Diễn biến vụ ca sĩ Noo Phước Thịnh bị kiện

Ngày 23/2, TAND TPHCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn Zack Hemsey. Ở phiên sơ thẩm, tòa án bác đơn kiện vụ nhạc sĩ Zack Hemsey (nguyên đơn, 43 tuổi, quốc tịch Mỹ) kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh vi phạm quyền sở hữu tác giả.

Theo nội dung đơn phúc thẩm, ông Zack Hemsey cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Ông cho rằng việc đánh giá, nhận định của tòa chưa phù hợp với quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Zack Hemsey phát hành album The Way , gồm 10 tác phẩm và bản ghi âm, trong đó có bản ghi âm cùng tên The Way . Nhạc sĩ cho biết album được đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Mỹ cũng như một số quốc gia khác. Ông là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp các bản ghi âm trong album.

Phía nguyên đơn trình bày vào tháng 10/2017, trên nền tảng YouTube xuất hiện MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi do Noo Phước Thịnh thể hiện vai chính và hát chính. Trong một phân cảnh tai nạn xe hơi, ê-kíp cắt xén và sử dụng một phần bản ghi âm The Way làm nhạc nền mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu.

Nhạc sĩ người Mỹ kháng cáo sau khi thua kiện Noo Phước Thịnh (ảnh).

Zack Hemsey cho rằng việc khai thác bản ghi âm không xin phép đã xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan của ông, đồng thời ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tác phẩm cũng như quyền độc quyền cho phép người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại.

Nhạc sĩ người Mỹ khởi kiện, yêu cầu tòa buộc ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV trên các nền tảng lưu trữ và mạng xã hội, bồi thường thiệt hại vật chất 850 triệu đồng và đăng tải lời xin lỗi công khai trên báo chí.

Nguyên đơn lập luận rằng có căn cứ để xác định nam ca sĩ là chủ thể liên quan trực tiếp đến việc khai thác MV. Phía này viện dẫn việc Noo Phước Thịnh từng giới thiệu trên truyền thông về sự đầu tư công sức, kinh phí cho sản phẩm, đồng thời tại phần mô tả MV trên YouTube từng xuất hiện dòng thông tin ghi nhận bản quyền thuộc về Nguyễn Phước Thịnh.

Phía Noo Phước Thịnh trình bày anh tham gia dự án theo lời mời của ông Lê Tuấn Khanh với vai trò diễn viên và ca sĩ thể hiện ca khúc. Theo thỏa thuận hợp tác, ông Khanh là nhà sản xuất và chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề pháp lý, trong đó có quyền tác giả.

Nam ca sĩ cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ biểu diễn và nhận đủ thù lao theo hợp đồng, không tham gia vào quá trình sản xuất, quản lý hay khai thác MV. Anh cũng khẳng định mình không phải là chủ sở hữu MV cũng như kênh YouTube đăng tải sản phẩm, vì vậy đề nghị tòa xem xét lại tư cách bị đơn.

Ông Lê Tuấn Khanh sau đó thừa nhận là người đầu tư tài chính, sản xuất MV và quản lý kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”. Ông chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh sản phẩm; việc bảo đảm yếu tố bản quyền được giao cho ê-kíp thực hiện. Ông cũng cho rằng bản ghi âm The Way thuộc nhóm quyền liên quan, nếu có sử dụng thì phát sinh nghĩa vụ trả thù lao chứ không cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong bản án sơ thẩm được tuyên trước đó, HĐXX căn cứ giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp và kết luận giám định ngày 15/6/2022 của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết luận này xác định MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có sao chép một phần bản ghi âm The Way khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền.

Tuy nhiên, xét các hợp đồng hợp tác, lời khai của các bên và tài liệu trong hồ sơ, tòa cho rằng có đủ cơ sở xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là nhà sản xuất và chủ sở hữu MV cũng như kênh YouTube liên quan. Nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh Noo Phước Thịnh là người trực tiếp sử dụng hoặc khai thác bản ghi âm bị cho là xâm phạm.

HĐXX kết luận nam ca sĩ không phải là chủ thể xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm The Way . Yêu cầu bồi thường thiệt hại 850 triệu đồng và xin lỗi công khai của nguyên đơn vì vậy không được chấp nhận.

Bản án cũng nêu rõ, trong trường hợp cho rằng ông Lê Tuấn Khanh là người xâm phạm quyền, Zack Hemsey có thể khởi kiện bằng vụ án dân sự khác khi có đủ căn cứ và còn trong thời hiệu theo quy định pháp luật.