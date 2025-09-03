Vu Lan hiếu nghĩa - Trao cha mẹ nét thanh xuân từ ánh nhìn đến diện mạo

Ánh nhìn cha mẹ và dấu ấn của thời gian

Theo thời gian, vùng mí mắt của cha mẹ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa: da mí chùng xuống, mỡ thừa tích tụ, cơ nâng mi yếu đi. Không chỉ khiến gương mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống, tình trạng sụp mí còn có thể che khuất tầm nhìn ngoại vi, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Giải pháp hiệu quả trong trường hợp này là cắt mí thẩm mỹ - tiểu phẫu an toàn giúp loại bỏ da và mỡ thừa, đồng thời điều chỉnh cơ nâng mi để đôi mắt trông to tròn, sắc nét và trẻ trung hơn. Bác sĩ sẽ tạo một đường rạch nhỏ trên mí, xử lý phần da chùng và mỡ thừa, sau đó khâu thẩm mỹ để tái tạo nếp mí cân đối, hài hòa. Đây là thủ thuật đơn giản, chỉ tác động đến vùng da và mỡ mí mắt, không ảnh hưởng đến các cấu trúc khác của mắt, từ đó mang lại ánh nhìn tinh anh và khuôn mặt tươi sáng hơn cho Cha Mẹ.

Chị N.T.T (Hà Nội) chia sẻ rằng, khi nhận thấy mẹ bị sụp mí, da chùng xuống che tầm nhìn và gương mặt trông mệt mỏi hơn, các con đã nhiều lần động viên bà đi cắt mí để cải thiện. Ban đầu, mẹ chị còn ngần ngại vì nghĩ thẩm mỹ chỉ để làm đẹp bên ngoài, thậm chí có lúc đến bệnh viện rồi lại muốn về. Nhưng nhờ sự quan tâm, khuyên nhủ kiên trì của con cái và sự giải thích tận tình từ các bác sĩ, cuối cùng bà cũng đồng ý.

Bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ trực tiếp phẫu thuật

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau khoảng 60 phút, dưới bàn tay khéo léo của bác sĩ tạo hình thẩm mỹ trong phòng mổ vô khuẩn một chiều, đường mí của bà đã được tái tạo cân đối, hài hòa với gương mặt. Chị T. xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự vui vì ca phẫu thuật diễn ra thành công. Nhìn những đường khâu gọn gàng, tôi càng thêm tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc."

Tình trạng mí mắt của mẹ chị N.T.T trước và sau khi cắt mí

Không chỉ có phẫu thuật cắt mí, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc còn mang đến nhiều phương pháp trẻ hoá mắt không xâm lấn, phù hợp với những ai muốn cải thiện vùng mắt mà không cần can thiệp dao kéo. Các công nghệ hiện đại như HIFU, Thermage, Emface hay Exion có khả năng tác động sâu dưới da, kích thích tăng sinh collagen và elastin, từ đó giảm nếp nhăn, làm mờ vết chân chim và nâng nhẹ vùng mí, cải thiện tình trạng quầng thâm, mang lại đôi mắt tươi sáng. Song song, tiêm botox giúp xóa nhăn trán, cau mày, đuôi mắt hay mí dưới; tiêm mỡ hốc mắt giúp gương mặt đầy đặn, trẻ trung hơn. Tùy theo tình trạng, bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ riêng hoặc kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp để đem lại hiệu quả trẻ hoá toàn diện, vừa an toàn, vừa tự nhiên.

Làn da mẹ và những vết hằn của năm tháng

Không chỉ đôi mắt, làn da cũng in hằn dấu vết của thời gian và những năm tháng Mẹ đã âm thầm hy sinh cho gia đình. Tuổi tác cùng những tác động từ môi trường khiến da kém đàn hồi, nếp nhăn dần xuất hiện, sắc tố da trở nên không đều, sạm nám và xỉn màu. Những thay đổi này khó có thể cải thiện bằng các bước chăm sóc da thông thường, bởi nếp nhăn, sạm nám hay tình trạng da chùng nhão thường xuất phát từ sự suy giảm collagen và độ đàn hồi tự nhiên. Chính vì vậy, trẻ hoá da đa công nghệ được xem là giải pháp toàn diện, tác động sâu khắc phục những dấu hiệu lão hoá và mang lại hiệu quả rõ rệt, bền vững hơn.

Tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, mỗi khách hàng sẽ được thăm khám kỹ lưỡng và tư vấn phác đồ cá nhân hoá, linh hoạt kết hợp nhiều công nghệ trong cùng một liệu trình để tối ưu hiệu quả và rút ngắn thời gian hồi phục. Các phương pháp trẻ hoá da công nghệ cao được áp dụng linh hoạt, kết hợp theo chỉ định của bác sĩ dựa trên tình trạng thực tế của từng khách hàng. Nhờ vậy, mọi vấn đề lão hoá như nếp nhăn, da chảy xệ, nám hay tàn nhang đều được cải thiện toàn diện. Đặc biệt, các liệu pháp tiêm như filler, botox hay vi điểm mang lại hiệu quả nhanh chóng, an toàn và được nhiều khách hàng tin chọn vì giúp tiết kiệm thời gian đi lại, rút ngắn quá trình hồi phục.

Trực tiếp bác sĩ chuyên khoa Da liễu thăm khám 1:1

Toàn bộ quy trình được thực hiện tại bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS, bảo đảm an toàn cùng quyền lợi và lợi ích tối đa. Đồng thời, khách hàng được trực tiếp thăm khám với đội ngũ ThS.BS Da liễu giàu kinh nghiệm và trải nghiệm các công nghệ hiện đại, nhờ đó mọi nhu cầu làm đẹp không chỉ đạt kết quả thẩm mỹ mà còn tuân thủ chuẩn y khoa.

Có thể thấy, đôi mắt tinh anh và làn da rạng ngời không chỉ là yếu tố ngoại hình, mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho cha mẹ. Nếu cắt mí giúp khôi phục ánh nhìn linh hoạt, thì trẻ hoá da lại mang đến sự tươi mới trên gương mặt như một món quà đặc biệt thay lời muốn nói từ mỗi người con gửi gắm tình yêu thương trọn vẹn gửi tặng cha mẹ.

Mùa Vu Lan này, hãy để Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cùng bạn trong hành trình tri ân và chăm sóc cha mẹ, để yêu thương luôn được thể hiện một cách trọn vẹn và thiết thực nhất!

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Hotline tư vấn & đặt lịch: 091.110.3243 - 024.3927.5565

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc

Cơ sở 1: Tầng 5 - Bệnh viện Hồng Ngọc, Số 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 4 - Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Số 8 đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, Hà Nội