Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Vụ án tử tù Hồ Duy Hải là đặc biệt nghiêm trọng!

Sáng 6-5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - 34 tuổi, bị tuyên án tử hình về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào năm 2008.



Chánh án Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại phiên giám đốc thẩm - Ảnh: Báo Công Lý

Phiên xét xử do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Tham dự phiên tòa giám đốc thẩm có đại diện các cơ quan gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Quốc hội; VKSND Tối cao, TAND Tối cao; đại diện Bộ Công an; TAND cấp cao tại TP HCM, VKSND Cấp cao tại TP HCM; các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An và luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải.

Toàn cảnh phiên Giám đốc thẩm - Ảnh: Báo Công Lý

Các điều tra viên tham gia điều tra vụ án, cán bộ giám định hiện trường, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng có mặt tại phiên tòa. Riêng Ông Nguyễn Thanh Phong là cán bộ điều tra vụ án, lập biên bản, quyết định lệnh tạm giam đối với Hồ Duy Hải) vắng mặt. Ngoài ra, còn có luật sư Trần Hồng Phong bào chữa cho Hồ Duy Hải có mặt tại phiên xét xử, 2 luật sư khác vắng mặt.

Tại phiên giám đốc thẩm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX đều tuyên án Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản. Mới đây, VKSND Tối cao lại có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Phiên giám đốc thẩm là kiểm tra, thẩm định, đánh giá tính hợp pháp, có căn cứ của các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và chủ yếu làm rõ những nội dung trong kháng nghị của VKSND Tối cao.

Yêu cầu đặt ra là cần xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục, không cho phép làm oan người vô tội, cũng như bỏ lọt người phạm tội.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải

Có mặt trước trụ sở TAND Tối cao sáng 6-5 cùng nhiều người thân, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, cho biết cả gia đình, dòng họ, đang hồi hộp từng phút, từng giây từ phiên giám đốc thẩm này. Ba Loan và dòng họ hy vọng mọi việc sẽ được làm sáng tỏ tại phiên tòa kéo dài 3 ngày này...