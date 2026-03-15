Nghe tin con dâu mang thai sau 3 năm hiếm muộn, mẹ chồng nói "ok, con" rồi "thưởng nóng" 2 tỷ

Một lời kết bạn trên mạng xã hội đã mở ra chuyện tình đẹp giữa cô gái Việt Nam và chàng doanh nhân Đài Loan. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, mối quan hệ ấy dần trở nên bền chặt, để rồi sau nhiều năm chờ đợi, niềm hạnh phúc của họ được nhân lên khi gia đình đón thêm thành viên mới.

Nhân vật trong câu chuyện được nhắc tới là Cao Ngọc Minh Kim (25 tuổi, kinh doanh trà sữa ở TP. HCM) và Chen Chien Yi (32 tuổi, doanh nhân người Đài có nhiều năm sống ở Việt Nam). Xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son", cặp đôi đã có những chia sẻ rất chân thành về chuyện tình đẹp nhưng cũng rất nhiều "sóng gió" của họ.

Nhớ lại thời gian đầu mới sang Việt Nam, Chen ngồi lướt mạng xã hội thì vô tình nhìn thấy trang cá nhân của Minh Kim và bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn của cô gái Việt Nam. Anh chủ động gửi lời kết bạn và nhắn tin làm quen. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời đi ăn từ một người đàn ông ngoại quốc chưa từng gặp ngoài đời, Kim đã thằng thắn từ chối.

Chien Yi ngỏ lời mời cô gái Việt Nam đi ăn, nhưng bị cô gái từ chối thẳng. (Ảnh chụp màn hình)

Dù vậy, Chen không bỏ cuộc. Sự kiên nhẫn và cách trò chuyện chân thành của anh khiến Kim dần thay đổi suy nghĩ. Sau những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn đi ăn, cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau nghiêm túc. Thế rồi tình cảm của họ cứ thế phát triển một cách rất tự nhiên.

Sau khoảng một năm hẹn hò, Kim mới đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Trước buổi gặp gỡ, cô không khỏi lo lắng vì biết mẹ không muốn con gái lấy chồng xa. Thế nhưng ra mắt lại diễn ra thuận lợi hơn dự đoán. Chen cố gắng dùng tiếng Việt để trò chuyện, thuyết phục mẹ bạn gái tin tưởng vào anh. Tình cảm chân thật và nỗ lực hòa nhập của chàng trai Đài Loan khiến gia đình Kim cảm thấy yên tâm và cố gắng mở lòng với chàng rể ngoại quốc này. Được cả hai bên gia đình ủng hộ, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi xuất hiện trong "Vợ chồng son". (Ảnh chụp màn hình)

Khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ mong muốn sớm có con để gia đình thêm trọn vẹn. Thế nhưng, điều cả hai chờ đợi lại không đến dễ dàng trong suốt 3 năm sau ngày cưới. Kim cho biết Chen là con một và mẹ chồng cô thì đã lớn tuổi thế nên gia đình rất mong sớm có cháu. Có giai đoạn, mỗi buổi sáng mẹ chồng đều gọi điện động viên con dâu cố gắng giữ tinh thần thoải mái.

Đến năm 2025, khi hai vợ chồng bắt đầu tính đến phương án can thiệp thì em bé lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ và rất tự nhiên. Tin vui đến sau ba năm chờ đợi khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc. Khi biết con dâu mang thai, mẹ của Chen chỉ nói "ok con" rồi lập tức đi khoe họ hàng. Thậm chí, bà còn "thưởng nóng" cho Kim 2 tỷ đồng để lo chuyện chăm sóc em bé. Đối với Kim, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên lớn từ gia đình chồng sau quãng thời gian dài mong mỏi.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Minh Kim và Chen Chien Yi khá êm ấm. Theo chia sẻ của Kim, chồng cô là người hiền lành, dễ tính và luôn quan tâm đến gia đình, dù đôi khi hơi bừa bộn và có chút ghen. Về phía mình, cô thừa nhận bản thân đôi lúc nóng tính và dễ mất kiên nhẫn, nhưng cả hai vẫn cố gắng dung hòa để giữ gìn hạnh phúc.

Câu chuyện của cặp đôi vợ chồng trẻ trong "vợ chồng son" này sau khi được phát sóng đã nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

(Nguồn: Vợ chồng son)