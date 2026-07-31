Chàng trai gọi điện hỏi ý kiến bố khi được mai mối với cô gái Hưng Yên: Cái kết gây bất ngờ

Cặp đôi mới xuất hiện trong Bạn muốn hẹn hò là anh chàng Mai Hoàng Đạt (28 tuổi, quê Bắc Ninh, quản lý mảng kinh doanh bất động sản) và cô nàng Bùi Thị Dung (29 tuổi, quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên). Cả hai hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Với tính chất công việc, Hoàng Đạt tự nhận thấy bản thân là người khá hoạt ngôn, nhanh nhẹn, hiểu biết về các vùng miền và thông tin tài chính.

Tuy nhiên, anh chàng nhận thấy bản thân khá nóng tính. Công việc của Đạt hiện đang thuận lợi và ổn định, nhưng chuyện tình của anh lại lận đận. Đạt từng có người yêu nhưng bị bố mẹ phản đối khá gay gắt vì yêu xa. Cuối cùng anh lựa chọn theo ý gia đình, vì muốn được tập trung chăm lo cho bố mẹ đã lớn tuổi. Đến với chương trình mai mối Bạn muốn hẹn hò, Đạt mong muốn tìm được một người phụ nữ của gia đình.

Trong khi đó, Dung là một cô gái sống tình cảm, coi trọng gia đình, làm việc nghiêm túc và khá cẩn thân. Khác với Hoàng Đạt, Dung lại khá rụt rè và ít nói trước đám đông. Cô nhận thấy khuyết điểm này của mình tạo cảm giác khó gần đối với những người xung quanh. Cô gái đến từ Hưng Yên thì cho rằng chuyện yêu gần hay yêu xa không quá quan trọng đối với cô. Cô mong muốn tìm được một người đàn ông điềm đạm, trưởng thành, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình.

Anh chàng Mai Hoàng Đạt và cô nàng Bùi Thị Dung.

2 nhân vật chính đã chia sẻ hết về tình cách cũng như mong muốn về người bạn tương lai của mình. Và điều khiến ông mai bà mối quan tâm và rất trăn trở chính là tiêu chí chọn vợ cùng làng, cùng xã của Hoàng.

Đến buổi mai mối cùng Dung có mẹ của cô. Trong phần trò chuyện, bà một lần nữa đặt ra câu hỏi: “Cô thấy Hoàng Đạt chững chạc nhưng có một trở ngại lớn là mong muốn của gia đình, liệu cháu có thể vượt qua được không? Con gái cô quê ở Hưng Yên, hiện sống ở Hà Nội, cháu thấy có quá trở ngại không với yêu cầu của gia đình cháu? Cháu nên nhanh, linh động quyết định xem thế nào, ngay trong ngày hôm nay".

Trả lời sự băn khoăn của phụ huỳnh đằng gái, Đạt nói: “Bố mẹ con là con hiểu nhất. Về cơ bản là bố mẹ con thích con lấy vợ gần. Nhưng bản thân con khi đăng ký tham gia chương trình đã rất mở và linh động, sẵn sàng đón nhận một người bạn ở xa. Quãng đường từ Bắc Ninh về Hưng Yên khá là gần” .

Tuy nhiên phần hồi đáp này của đằng trai vẫn khiến ông mai Quuyền Linh lăn tăn: "Đạt quyết định như vậy, nhưng bố mẹ không đồng ý thì sao? Đạt đang chịu áp lực từ gia đình. Mình cần hỏi ý kiến người lớn? Đạt có thể gọi điện thoại hỏi bố mẹ được không?"

Chàng trai gọi điện về hỏi ý kiến của bố.

Để ông mai bà mối cùng gia đình đàng gái yên tâm, ngay trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, Đạt đã gọi điện về xin ý kiến bố mẹ. Khi kết nối với bố, anh hỏi: “Sắp tới, con có bạn gái ở Hưng Yên có được không”. Bố anh đáp: “Hưng Yên, xa thế con” . Đạt kiên nhẫn giải thích, quãng đường từ Bắc Ninh về Hưng Yên không quá xa, đường sá cũng thuận tiện. Bố anh kết luận: “Thôi bây giờ số phận chẳng biết nói gì, xa cũng được, gần cũng được, miễn sao con hạnh phúc”. Nhận được sự ủng hộ của bố, Hoàng Đạt tự tin đối diện với đàng gái khi mở rào.

Vào giây phút quyết định, Đạt bấm nút đồng ý hẹn hò, trong khi Dung từ chối. Cả hai quyết định làm bạn rồi sau đó sẽ dần dần tìm hiểu, nếu có duyên thì họ sẽ đến được với nhau.

(Nguồn: Bạn muốn hẹn hò)