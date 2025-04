Chàng trai đặc biệt khiến giám khảo 'Tân binh toàn năng' rơi nước mắt

Tập đầu tiên của chương trình Tân binh toàn năng vừa lên sóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong số các thí sinh xuất hiện trong tập 1, Đinh Viết Tường - chàng trai sinh năm 2002 mang đến một câu chuyện khiến ban giám khảo đồng loạt rơi nước mắt.

Phần thi của Viết Tường khiến giám khảo xúc động.

Viết Tường không may mắc hội chứng TICs - rối loạn thần kinh khiến cơ thể co giật và phát ra âm thanh không kiểm soát, nhưng anh vẫn quyết tâm bước lên sân khấu của Tân binh toàn năng để thể hiện niềm đam mê nghệ thuật.

Chia sẻ tại chương trình, Viết Tường nói từng tự tin, song có những lúc lại suy nghĩ tiêu cực. "Ngày hôm nay khi đứng tại chương trình, tuy chưa có thành tựu nổi bật nhưng em đã chiến thắng được mình trong quá khứ, em rất tự hào về bản thân mình" , anh nói.

Anh thể hiện ca khúc No scars to your beautiful và thực hiện vũ đạo mượt mà trên sân khấu. Chàng trai trẻ gần như hóa thành một con người khác khi trình diễn.

Chứng kiến phần thi của Viết Tường, các giám khảo không giấu nổi xúc động. SlimV khẳng định Viết Tường làm tốt phần thi của mình, trong khi đó giám khảo S.T Sơn Thạch cho rằng: "Sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không hiểu được khó khăn bạn trải qua. Theo suy nghĩ của tôi, việc bạn đứng được trên sân khấu hôm nay đã chứng minh được Viết Tường là người rất toàn năng".

Với phần thể hiện của mình, Viết Tường nhận được vé vào top 100 của chương trình. Tuy nhiên, sau những cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí, Viết Tường vẫn chưa có cơ hội vào top 30 chung cuộc. Không thể tiến xa hơn tại chương trình nhưng câu chuyện của Đinh Viết Tường đã trở thành một nguồn cảm hứng.

Viết Tường dừng chân ở top 100 của chương trình.

Bên cạnh đó, ê-kíp cũng tặng Viết Tường chiếc áo chỉ dành cho những bạn thực tập sinh ưu tú nhất của chương trình. Đây là món quà tinh thần giúp anh có thêm động lực để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Sau khi tập 1 phát sóng, khán giả để lại những phản hồi tích cực, gửi lời động viên tinh thần đến chàng trai sinh năm 2002.

Trước tình cảm của khán giả, Viết Tường chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn chương trình Tân binh toàn năng đã cho mình có cơ hội để thể hiện cũng như chia sẻ những lời muốn nói bấy lâu nay. Và mình cũng cảm ơn mọi người đã động viên và ủng hộ mình".

Viết Tường nhận được món quà dành cho những thí sinh ưu tú nhất.

Trước khi xuất hiện tại Tân binh toàn năng , Đinh Viết Tường từng được biết đến trong cộng đồng yêu vũ đạo với vai trò dancer và biên đạo. Anh từng gây chú ý khi góp mặt tại chương trình Dalat Best Dance Crew 2022 - sân chơi quy tụ nhiều nhóm nhảy chuyên nghiệp trên cả nước.

Ngoài ra, chàng trai sinh năm 2002 cũng từng tham gia Trạm yêu thương của VTV và một số dự án truyền cảm hứng dành cho người trẻ vượt lên nghịch cảnh.

Trên các trang mạng xã hội, Viết Tường thường xuyên chia sẻ các video ca hát, nhảy và câu chuyện về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Anh nhận được sự ủng hộ của khán giả vì sự cố gắng, lan tỏa điều tích cực trong cuộc sống.