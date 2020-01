Kpop Super Concert: Taemin đẹp xuất thần khi diễn dưới mưa, Chanyeol (EXO-SC) đội nón lá nói "Anh yêu em" khiến fan Việt phát sốt

Tối 11/1, show diễn Kpop Super Concert đã chính thức diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay từ khi công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn, khán giả Việt đã mong ngóng từng ngày bởi sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như Taemin (SHINee) và EXO-SC, NCT 127.

Sát giờ chương trình diễn ra, trời đổ mưa nặng hạt, gió lạnh khiến ban tổ chức phải lau lại sàn sân khấu để tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Do đó, đêm nhạc diễn ra muộn hơn so với thời gian đã thông báo. Taemin (SHINee) chính là nghệ sĩ cuối cùng biểu diễn. Khi nam thần tượng bước ra sân khấu cũng là lúc mưa bắt đầu rơi trở lại. Tuy nhiên, "em út" SHINee vẫn tiếp tục phần trình diễn với phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Dưới tiết trời Hà Nội, Taemin càng trở nên sexy và đẹp hơn bao giờ hết.

Taemin (SHINee) đẹp xuất thần khi biểu diễn dưới mưa.

Trở lại Việt Nam sau 5 năm, EXO-SC tiếp tục khiến bao nhiêu trái tim fangirl phải thổn thức. Đặc biệt, khoảnh khắc anh chàng Chanyeol đội nón lá, nói "Anh Yêu Em" bằng tiếng Việt khiến người hâm mộ có mặt ở sân vận động Mỹ Đình như vỡ òa vì quá dễ thương.

Chanyeol đốn tim người hâm mộ khi đội nón lá nói "Anh Yêu Em" bằng tiếng Việt.

Sehun với góc nghiêng hoàn hảo khi biểu diễn trên sân khấu.

NCT 127 cũng đã mang đến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi trở lại Việt Nam biểu diễn. Dù thiếu vắng thành viên Jung Woo do sức khỏe không tốt, tuy nhiên boygroup nhà SM vẫn mang tới những màn trình diễn thỏa mãn phần nghe và phần nhìn.

NCT 127 mang đến những tiết mục đầy sôi động để chinh phục khán giả.

Nhóm nhạc nữ Elris gây ấn tượng với phong cách biểu diễn trẻ trung, visual hút mắt.