9 thí sinh đầu tiên vào top 30 'Tân binh toàn năng' gây sốt mạng xã hội

Tập 1 Tân binh toàn năng (Project 100%) vừa lên sóng thu hút quan tâm của khán giả. Đây là chương trình tiếp sóng của Chị đẹp đạp gió và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau 5 ngày casting tại miền Bắc và miền Nam, chương trình lựa chọn được danh sách top 100 thí sinh đạt chuẩn để bước tới vòng thẩm định bước vào top 30. Tiêu chí lựa chọn top 30 dựa trên các yếu tố then chốt như tố chất ngôi sao, tiềm năng phát triển và sự thu hút qua ống kính với những tài năng sẵn có.

Theo nhà sản xuất, hành trình của Tân binh toàn năng sẽ là hành trình của sự chuyển đổi và lột xác sau hơn 3 tháng rèn luyện, kỷ luật và nghiệm khắc mọi phương diện.

Những thí sinh đầu tiên của "Tân binh toàn năng".

Ở tập này, 9 cái tên đầu tiên lộ diện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Danh sách bao gồm Lê Phạm Minh Quân (2002 - TP.HCM), Vũ Nam Minh (2003 - Nghệ An), Nguyễn Thanh Phúc Nguyễn (2005 - Lâm Đồng), Nguyễn Đoàn Trung Anh (2006 - Hà Nội), Đoàn Văn Chung (2003 - Hà Nội), Đặng Đức Huy (2005 - Cần Thơ), Lê Duy Lân (2003 - Hà Nội), Kai Đỗ (2000 - Cần Thơ) và Thái Lê Minh Hiếu (2002 - Quảng Bình)

Trong đó, Đoàn Văn Chung gây chú ý ghi nhận tấm vé vàng đặc cách bước thẳng vào top 30 của chương trình, không cần thông qua hội đồng bình chọn có sự tham gia của những huấn luyện viên quốc tế.

Chia sẻ về gia đình, anh nói: “Ông em là cựu chiến binh, cụ là mẹ Việt Nam anh hùng. Em muốn mang dòng máu cách mạng để thể hiện những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp đất nước”.

Đoàn Văn Chung được vào thẳng top 30.

Trong chương trình, bộ 3 "Nhà sản xuất toàn Năng" Tóc Tiên, Soobin và Kay Trần cũng đưa ra những quan điểm để tìm kiếm top 30. Tóc Tiên đặt tiêu chí "tố chất ngôi sao" lên hàng đầu.

Đối với Soobin, anh đề cao yếu tố đạo đức và lối sống vì đây là 2 thứ tiên quyết rèn luyện một con người bình thường trở thành một con người của công chúng. Quan điểm của Soobin là một người nghệ sĩ phải chứng minh được sự khác biệt của bản thân trên thị trường âm nhạc đa dạng màu sắc.

Soobin và Tóc Tiên sẽ là người hỗ trợ các thí sinh.

Là một nghệ sĩ thành danh nhờ sự nỗ lực và kiên trì, Kay Trần chú trọng vào tính kỷ luật thép và tinh thần sẵn sàng xông pha đối đầu với áp lực của các thí sinh. Anh tìm kiếm những mảnh ghép chịu được sự khó khăn và gian khổ trên con đường rèn luyện, cống hiến cho nghệ thuật.

Kay Trần chú trọng vào tính kỷ luật thép và tinh thần của thí sinh.

Tân binh toàn năng (Project 100%) dựa theo format quốc tế của show Show it all. Vì vậy, format của chương trình là độc bản (mới lạ và duy nhất), mang tính tiên phong và sáng tạo do người Việt Nam thực hiện.

Tại chương trình, 30 thực tập sinh sẽ trải qua quá trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, được áp dụng cho những nhóm nhạc nam hàng đầu tạo như EXO, Shinee... với các chuyên gia hàng đầu tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Các thí sinh sẽ được huấn luyện khép kín trong vòng 3 tháng tại nhà chung với lộ trình học tập và rèn luyện chuyên sâu để đối diện những thử thách khó khăn. Bất kỳ ai không đạt chuẩn sẽ lập tức bị loại khỏi chương trình.

Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ trở thành thế hệ trẻ tiên phong của thị trường giải trí Việt, tiếp tục thi đấu cùng những nhóm nhạc quốc tế.