Chàng trai 26 tuổi phát hiện "BOM nổ chậm" trong não nhờ 1 khó chịu người hay dùng điện thoại, máy tính "gặp như cơm bữa"

Chàng trai đang được nói đến họ Vương, 26 tuổi, làm lập trình viên tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Bắt đầu từ nửa năm trước, anh thường xuyên bị nhức mỏi, tê bì ở ngón tay và bàn tay trái. Khi đi hỏi bạn bè và đồng nghiệp thì họ cho biết cũng hay gặp tình trạng tương tự khi làm việc với máy tính, dùng điện thoại di động nhiều nên anh Vương không quá để tâm.

Thời gian trôi qua, cảm giác khó chịu ở tay anh ngày càng tăng lên. Mát xa, dùng miếng dán cũng không còn hiệu quả, anh nghe lời đồng nghiệp đi châm cứu đều đặn nhưng cũng chẳng khá lên là bao. Anh cố gắng "sống chung với lũ" vì nghĩ bệnh nghề nghiệp thì chỉ có bỏ nghề mới hết được.

Cho tới 1 tháng trở lại đây, tình trạng chuyển biến tồi tệ. Cảm giác tê không chỉ dừng lại ở tay mà còn lan xuống cả chân trái. Việc cầm nắm bằng tay trái ngày càng khó khăn, anh liên tục làm rơi đồ vật. Đến khi không thể gõ nổi bàn phím để hoàn thành công việc, anh Vương buộc phải tới bệnh viện kiểm tra.

Anh Vương phát hiện khối u não kích thước lớn, vị trí nguy hiểm khi đi khám tê bì tay trái

Thật không ngờ, bác sĩ xương khớp không tìm ra bệnh mà khuyên anh nên tới khoa thần kinh hoặc ung bướu. Cuối cùng, anh được phát hiện có khối u kích thước rất lớn, nằm sát vùng vận động, chèn ép dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Tính mạng anh Vương gặp nguy hiểm, cần phải chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật ngay lập tức.

Ca mổ của anh kéo dài tới 17 tiếng liên tục, với sự tham gia của hơn 10 y bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện Liên minh trực thuộc Đại học Y Phúc Kiến (Trung Quốc). May mắn là khối u được loại bỏ thành công, sau 2 tuần hồi phục thì anh Vương đang tiếp tục vật lý trị liệu.

Ca phẫu thuật của anh Vương kéo dài 17 tiếng với đội ngũ y bác sĩ trên 10 người và hỗ trợ của nhiều thiết bị hiện đại

Bác sĩ nhắc nhở những triệu chứng u não dễ bị bỏ qua

Tiến sĩ Lương Nhật Sinh là người chỉ đạo chính và trực tiếp phẫu thuật cho anh Vương. Ông cho biết khối u của anh là u sợi đơn độc, một dạng hiếm gặp của khối u hệ thần kinh trung ương. Khối u có đường kính 7cm, chèn ép lên vùng vận động nên gây ra cảm giác tê bì, run và yếu ở tay trái, thậm chí nửa người bên trái. Loại u, vị trí và kích thước, thời điểm phát hiện của khối u khiến ca bệnh trở thành ca cực khó, nguy hiểm và dễ để lại biến chứng.

Thông qua trường hợp của anh Vương, ông cũng bày tỏ lo lắng khi nhiều người trẻ thường chủ quan coi tê tay hay mỏi cơ là do làm việc với máy tính, điện thoại quá lâu. Nhưng trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo khối u não hoặc bệnh lý thần kinh nguy hiểm.

Ngoài tê tay, những triệu chứng khác của u não cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Đau đầu dữ dội, thường xuyên và kéo dài. Cơn đau có thể nặng hơn vào buổi sáng hoặc khi gắng sức.

- Buồn nôn, nôn ói kéo dài kèm cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ bất thường.

- Nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực một phần. Thị giác thay đổi bất thường cần đi khám ngay.

- Mất thăng bằng, đi loạng choạng, khó phối hợp động tác. Một số người còn cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn.

- Co giật. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng, đặc biệt khi người trẻ chưa từng có tiền sử động kinh.

- Thay đổi tính cách, tâm trạng hoặc trí nhớ. Người bệnh có thể dễ cáu gắt, mất tập trung hoặc quên nhiều việc đơn giản.

Tiến sĩ Lương cũng cảnh báo, việc lạm dụng thiết bị điện tử khiến dân văn phòng thường xuyên gặp các vấn đề ở bàn tay, cổ tay và cột sống. Hội chứng ống cổ tay, thoái hóa đốt sống cổ hay viêm gân cơ... là những bệnh khá phổ biến.

Tê, yếu một bên chi (tay hoặc chân) dai dẳng, bất thường có thể là dấu hiệu của u não (Ảnh minh họa)

Để hạn chế, mọi người nên điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ giải lao sau mỗi 45-60 phút, tập giãn cơ nhẹ nhàng, đồng thời giữ tư thế ngồi đúng khi làm việc. Chế độ dinh dưỡng giàu omega-3, vitamin nhóm B và canxi cũng giúp hệ thần kinh và cơ xương chắc khỏe hơn. Khám sức khỏe định kỳ, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường cũng là "chìa khóa vàng" để phát hiện và điều trị mọi bệnh tật, không chỉ riêng u não hay vấn đề xương khớp.