Chàng trai TP.HCM phát hiện vô sinh nhờ khám sức khỏe tiền hôn nhân

Anh T. được phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn cả hai bên xuống bìu lúc 6 tuổi. Nhiều năm qua, chủ quan cho rằng cuộc phẫu thuật thành công, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nên anh không đi khám. Hồi tháng 3, anh T. và bạn gái cùng đi khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận không có tinh trùng, kích thước tinh hoàn teo nhỏ chỉ bằng 1/2 so với nam giới bình thường, các chỉ số nội tiết tố nam cũng thấp hơn tiêu chuẩn.

Theo ThS. BS CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, dị tật tinh hoàn ẩn nên được can thiệp phẫu thuật khi trẻ trong độ tuổi 6-18 tháng tuổi, lý tưởng nhất là trước 12 tháng tuổi. Nếu điều trị muộn hơn, tinh hoàn nằm trong ổ bụng thời gian dài phải chịu áp lực và nhiệt độ cao hơn bình thường dẫn đến thoái hóa, suy giảm chức năng sản xuất tinh trùng gây vô sinh, giảm sản xuất các nội tiết tố nam dẫn đến rối loạn chức năng sinh dục. Ngoài ra, tình trạng này còn tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn.

“Các kết quả thăm khám gợi ý người bệnh đã có những tổn thương tại tinh hoàn. Kỹ thuật vi phẫu micro-TESE cao cấp giúp người bệnh có 54% cơ hội tìm thấy tinh trùng từ tinh hoàn để có con của chính mình”, BS chia sẻ.

Ảnh minh họa

Chị L. 30 tuổi, bạn gái của anh Tiến vẫn quyết định kết hôn và đồng hành trên hành trình tìm con. Đầu tháng 6, cặp đôi trở lại bệnh viện để bắt đầu hành trình điều trị. BS cùng êkíp thực hiện vi phẫu micro-TESE cho người bệnh. Tại tinh hoàn bên phải, dưới hệ thống kính vi phẫu độ phóng đại gấp 30 lần, các bác sĩ tìm thấy vài ống sinh tinh tiềm năng. Mẫu được cắt lọc chuyển vào phòng lab. Chuyên viên phôi học quan sát dưới kính hiển vi độ phóng đại gấp 200 lần, thành công tìm thấy 30 tinh trùng đủ điều kiện, chia làm 2 mẫu và trữ đông.

Chị L. bắt đầu quá trình kích thích buồng trứng với phác đồ phù hợp, thu được 11 noãn trưởng thành. Chuyên viên phôi học rã đông một mẫu tinh trùng của người chồng, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ động học tối ưu mọi điều kiện giúp thu được 5 phôi ngày 5.

Chị L. đang được chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện để chuyển phôi vào tử cung, sẵn sàng hành trình mang thai và sinh con. Mẫu tinh trùng còn lại được tiếp tục trữ đông giúp chồng chị bảo tồn khả năng sinh sản, tránh được cuộc can thiệp phẫu thuật khác trong tương lai.

Theo BS Dương Quang Huy, nam giới dù đã phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn thành công không nên chủ quan. Từ độ tuổi dậy thì trở đi, người bệnh cần chủ động thăm khám sức khỏe sinh sản ít nhất một lần giúp kịp thời phát hiện bất thường, tầm soát nguy cơ ung thư tinh hoàn và vô sinh hiếm muộn. Trường hợp lý tưởng nhất là duy trì khám định kỳ hàng năm.

Tinh hoàn ẩn có thể đi kèm với các dị tật ở hệ sinh dục và tiết niệu, như thoát vị bẹn, các vấn đề về dây chằng tinh hoàn và bìu, hẹp hoặc tắc ống dẫn tinh, lỗ tiểu đóng thấp… Ngoài ra tinh hoàn suy giảm chức năng có thể dẫn đến rối loạn tiết tố nam. Những yếu tố trên đều có thể khiến nam giới vô sinh hiếm muộn, suy giảm chức năng sinh dục, hoặc tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Phát hiện và điều trị sớm giúp nam giới có con của chính mình, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tinh hoàn ẩn cũng có thể phát hiện trễ. Các bác sĩ từng phát hiện dị tật tinh hoàn ẩn cho nam giới ở độ tuổi 37 đến khám hiếm muộn sau 2 năm kết hôn không có con. Phương pháp điều trị là phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn xuống bìu, theo dõi trong vòng 6-12 tháng. Nếu chức năng sinh tinh hồi phục có thể có con tự nhiên. Nếu không, người bệnh cần phẫu thuật tìm tinh trùng để điều trị IVF.

BS Dương Quang Huy khuyến cáo, nam giới có thể tự thăm khám vùng kín khi tắm. Kích thước mỗi bên tinh hoàn bình thường khoảng trái chôm chôm, trường hợp hai bên tinh hoàn có kích thước chênh lệch, thiếu độ săn chắc hoặc có triệu chứng sưng đau… nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm với phương pháp phù hợp.