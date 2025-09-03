Chắp cánh ước mơ 2025: Hành trình tái tạo vẹn tròn – Trọn vẹn yêu thương, khi cái đẹp được hồi sinh từ nghị lực

Không chỉ trao lại dáng hình, mà còn hồi sinh niềm tin sống

Giữa những câu chuyện đầy cảm xúc mà "Chắp cánh ước mơ 2025" được đồng hành, có hành trình của chị Bùi Thị Dung đến từ Ninh Bình. Nỗi đau mất chồng còn chưa kịp nguôi ngoai, chỉ 1 năm sau chị lại nhận tin mắc ung thư vú. Nhưng thay vì gục ngã, chị Dung chọn cách kiên cường bước tiếp: "Không có nỗi đau nào bằng mất người thân. Chính vì vậy tôi phải cố gắng sống để nuôi hai con. Tôi chưa một ngày cho phép mình buồn, mà luôn giữ tinh thần tích cực để lan tỏa cho mọi người." Dù luôn vui vẻ và tích cực, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác mất mát và tự ti đã khiến chị đôi khi quên đi niềm vui sống.

Khi được lựa chọn tham gia chương trình tái tạo vú miễn phí tại Bệnh viện Hồng Ngọc, chị coi đây như một món quà vô giá: "Kết quả nhận được khiến tôi thật sự mãn nguyện. Tôi biết ơn các bác sĩ đã không quản đường xa về Việt Nam cùng đồng hành với ekip bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, biết ơn Ban lãnh đạo bệnh viện đã trao tôi cơ hội đặc biệt này."

Chị Bùi Thị Dung chia sẻ "Tái tạo vú là điều vô cùng ý nghĩa, giúp tôi tự tin hơn để sống trọn vẹn bên các con."

Câu chuyện của chị Dung là minh chứng sống động cho sức mạnh kiên cường và giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình hướng tới: không chỉ tái tạo hình thể, mà còn hồi sinh tinh thần và niềm tin sống cho những phụ nữ vượt qua thử thách.

"Chắp cánh ước mơ": Hành trình nhân văn nối dài

Sau hơn 10 năm, "Chắp cánh ước mơ" đã đồng hành cùng hàng trăm phụ nữ sau điều trị ung thư vú, mang đến cho họ cơ hội tái tạo hình thể và niềm tin sống. Điểm đặc biệt khiến chương trình trở nên khác biệt chính là tính nhân văn: toàn bộ chi phí phẫu thuật được miễn phí, dành ưu tiên cho những bệnh nhân khó khăn về tài chính. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là một sứ mệnh cộng đồng, nơi y đức và lòng nhân ái được lan tỏa.

Hình ảnh đội ngũ bác sĩ của Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc & Tổ chức NUOY (Hoa Kỳ)

ThS BS Bùi Tuấn Anh - Phó Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc người đã trực tiếp phẫu thuật tái tạo vú cho hàng trăm phụ nữ trong suốt nhiều năm qua, chia sẻ: "Mỗi ca mổ là một hành trình đặc biệt. Không chỉ tái tạo bầu ngực, đó còn là cách để trao lại cho người phụ nữ sự tự tin và niềm tin vào cuộc sống. Trên con đường ấy, đội ngũ y bác sĩ luôn đồng hành và sẻ chia cùng chị em trong những giai đoạn khó khăn nhất."

Cùng với ThS.BS Bùi Tuấn Anh, chương trình còn có sự tham gia của nhiều bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc và các chuyên gia đến từ tổ chức NUOY (Hoa Kỳ), những người đã tận tâm cống hiến để mang lại vẻ ngoài tự tin và một cuộc sống trọn vẹn hơn cho bệnh nhân.

Thông tin chương trình "Chắp cánh ước mơ" 2025

Thời gian phẫu thuật dự kiến: từ ngày 07 – 16/09/2025

Địa điểm: Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đối tượng tham gia:

Bệnh nhân phải đoạn nhũ sau ung thư, chấn thương/bỏng...

Có mong muốn tái tạo vú nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Tái tạo vú tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc – Hồi sinh hình thể, khơi dậy niềm tin

Ung thư vú có thể cướp đi một phần cơ thể, nhưng không thể lấy đi khát khao sống và khao khát làm đẹp của người phụ nữ. Tái tạo vú vì thế không chỉ dừng ở việc phục hồi ngoại hình, mà còn là quá trình tái sinh niềm tin, giúp phụ nữ vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống và các mối quan hệ.

Trực tiếp phẫu thuật bởi đội ngũ ThS.BS tạo hình thẩm mỹ giỏi BV Hồng Ngọc, có chứng chỉ phẫu thuật vi phẫu, chuyên xử lý các ca tái tạo khó

Tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, mọi ca tái tạo vú được thực hiện trong môi trường đạt chuẩn quốc tế ACHS về chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo tối đa quyền lợi, lợi ích cho khách hàng. Các bác sĩ tạo hình thẩm mỹ và vi phẫu giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn và lên phác đồ cá nhân hóa dựa trên vóc dáng, thể trạng, nhu cầu thẩm mỹ của từng khách hàng.

Khách hàng được sử phẫu thuật trong phòng mổ vô khuẩn hiện đại với quy trình gây mê hồi sức an toàn, áp dụng Chiến lược đường thở khó (DAS). Những ca phức tạp sẽ được hội chẩn liên chuyên khoa cùng chuyên gia trong và ngoài nước. Sau mổ, đội ngũ điều dưỡng và trợ lý bác sĩ hỗ trợ 24/24, đảm bảo hồi phục trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lan tỏa giá trị nhân văn, để mỗi phụ nữ đều được sống trọn vẹn

"Chắp cánh ước mơ" không chỉ là một chương trình từ thiện mà còn là lời kêu gọi đồng hành: hãy quan tâm, tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ không may mắn. Mỗi ca tái tạo thành công không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho một cá nhân mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự nhân văn đến nhiều gia đình và xã hội.

Đừng để những mất mát níu giữ bạn. Hãy thắp lên hy vọng, tìm lại chính mình và sống trọn vẹn với vẻ đẹp mà bạn xứng đáng.