Chanyeol đến Hà Nội sau 3 năm, fans dặn dò: Thưởng thức thật nhiều món ngon ở Việt Nam nha

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 sẽ chính thức được diễn ra. Theo đó, MC Vĩnh Phú sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt cả 2 đêm nhạc.

Bên cạnh sự tò mò về những ca khúc sẽ xuất hiện trong chương trình thì câu chuyện hậu trường phía sau khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Đó chính là những lá thư mà fans hâm mộ Việt Nam đã gửi tới Kpop Festival Open Air.

Kim Jae Joong

Được biết, BTC đã mở hòm Ebox để fan gửi lời ước tới cho các thần tượng. Trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ thực hiện điều ước của người hâm mộ được chọn ngẫu nhiên. BTC cho biết họ không ngờ hòm thư lại được fan hưởng ứng nhiệt tình như vậy với vô số lời nhắn xúc động dành cho thần tượng với hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực đúng đêm Noel. Hiện đã có hơn 5.000 thư của người hâm mộ gửi tới hòm thư của Kpop Festival Open Air.

Một bức thư gửi ca sĩ Kim Jae Joong có đoạn: "Em vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể kịp gặp anh vào một dịp thật đặc biệt, vừa được đón Giáng sinh, vừa được kỷ niệm 20 năm khởi nghiệp cùng anh tại Việt Nam. Anh hãy đến Việt Nam thêm nữa nhé, vào một concert của riêng anh để chúng ta cùng hòa chung không khí với nhau một cách thật riêng tư, để chúng em có thật nhiều thời gian được trò chuyện, lắng nghe anh và gửi gắm đến anh thật nhiều yêu thương".

Chanyeol

Một khán giả nữ nhắn gửi Chanyeol: "Chanyeol à, hãy giữ sức khoẻ, thưởng thức thật nhiều món ngon ở Việt Nam nha. Ước được nghe Chanyeol hát 'The First Snow' hoặc 'For Life live' ở Việt Nam".

Xiumin

Khán giả khác gửi thư cho Xiumin: "Thật sự là em đã theo dõi anh được 9 năm rồi. Em rất yêu quý anh và tất cả thành viên EXO. Em rất tiếc khi cả 2 lần trong năm nay anh sang Việt Nam em đều bận không đến được. Mong rằng sang năm 2024, Xiumin oppa và cả EXO nữa có thể tổ chức concert hoặc fancon tại Việt Nam. Cuối cùng em xin chúc cho Xiumin oppa và EXO sẽ có sức khỏe tốt, luôn hạnh phúc và ngày càng thành công. Cảm ơn anh vì đã đến Việt Nam".