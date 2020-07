Chanyeol - Sehun cùng hàng loạt sao Hàn "quẩy" tưng bừng trong Dream Concert online, nói cám ơn fan Việt Nam bằng tiếng Việt

Chiều tối ngày 25/7, chương trình Dream Concert lần thứ 26 mang tên CONNECT đã được tổ chức tại SBS Prism Tower ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul.

Được biết, do tình hình dịch bệnh, nên năm nay Dream Concert được chuyển sang hình thức online với hi vọng có thể truyền tải thông điệp về sự hi vọng và lòng can đảm của fan hâm mộ Kpop trước dịch bệnh Corona trên toàn thế giới.

Mặc dù được tổ chức theo hình thức online, truyền hình trực tuyến tới fan hâm mộ ở các quốc gia nhưng dàn line up của Dream Concert 2020 cũng không hề kém cạnh khi quy tụ hàng loạt ngôi sao lớn như: EXO-SC, Red Velvet, Red Velvet Irene & Seulgi, Oh My Girl, Astro, South Club, Kim Jae Hwan, AB6IX, CIX, Golden Child, Cravity, Mamamoo, Ha Sung Woon, Lovelyz, WJSN, Jeong Se Woon, Wiki Miki, The Boyz, Stray Kids, ITZ...

Tại Việt Nam, gần 1000 fan hâm mộ đã cùng nhau tụ hội để gửi tình yêu tới các thần tượng của mình thông qua buổi xem chung do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Mặc dù gần 18h chương trình mới bắt đầu nhưng từ 15-16h rất đông fan hâm mộ đã có mặt tại nơi diễn ra sự kiện để tụ tập cùng fandom của mình.

Xuất hiện trong chương trình, các nghệ sĩ đã gửi tới người hâm mộ từ các nước trên thế giới những ca khúc mới nhất của mình. Nếu Red Velvet với Psycho, Red Flavor thì EXO-SC cũng gửi tới khuấy động không khí với What a life, 1 Billion views...

Trong phần giao lưu với khán giả, bộ đôi Sehun và Chanyeol của EXO còn gửi lời cám ơn tới fan Việt Nam bằng tiếng Việt. Cả hai cũng chia sẻ về kỷ niệm cả nhóm từng tới Việt Nam đông đủ vào năm 2015 trong chương trình Musicbank.

Cuối chương trình, BTC cũng gửi lời xin lỗi tới fan hâm mộ Việt Nam bởi vì lý do đường truyền nên bạn fan may mắn lỡ mất cơ hội trò chuyện cùng Sehun và Chanyeol. Ban tổ chức cũng tiết lộ về chuyện sẽ cố gắng mời bộ đội rapper nhà EXO tới Việt Nam trong thời gian sắp tới.