Ngay cả khi không nhận ra, mùi cơ thể và những mùi khó chịu nhẹ có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về người khác, theo một nghiên cứu từ PLOS One. Dù là ở nơi làm việc hay khi gặp gỡ bạn bè, chúng ta không thể tránh khỏi việc liên kết những suy nghĩ tiêu cực với những mùi khó chịu.

Vậy làm thế nào để bạn có thể tạo ấn tượng tốt nhất và tránh mùi cơ thể? Tất cả bắt đầu từ một thói quen vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng và nhất quán.

Ngay cả những thói quen hàng ngày mà bạn không ngờ tới cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, đó là lý do tại sao việc tìm hiểu về vệ sinh và thay đổi thói quen là điều cần thiết.

Dưới đây là 9 sai lầm vệ sinh khiến mọi người có mùi:

1. Mặc quần áo ẩm ướt

Rất nhiều người trong số chúng ta đã từng trải qua trường hợp này: Vội vàng đi làm, không có thời gian để chờ máy sấy hoàn tất, và phải lấy quần áo ra khi chúng chưa khô hẳn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu năm 2021, việc không tuân thủ các phương pháp giặt giũ đúng cách, như lấy quần áo ẩm ra khỏi máy sấy, có thể thúc đẩy sự lây lan của vi khuẩn gây mùi. Vì vậy, nếu bạn mặc quần áo ẩm ướt, cơ thể bạn có thể sẽ có mùi.

2. Không dùng chỉ nha khoa

Theo một nghiên cứu từ Tạp chí Nha khoa Châu Âu, việc dùng chỉ nha khoa hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa hơi thở có mùi, vấn đề mà nhiều người gặp phải hàng ngày. Vì vậy, chỉ đánh răng không phải lúc nào cũng đủ, và đây cũng là một trong những sai lầm vệ sinh khiến mọi người có mùi.

Các thói quen vệ sinh răng miệng khác, như cạo lưỡi và sử dụng nước súc miệng, cũng có thể giúp ngăn ngừa hơi thở có mùi và mùi cơ thể, nhưng chúng cần trở thành thói quen thường xuyên. Như bất kỳ thói quen lành mạnh nào khác, bạn sẽ nhận được lợi ích tốt nhất từ việc tạo ra một thói quen dễ thực hiện, dù đó là lập danh sách kiểm tra trong phòng tắm hay thức dậy sớm hơn vài phút, mọi nỗ lực đều đáng giá.

3. Ngủ trên ga giường bẩn

Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân, chất lượng giấc ngủ hay sự minh mẫn tinh thần — tất cả đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc không giặt ga giường và vỏ chăn thường xuyên, theo nghiên cứu - mà còn là vấn đề vệ sinh và sự sạch sẽ.

Ga giường bẩn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, không chỉ làm tăng nguy cơ mắc mụn mãn tính và các vấn đề về da cho người ngủ, mà còn gây mùi khi họ hoạt động hàng ngày. Đây là một trong những sai lầm vệ sinh khiến mọi người có mùi, ngay cả khi họ không nhận ra.

4. Không tắm sau khi tập luyện

Theo bác sĩ Emeka Okorocha, những người không tắm sau khi tập luyện hoặc "quên" tắm sau khi đổ mồ hôi thường có nguy cơ cao phát triển mùi cơ thể. Không phải vì mồ hôi tự nó có mùi, mà do sự kết hợp với vi khuẩn sống trên bề mặt da tạo ra mùi hôi.

Vì vậy, nếu bạn định tập luyện, hãy dành thêm thời gian để tắm, hoặc tạo thói quen - dù chỉ là dùng dầu gội khô, khử mùi và khăn lau vệ sinh - để trì hoãn việc tắm trong vài giờ khi bạn có thời gian. Đúng vậy, việc lấy hết can đảm để tắm sau một ngày dài có thể phiền hà, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng khi nói đến vệ sinh cá nhân.

5. Dùng nước hoa để che mùi cơ thể

Theo các chuyên gia từ Harvard Health, cách tốt nhất và tiện lợi nhất để loại bỏ mùi và vi khuẩn khỏi cơ thể là rửa bằng xà phòng và nước. Nước hoa, nước thơm và xịt toàn thân nhằm mục đích tạo mùi dễ chịu cho quần áo và cơ thể, nhưng chúng hầu như không có tác dụng, thậm chí có thể làm ngược lại trong việc loại bỏ mùi cơ thể hoặc che giấu mùi khó chịu.

Việc cố trì hoãn tắm hoặc che đậy mùi cơ thể bằng nước hoa là một trong những sai lầm vệ sinh khiến mọi người có mùi, vì nước hoa hoặc nước thơm mạnh thường hòa lẫn và khuếch đại mùi cơ thể đã có sẵn.

6. Tái sử dụng khăn cũ

Theo một khảo sát của Dollar Shave Club, đáng kinh ngạc là 50% mọi người không rửa chân khi tắm. Họ hoặc cho rằng nước xà phòng chảy xuống sẽ làm sạch chân, hoặc chưa bao giờ được dạy về các phương pháp vệ sinh đúng cách khi tắm.

Đây là một trong những sai lầm vệ sinh khiến mọi người có mùi. Vì vậy, hãy làm rõ một điều: bạn nên luôn rửa sạch mọi bộ phận trên cơ thể bằng xà phòng và nước để loại bỏ mùi cơ thể và vi khuẩn. Dù bạn sử dụng khăn, tay hay bất kỳ phương tiện nào để thoa xà phòng và nước, mọi inch trên cơ thể đều cần được làm sạch và rửa lại.

7. Không uống đủ nước

Khi bạn uống đủ nước - thường từ 4 đến 6 cốc mỗi ngày, tùy thuộc vào từng người — bạn đang loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp ngăn mùi cơ thể, mệt mỏi và các triệu chứng sinh lý tiêu cực khác như hệ miễn dịch yếu hoặc tiêu hóa kém.

Có thể nói, uống đủ nước không chỉ là vấn đề hydrat hóa và sức khỏe tổng quát, đây còn là thói quen vệ sinh cá nhân giúp cải thiện mọi khía cạnh của sức khỏe - từ mùi cơ thể, ngoại hình đến làn da.

8. Mặc quần áo không thoáng khí

Không phải ai cũng có thể xây dựng tủ quần áo chỉ gồm một hoặc hai loại vải cụ thể, đó là lý do tại sao các thói quen vệ sinh cá nhân như tắm hàng ngày, sử dụng chất chống mồ hôi và uống đủ nước rất quan trọng. Nhưng nếu bạn có khả năng, việc chọn vải thoáng khí có thể giúp ngăn mùi cơ thể.

Các loại sợi tổng hợp như polyester, spandex và nylon thường không thoáng khí, giữ vi khuẩn và khuyến khích mùi cơ thể phát triển theo thời gian. Đặc biệt nếu bạn liên tục mặc lại những món đồ này - như áo ngực thể thao hoặc quần legging — mà không giặt, sự kết hợp của mồ hôi và vi khuẩn có thể khiến bạn có mùi.

9. Căng thẳng

Công việc quá tải? Đang vật lộn với kiệt sức và mệt mỏi? Những thay đổi cảm xúc và tác dụng phụ của căng thẳng mãn tính thực sự có thể khiến bạn có mùi khó chịu. Mặc dù đây là một trong những sai lầm vệ sinh bị đánh giá thấp khiến mọi người có mùi, việc để căng thẳng và kiệt sức không được giải quyết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Tất nhiên, nhiều người dễ đổ mồ hôi - điều này thúc đẩy vi khuẩn tích tụ theo thời gian — khi họ lo lắng. Nhưng theo một nghiên cứu của PLOS One, căng thẳng và lo âu kéo dài có thể kích hoạt một số tuyến trong cơ thể khiến bạn có mùi sau đó. Ngay cả khi bạn đã thoát khỏi tình huống căng thẳng trực tiếp, lo âu mãn tính hoặc kiệt sức có thể kích hoạt các tuyến này tiết mồ hôi, dẫn đến vi khuẩn và mùi cơ thể.