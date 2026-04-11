Trai tân 51 tuổi "chục năm chưa yêu ai" được mai mối nữ thạc sĩ giỏi giang nhưng quyết từ chối vì 1 lý do

Anh Nguyễn Lâm Phong (sinh năm 1975, quê ở Gia Lâm, Hà Nội) chuyển vào TP.HCM sinh sống từ năm 2014, hiện làm công việc tự do. Người đàn ông thật thà kể: “ Hết tiền thì đi làm, có tiền thì nghỉ ”. Anh Phong chưa từng lập gia đình. Anh cho biết trước đây cũng có yêu nhưng từ ngày vào TP.HCM thì chưa yêu ai. Khi được hỏi về vấn đề này, anh nói: “ Số mình vậy rồi ”.

“ Khi vào TP.HCM thì mình cũng đã lớn tuổi rồi, không quen biết ai, cũng không nghĩ gì nhiều. Sau cũng được giới thiệu cho người này người kia nhưng không thấy có cảm giác gì, không phù hợp. Cũng có những người mình cảm thấy thích nhưng không dám nói ”, người đàn ông 51 tuổi kể, đồng thời cho biết hoàn cảnh gia đình anh cũng có những cái khó riêng.

Chia sẻ về bản thân, anh Phong tự nhận thấy mình “chẳng có ưu điểm gì lắm”. Anh tự nhận xét mình hiền lành, thương người, trong cuộc sống giúp được ai cái gì thì giúp, không quan trọng chuyện giàu nghèo. Còn điểm yếu của anh là nhút nhát, không có nhiều tài năng, hay ngại trước đám đông, tiếp xúc với người chưa quen cũng rất ngại.

Anh Phong biết đến chương trình “Bạn muốn hẹn hò” từ lâu nhưng ngại không dám đăng ký. Đến giờ anh mới mạnh dạn, nhờ chương trình hỗ trợ để tìm một nửa phù hợp.

Người được chương trình mai mối cho anh Phong là chị Hồ Bảo Uyên (37 tuổi, quê Đồng Nai). Chị Uyên là công chức nhà nước, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Người phụ nữ khá giỏi giang và năng động, ngoài công việc chính, chị còn là giảng viên thỉnh giảng ngành Đông phương học.

Điểm mạnh của chị Uyên là nấu ăn ngon, trao đổi thông tin với mọi người nhanh, có khả năng thuyết trình, còn điểm yếu là hay giận vu vơ nhưng cũng dễ nguôi.

Chị Uyên đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị ly hôn cách đây hơn 1 năm, hiện sống cùng con gái 9 tuổi. Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, người phụ nữ kể: “ Thời điểm kết hôn là lúc mình mới tốt nghiệp cao học. Mình trở về Đồng Nai công tác, còn chồng vẫn làm việc tại TP.HCM, 2 vợ chồng mỗi người 1 nơi. Sau hơn 5 năm thì mình mới về lại TP.HCM làm việc nhưng lúc này chồng mình lại chuyển công tác về Đồng Nai, Bình Dương (cũ) rồi Long Ạn (cũ).

2 vợ chồng cứ như “một người đuổi, một người bắt” nên mất kết nối và xa dần. Chúng mình không còn hòa hợp, không tìm thấy tiếng nói chung trong hôn nhân và mục đích ban đầu khi tiến tới hôn nhân cũng không đạt được nên thống nhất là kết thúc sau 11 năm gắn bó ”.

Chị Uyên lắng nghe những quan điểm của anh Phong.

Về tiêu chí tìm kiếm người bạn đồng hành mới, chị Uyên mong tìm được một người có sự chân thành, biết chia sẻ và lắng nghe. Bởi vì khi đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Uyên cảm thấy sự chân thành là rất cần thiết. Chia sẻ và đồng cảm là điều tiên quyết phải có trong một cuộc hôn nhân.

Nghe những chia sẻ của chị Uyên, anh Phong thẳng thắn cho hay bản thân không muốn kết nối với những người đã từng lập gia đình rồi. Lý do là bởi anh không thích. Người đàn ông bày tỏ, bản thân chưa lập gia đình và không muốn vợ của mình sau này phải san sẻ tình cảm với người khác.

Cuối chương trình, cả hai không cần đặt tay lên nút bấm.

Trước quan điểm của đối phương, chị Uyên nhẹ nhàng nói: “ Em đã một lần đi qua hôn nhân đổ vỡ nên em biết giá trị của hôn nhân. Em cũng biết là mình cần cái gì, mong cầu cái gì và muốn có cái gì để bảo vệ cuộc hôn nhân đó. Em nghĩ là nếu có thể thì mình vẫn nên mở lòng để có thể chia sẻ và nhận những điều tốt đẹp hơn ”.

MC Ngọc Lan cũng góp ý với anh Phong rằng, ở độ tuổi này, anh cũng khó tìm được một cô gái chưa từng kết hôn. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh cũng dành nhiều lời khen cho “nhà gái” song anh Phong vẫn giữ vững quan điểm và mong muốn 2 bên chỉ là bạn bè. Chương trình kết thúc và cả 2 người đều không cần đặt tay vào nút bấm hẹn hò - thủ tục luôn có trong phần cuối chương trình để đôi bên quyết định xem mình có đồng ý hẹn hò với bạn ghép đôi hay không.

