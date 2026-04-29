Ngày 29/4, tờ Sohu đưa tin drama tình ái giữa nữ ca sĩ Hoàng Nhất Minh và thiếu gia Vương Tư Thông lại bùng nổ và gây xôn xao MXH Weibo. Trong buổi livestream vào tối qua, Hoàng Nhất Minh tuyên bố khởi kiện Vương Tư Thông ra tòa vì có hành vi vô trách nhiệm, vứt bỏ con ruột không thăm nom, chăm sóc hay cấp dưỡng trong 2 năm qua. Người đẹp sinh năm 1999 yêu cầu Vương Tư Thông phối hợp làm xét nghiệm ADN để nhận con, không để thân thế của đứa trẻ tiếp tục bị hoài nghi và bàn luận tiêu cực.

"Tôi sẽ khởi kiện cha đứa trẻ để yêu cầu xét nghiệm ADN. Tôi không nói mình làm việc này không phải vì tiền, nhưng hơn hết tôi muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta là người thừa kế hàng nghìn tỷ, sau vụ kiện anh ta không đưa tiền cho tôi cũng không sao. Tôi muốn thế giới này biết rằng con gái tôi - Thiểm Thiểm có cha, và cha của con bé chính là anh ta (Vương Tư Thông - PV)", Hoàng Nhất Minh nói. Trước động thái cực căng, đòi kiện tụng làm lớn chuyện của Hoàng Nhất Minh, Vương Tư Thông vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, tập đoàn Vạn Đạt từ chối bình luận về đời tư của con trai chủ tịch Vương Kiện Lâm.

Hoàng Nhất Minh tuyên bố kiện Vương Tư Thông ra tòa để buộc anh làm xét nghiệm ADN nhận con. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, tờ 163 nhận định Hoàng Nhất Minh rất khó để giành phán quyết có lợi trong vụ kiện với Vương Tư Thông. Bởi theo luật định, tòa án không có quyền cưỡng chế một ai thực hiện xét nghiệm ADN, trừ khi đối phương tự nguyện. Do đó, việc chứng minh thân thế cho con, cũng như yêu cầu trợ cấp nuôi dưỡng của Hoàng Nhất Minh gần như là 0% khả năng nếu Vương Tư Thông không chấp nhận xét nghiệm quan hệ huyết thống. Chưa kể, Vương Tư Thông đã ở nước ngoài 1 thời gian dài, chưa rõ khi nào sẽ về Trung Quốc. Gần nhất, thiếu gia này được trông thấy tiệc tùng với các cô gái xinh đẹp ở Los Angeles, Mỹ và không hề quan tâm đến việc Hoàng Nhất Minh tố cáo anh.

Vào tháng 6/2024, Hoàng Nhất Minh bất ngờ thông báo đã sinh con, đang làm mẹ đơn thân. Sau đó, cô có buổi livestream chấn động tố cáo Vương Tư Thông - thiếu gia ăn chơi bậc nhất xứ tỷ dân - bỏ rơi mẹ con cô, sống vô trách nhiệm. " Cha của con gái tôi là Vương Tư Thông. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình đã nói. Tôi nói chuyện này không phải vì muốn lợi dụng Vương Tư Thông để bản thân nổi tiếng hơn. Tôi chỉ muốn con gái có cha", Hoàng Nhất Minh cho biết.

Theo Hoàng Nhất Minh, cô và Vương Tư Thông từng có 1 đoạn tình cảm ngắn ngủi. Cả 2 chia tay trong êm đẹp, không hề có mâu thuẫn cá nhân. 2 tháng sau khi đường ai nấy đi, cô phát hiện bản thân mang thai. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Minh không thông báo cho Vương Tư Thông. Trước lời khuyên can của bạn bè rằng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, Hoàng Nhất Minh quyết định phá thai. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện kiểm tra, cô được bác sĩ thông báo gặp vấn đề về sinh sản. Nếu phá thai, khả năng làm mẹ trong tương lai của cô sẽ làm rất thấp. Do đó, Hoàng Nhất Minh đã giữ lại con.

Sau khi chia tay, Hoàng Nhất Minh mang thai nhưng không thông báo cho Vương Tư Thông. Ảnh: Sina.

Hoàng Nhất Minh chia sẻ mẹ cũng ủng hộ quyết định sinh con cô, và bà tuyên bố rằng nếu Vương Tư Thông không nuôi, nhà gái sẽ tự nuôi nấng đứa trẻ. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ sinh năm 1999 đặt tên em bé là Winky, rồi thông báo cho Vương Tư Thông. Tuy nhiên, tình cũ đã phũ phàng block cô sau khi nhận được ảnh của con gái trên Wechat. Về sau, khi nhận thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng, Hoàng Nhất Minh tiếp tục cầu cứu tình cũ hỗ trợ, nhưng Vương Tư Thông phớt lờ. Điều này khiến nữ ca sĩ gen Z bất mãn, quyết định lên mạng tung hê mọi chuyện và thậm chí còn cho con gái 1 tuổi quay quảng cáo kiếm tiền nhằm gây sức ép cho tình cũ.

Dù vậy, thiếu gia Vương Tư Thông và gia đình anh đều quyết không nhận con, nhận cháu. Vương Tư Thông lo bản thân là kẻ đổ vỏ, còn cha mẹ vị thiếu gia không muốn có 1 cô con dâu tai tiếng như Hoàng Nhất Minh. Do đó, họ để mặc cho Hoàng Nhất Minh chăm sóc đứa trẻ suốt 2 năm qua. Gần đây, nữ ca sĩ bị tòa án hạn chế tiêu dùng xa xỉ vì mất điểm "tín dụng xã hội" do nợ nần hơn 4 tỷ đồng không trả. Để có tiền nuôi con và trả nợ, cô phải đi bán quần áo ở siêu thị với thời gian làm việc 12 tiếng/ngày.

Mẹ con Hoàng Nhất Minh bị Vương Tư Thông và gia đình anh chối bỏ, không đoái hoài. Ảnh: Sina.

Trường hợp của Hoàng Nhất Minh làm khán giả nhớ đến Lương Lạc Thi. Kiều nữ TVB vì muốn ép tỷ phú Lý Trạch Giai kết hôn đã sử dụng thuốc kích trứng để cố mang bầu lần nữa. Năm 2010, cô sinh đôi bé trai. Đáng buồn, hai con bị bại não do tác dụng phụ của thuốc mà Lương Lạc Thi đã uống. Sau khi phát hiện Lương Lạc Thi thủ đoạn giăng bẫy mình để làm dâu hào môn, tỷ phú Lý Trạch Giai dứt khoát chia tay. Anh chỉ chu cấp nuôi dưỡng và ghi tên con trai đầu của họ vào danh sách thừa kế. Lý Trạch Giai từ chối nhận 2 em bé bị khiếm khuyết thể chất là con anh.

Lương Lạc Thi bị tỷ phú Lý Trạch Gia bỏ rơi vì cố tình mang thai để hòng ép cưới anh. Ảnh: Sina.

Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020. Cô có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt. Hoàng Nhất Minh từng vướng tai tiếng bạo lực học đường, chuyên bắt nạt, chụp ảnh khoả thân nhục mạ bạn học từ lúc học cấp 2.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt có tổng tài sản 564 triệu NDT (gần 2 triệu tỷ đồng). Anh được xem là thiếu gia giàu có và tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc cũng như hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội. Vương Tư Thông lại còn có đường tình đầy tai tiếng và phong phú. Danh sách bạn gái của anh toàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu và hot girl mạng xinh đẹp, nóng bỏng. Vương Tư Thông có thói quen đổi bạn gái sau 3 tháng hẹn hò.

Nguồn: Sina, Sohu