyền thông, thêm một người thân trong gia đình đã chính thức lên tiếng. Noelle Rasmussen, cháu gái của ông Thomas Sr. và là con gái của Samantha Markle, mới đây đã chia sẻ góc nhìn cá nhân trong bài phỏng vấn với tờ The Telegraph. Những tiết lộ từ Noelle không chỉ làm rõ thêm bầu không khí bất ổn trong gia đình mà còn mang lại sự ủng hộ mạnh mẽ cho quyết định kiên quyết cách ly các con khỏi ông ngoại của Meghan Markle suốt nhiều năm qua.

Cháu gái ông Thomas Markle cởi mở về cảm giác "có điều gì đó bất ổn"

Trong cuộc phỏng vấn, Noelle Rasmussen thừa nhận bản thân từ nhỏ đã hiếm khi gặp mặt ông ngoại do hoàn cảnh gia đình phức tạp. Dù không trực tiếp chứng kiến các hành vi sai trái, Noelle chia sẻ rằng tiềm thức và trực giác của cô luôn phát ra tín hiệu cảnh báo về những điều không lành mạnh ở người ông này.

Cô bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động tố giác của người cậu Thomas Markle Jr. và chỉ trích sự chậm trễ của lực lượng cảnh sát khi không kịp thời xử lý lá thư cảnh báo từ người bà quá cố Roslyn Loveless - vợ đầu của ông Thomas Sr. Theo Noelle, những cáo buộc bạo hành trẻ em là điều vô cùng tồi tệ và hành động tố giác để đưa sự thật ra ánh sáng là việc làm hoàn toàn cần thiết để bảo vệ các nạn nhân nhỏ tuổi.

Lên tiếng ủng hộ quyết định bảo vệ các con của Meghan Markle

Mặc dù đã nhiều năm không giữ liên lạc với người dì Meghan Markle, Noelle Rasmussen khẳng định cô hoàn toàn thấu hiểu và đứng về phía Nữ công tước xứ Sussex trong việc kiên quyết không cho hai bé Archie và Lilibet tiếp xúc với ông ngoại. Noelle thẳng thắn chia sẻ rằng không một người mẹ nào lại muốn đặt con mình vào môi trường nguy hiểm xung quanh một người đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về xâm hại trẻ em.

Bản thân Noelle từng có quá khứ đầy sóng gió khi năm 16 tuổi, chính bà ngoại Roslyn đã phải gửi thư nhờ sự can thiệp của cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em để tách cô ra khỏi mẹ đẻ Samantha Markle, giúp cô chuyển đến sống cùng cha để có môi trường an toàn hơn.

Những chia sẻ của Noelle Rasmussen diễn ra ngay sau khi Meghan Markle đưa ra thông cáo chính thức bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót trước những thông tin mới bị phanh phui. Nữ công tước tiết lộ rằng ngay từ năm 2018, Cảnh sát Hoàng gia Anh đã chia sẻ với cô một lá thư chứa đựng những cáo buộc vô cùng nghiêm trọng về cha đẻ. Meghan nhấn mạnh rằng việc truyền thông bóp méo hay chỉ trích sự lạnh nhạt của cô đối với cha trong nhiều năm qua hoàn toàn bỏ qua bản chất cốt lõi: Đó là quyết định bắt buộc của một người mẹ nhằm bảo vệ sự an toàn cho các con. Cô bày tỏ niềm hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra đến cùng để thực thi lý trí và pháp luật, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho những đứa trẻ vô tội.

*Theo townandcountry