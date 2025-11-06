Người đàn ông họ Vu (tên đã thay đổi) vốn mê thể thao, tin rằng mình khỏe mạnh. Hai tháng trước, sau một trận bóng rổ, anh bất ngờ yếu nửa người bên phải và không thể nói chuyện. Kết quả kiểm tra cho thấy động mạch đốt sống trái bị bóc tách, động mạch nền bị tắc. Ê-kíp bác sĩ phải can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp, may mắn tái thông được mạch nuôi não và bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

Nhưng chỉ một tháng sau, vì cho rằng mình đã “khỏe lại như cũ”, người đàn ông tiếp tục ra sân bóng. Cơn vận động mạnh lần thứ hai khiến vùng thân não xuất hiện ổ nhồi máu mới. Dù được cấp cứu tích cực, bệnh nhân vẫn để lại di chứng nặng như yếu liệt nửa người bên phải và nói khó.

Các chuyên gia giải thích động mạch nền là nơi hợp lưu của hai động mạch đốt sống, có nhiệm vụ đưa máu lên vùng thân não, nơi điều khiển ý thức, hô hấp, nhịp tim và nhiều chức năng sống còn khác. Chỉ cần đoạn “trục chính” này hẹp hoặc tắc, hậu quả có thể gây tổn thương nặng hoặc tử vong.

Ở người trung niên và cao tuổi, nguyên nhân hẹp động mạch nền thường là do xơ vữa. Nhưng ở người trẻ, bác sĩ đặc biệt cảnh báo về nguy cơ bóc tách động mạch, bất thường phát triển mô sợi cơ, hay viêm mạch.

Vì sao người trẻ vẫn có thể bị?

Theo bác sĩ Hoàng Lâm, chuyên khoa thần kinh, trong lúc vận động mạnh, những động tác xoay đầu - cổ nhanh hoặc ưỡn cổ quá mức có thể khiến lớp nội mạc của động mạch cổ bị rách. Máu chui vào phần “khe rách” này, tạo ra một khoang giả, phồng lên thành phình dạng túi, giống động mạch chủ bị bóc tách. Tình trạng này dễ kéo theo hình thành cục máu đông, gây tắc mạch não.

Ngoài ra, khi tập quá sức, huyết áp tăng vọt trong thời gian ngắn khiến dòng máu va đập mạnh hơn vào thành mạch. Nếu người đó có những mảng xơ vữa nhỏ hoặc tổn thương vi thể bên trong, nguy cơ vỡ mảng, tạo huyết khối, tắc mạch não sẽ tăng lên.

Đột quỵ không phải là bệnh riêng của người lớn tuổi. Người trẻ không có tăng huyết áp hay tiểu đường vẫn có thể gặp phải, nếu trong mạch máu tồn tại những tổn thương tiềm ẩn, và vận động mạnh trở thành chất xúc tác cuối cùng.

Nguồn và ảnh: QQ