"Chẳng tin người đàn ông nai lưng làm nuôi 2 đứa không phải con mình": Câu trả lời ngỡ như cổ tích của cô vợ Hà Nội

Ở tuổi 36, Khánh Chi - mẹ của ba đứa trẻ, đang sống trong một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười. Bên cạnh người chồng kém 1 tuổi và ba đứa con đáng yêu (2 trai, 1 gái), cuộc sống hiện tại của cô khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí chị em còn vào xin vía chồng yêu chồng chiều, 3 con ngoan ngoãn của cô.

Thế nhưng, phía sau tổ ấm 5 người bình yên ấy là một hành trình dài của nước mắt, tổn thương và cả những tháng ngày tưởng chừng không thể vượt qua. Câu chuyện được Khánh Chi chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân (@trankhanhchi9x) đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, bởi ở đó, nhiều người phụ nữ nhìn thấy chính mình, từng đau khổ, từng hoang mang nhưng vẫn lựa chọn mạnh mẽ bước tiếp.

Những ngày tháng chênh vênh của mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, mẹ 2 con Khánh Chi quyết định đưa 2 con trai ra ngoài thuê nhà để bắt đầu lại cuộc sống mới. Không còn mái nhà chung, không còn một gia đình trọn vẹn, 3 mẹ con bước vào hành trình mới với rất nhiều nỗi lo.

Trước khi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân cũ, cô từng bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực. "Mỗi ngày trôi qua mình đều buồn bực, dễ nổi nóng. Chỉ cần con làm sai một chút là mình mắng con, gần như không kiểm soát được bản thân. Bây giờ nghĩ lại thấy đáng sợ lắm" - mẹ 2 con từng chia sẻ.

Nhưng sau những ngày tháng bế tắc, Khánh Chi dần nhận ra một điều quan trọng: Nếu bản thân cô không hạnh phúc, các con cũng sẽ không thể hạnh phúc."Sau này mình nhận ra mình phải hạnh phúc thì con mình mới có hạnh phúc. Cuộc sống sau khi ly hôn, thuê nhà ở riêng của 3 mẹ con tuy thiếu thốn về vật chất nhưng lòng mình lại nhẹ nhàng hơn".

Đó cũng là lúc cô quyết định thay đổi suy nghĩ, bắt đầu sống vì bản thân và các con."Những điều thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, còn đã không thuộc thì có cố giữ cũng không được" - cô tâm sự.

Nỗi lo của một người phụ nữ từng đổ vỡ

Trải qua một lần hôn nhân không trọn vẹn, Khánh Chi thừa nhận rằng bản thân từng không dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Làm mẹ đơn thân của hai cậu con trai, cô hiểu rằng việc tìm được một người đàn ông sẵn sàng yêu thương cả ba mẹ con là điều không hề dễ dàng.

"Mình không đủ niềm tin để tiếp tục. Sợ người đó không đủ bao dung, sợ các con của mình không được yêu thương, sợ đổ vỡ thêm lần nữa" - mẹ 2 con tâm sự.

Những nỗi lo ấy không phải là hiếm gặp. Nhiều phụ nữ sau ly hôn thường mang theo tâm lý phòng thủ, bởi họ không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn phải nghĩ cho con. Hôn nhân, với họ, không còn là câu chuyện của hai người, mà là cả một gia đình.

Người đàn ông vì thương mà yêu tất cả

Một năm sau ngày ly hôn, cuộc sống của Khánh Chi rẽ sang một hướng khác khi cô gặp lại một người từng học cùng trường và làm việc cùng cô.

Suốt hơn 11 năm quen biết, anh hiểu rõ câu chuyện của ba mẹ con. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ là anh vẫn lựa chọn bước đến bên họ. Anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng chưa có con. Có lẽ chính sự đồng cảm trong hoàn cảnh đã giúp hai người dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Điều khiến Khánh Chi cảm động nhất không phải là những lời nói ngọt ngào, mà là cách anh quan tâm tới hai cậu con trai của cô.

"Anh chăm sóc các con mình từng chút một. Lúc thì dạy học, lúc vẽ tranh, lúc cùng nhau nấu ăn. Hai bé có thể chơi với anh cả ngày không chán" - mẹ 2 con chia sẻ.

Những điều giản dị ấy dần dần khiến cô nhận ra rằng các con mình đang rất cần một người bố hơn bao giờ hết. Rồi một ngày, con trai cô nói một câu khiến trái tim người mẹ vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc: "Mẹ ơi, con có thể gọi chú ấy là bố được không?".

Đó là khoảnh khắc mẹ đơn thân hiểu rằng tình cảm giữa người đàn ông này và các con mình đã trở nên rất đặc biệt. Không lâu sau đó, anh đã cầu hôn cô với một màn bất ngờ có sự "tham gia bí mật" của hai cậu con trai.

8 năm hạnh phúc của gia đình 5 người

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đón chào thêm một cô công chúa nhỏ đáng yêu.

Nhiều người từng tò mò hỏi cô rằng việc sống chung giữa con riêng và con chung có phức tạp hay không, bởi câu nói "khác máu tanh lòng" vẫn thường được nhắc đến khi nói về những gia đình tái hôn.

Nhưng cô lại có một quan điểm rất rõ ràng. Theo cô, tình cảm gia đình không tự nhiên mà có, mà phải được xây dựng và vun đắp mỗi ngày.

"Dù là bố đẻ nhưng nếu không yêu thương chăm sóc, nuôi dưỡng con cái thì con cũng khó có tình cảm. Ngược lại, nếu là bố dượng nhưng yêu thương chân thành thì con trẻ vẫn cảm nhận được. Ai yêu thương trẻ con thật lòng thì con trẻ đều sẽ cảm nhận được hết". Cô tin rằng trẻ con rất nhạy cảm với tình yêu thương.

Thực tế, khi 3 bố con cùng nhau ra ngoài, nhiều người còn nghĩ hai cậu bé là con ruột của chồng cô, thậm chí còn được nhận xét là "giống đặc bố".

Sau tất cả những thăng trầm đã trải qua, Khánh Chi cho rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không chỉ đơn thuần là tình yêu.

"Không chỉ là tình yêu mà quan trọng hơn là sự kiên nhẫn, thấu hiểu, và tôn trọng lẫn nhau. Kết nối này đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía và chúng mình sẵn sàng làm điều ấy để xây dựng một nền tảng vững chắc. Bước sang năm thứ 8 bên nhau, hi vọng nhiều năm sau nữa gia đình mình vẫn luôn ngập tràn tiếng cười và yêu thương" - cô tâm sự.

Phụ nữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải tự đứng vững trên đôi chân của mình

Trong một lần trò chuyện, Khánh Chi từng hỏi chồng: Vì sao anh lại lựa chọn đến bên ba mẹ con cô?

"Khi đó chồng mình chỉ trả lời, đơn giản là vì thương nên chấp nhận hết. Thực tế không chỉ chồng mình đâu mà còn rất nhiều người khác nữa, họ sẵn sàng làm điều đó, cho dù là duyên hay nợ thì mình cũng cảm thấy vô cùng biết ơn người đàn ông này. Cũng không biết trước được trong tương lai thế nào, nhưng mình nghĩ để sống thật tốt ở hiện tại đã là điều hạnh phúc rồi".

Dù đang có một mái ấm hạnh phúc, Khánh Chi cho biết cô chưa bao giờ cho phép mình trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Với cô, hôn nhân không phải là nơi để một người gánh vác tất cả, còn người kia chỉ đứng phía sau dựa dẫm.

"Trong cuộc sống nếu phụ thuộc hoàn toàn vào chồng thì mới lo lắng sợ hãi về tương lai, còn mình, mình vẫn đang nỗ lực từ công việc đến cuộc sống để trở thành người phụ nữ có công việc riêng, có thể làm vợ làm mẹ thật tốt để dù trong hoàn cảnh nào, đến với ai cũng không trở thành gánh nặng của họ.

Phụ nữ muốn có hạnh phúc đừng trông chờ phụ thuộc vào đàn ông mà hãy tự nỗ lực đứng vững từ chính đôi chân của chính mình. Hi vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực cho phụ nữ, biết cách để sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và biến cố trong cuộc sống. Nên phụ nữ hãy luôn coi trọng bản thân nhé!".