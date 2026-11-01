Chàng rể nghèo bị sỉ nhục và đêm tân hôn chấn động giới thượng lưu

Sự nhẫn nhịn đỉnh cao không phải là chịu đựng trong vô vọng, mà là kiên nhẫn ẩn mình vào tận cùng của nhục nhã để chờ ngày kéo toàn bộ kẻ thù xuống vực sâu.

Đêm tân hôn trên vũng bùn nhục nhã

Mực đen nhuộm đặc bầu trời đêm trên khu nhà giàu số một Giang Thành – Vân Đỉnh Sơn Trang. Biệt thự nhà họ Tô sáng rực ánh đèn pha lê xa hoa. Hôm nay là ngày nhà họ Tô tổ chức bù lễ cưới cho tôi và cô con gái thực vật của họ — một nghi thức hoang đường, muộn màng và đầy mỉa mai sau ba năm tôi bước chân vào đây làm rể.

Còn tôi, Lâm Thần, với tư cách là chú rể, lại chính là sự tồn tại rẻ rúng và nực cười nhất hội trường.

"Lâm Thần! Lại đây rót rượu cho Vương tổng mau! Đứng thẫn thờ ra đấy làm gì, đúng là cái đồ vô tích sự không có nổi một chút nhãn quan!".

Tranh minh họa

Tiếng mắng nhiếc chua ngoa vang lên xé tan không khí sang trọng. Mẹ vợ tôi – Lưu Uyển Lệ trong bộ sườn xám dát ngọc lấp lánh, nhìn tôi như nhìn một đống rác dưới chân. Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười hèn mạt. Tôi cúi đầu gập lưng, cung kính rót từng ly rượu cho gã đại gia bụng bia đang phè phỡn.

"Ấy chà, hóa ra đây là chàng rể nhà họ Tô à? Nghe nói vợ cậu vẫn là cái thảm thực vật nằm một chỗ, hàng đêm chú em phải tự quay xông hơi một mình à? Vất vả cho chú em rồi nhé!".

Vương tổng vỗ vỗ vào mặt tôi chát chát, chẳng thèm che giấu sự bỉ ổi. Xung quanh, đám khách khứa thượng lưu bật cười ha hả. Những ánh mắt coi thường, những tiếng cười mỉa mai ấy như từng cây kim thép đâm nát chút tự trọng cuối cùng của tôi.

Ba năm trước, mẹ tôi đổ bệnh nặng, cần gấp năm mươi vạn tiền phẫu thuật. Giữa lúc đường cùng, nhà họ Tô cần tuyển gấp một chàng rể ở rể để "xung hỉ" cho cô tiểu thư duy nhất Tô Thanh Ảnh vừa gặp tai nạn giao thông chìm vào hôn mê sâu. Tôi ký bản hợp đồng bán thân đó, lấy tiền cứu sống mẹ, và chính thức bước chân vào địa ngục.

Những nhát dao dưới ánh hào quang giả tạo

Suốt một nghìn ngày qua, công việc của tôi là lau người, bóp cơ, dọn dẹp đại tiểu tiện cho Tô Thanh Ảnh. Tôi danh nghĩa là rể nhà họ Tô, nhưng thực chất đến một gã người làm cũng có quyền trèo lên đầu lên cổ tôi.

Bố vợ Tô Vệ Quốc lạnh lùng xa cách, chỉ coi tôi như một chiếc máy chăm sóc sống cho con gái ông ta. Còn mẹ kế Lưu Uyển Lệ và cô con gái riêng Tô Mộng Dao thì coi việc sỉ nhục tôi là trò giải khuây mỗi ngày.

"Anh rể, áo sơ mi của anh nhăn nheo gớm quá, để em chỉnh lại cho nhé". Tô Mộng Dao cầm ly rượu vang đỏ, uốn éo bước đến với nụ cười ngọt ngào giả tạo. Ngay giây tiếp theo, cô ta cố tình trượt chân, hắt nguyên ly rượu vào chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền của tôi.

"Ái chà! Em xin lỗi nhé anh rể, em không cố ý đâu!" - Cô ta che miệng giả vờ hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự đắc ý.

"Đồ vô dụng! Đi đứng kiểu gì thế hả! Làm bẩn cả váy của Dao Dao rồi!" - Lưu Uyển Lệ xông tới, không phân biệt đúng sai giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cái chát chúa.

Vết đau rát lan tỏa trên má. Tôi cúi gằm mặt, nghiến chặt răng nuốt trọn sự uất hận vào trong. Tôi lẳng lặng quay lưng, ôm lấy thân thể ướt đẫm rượu vang tháo chạy lên căn phòng tầng hai nghĩa là phòng tân hôn, nhưng thực chất là phòng bệnh đặc biệt của Tô Thanh Ảnh.

Tôi cởi bỏ chiếc áo bẩn, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu quy trình chăm sóc ban đêm quen thuộc. Trên chiếc giường lớn, Tô Thanh Ảnh nằm đó im lìm như một pho tượng ngọc. Dù đang ngủ sâu, nhan sắc của cô ấy vẫn đẹp đến nao lòng. Tôi ân cần lật người, dùng khăn ấm lau từng tấc da thịt, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp chân tay cho cô để tránh teo cơ.

Hoàn tất mọi việc, tôi nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của cô, thì thầm như thói quen suốt ba năm qua: "Thanh Ảnh, hôm nay là ngày cưới của chúng ta... Dưới lầu họ cười nhạo anh là phế vật. Đôi khi... anh cảm thấy mình sắp không gồng nổi nữa rồi...".

Tranh minh họa

Đôi mắt mở bừng trong bóng tối

Giọng tôi nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe. Tôi cúi đầu định đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay cô ấy rồi quay đi dọn dẹp.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, ngón tay vốn bất động suốt ba năm của Tô Thanh Ảnh bỗng khẽ co quắp!

Tôi chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn xuống.

Lông mi rậm rạp của cô ấy run rẩy phập phồng. Ngay sau đó, đôi mắt khép chặt suốt một nghìn một trăm ngày đột ngột mở bừng ra! Sáng rực, sắc bén, tỉnh táo đến lạ thường hoàn toàn không có một chút đờ đẫn nào của một bệnh nhân hôn mê lâu năm.

Tôi hoảng hốt lùi lại hai bước, suýt ngã ngửa ra sàn.

Tô Thanh Ảnh chậm rãi chống tay ngồi dậy. Động tác uyển chuyển, dứt khoát, cơ thể cô ấy hoàn toàn săn chắc chứ không hề có dấu hiệu teo nhão. Cô nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cất giọng trầm ổn vang vọng khắp căn phòng tối:

"Lâm Thần, ba năm qua... anh làm tốt lắm. Cuối cùng, nhờ sự nhẫn nhịn của anh mà đám mặt người dạ thú cướp đoạt tài sản của tôi dưới lầu kia đã hoàn toàn sập bẫy!".

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy: "Em... em đã tỉnh từ bao giờ?".

Tô Thanh Ảnh bước xuống giường, đôi chân trần bước đi vững chãi trên thảm. Vụ tai nạn năm đó là do Lưu Uyển Lệ và gã nhân tình Tô Vệ Quốc sắp đặt. Em đã bình phục nửa năm nay rồi nhưng chưa đủ bằng chứng nên em vẫn phải giả vờ. Xin lỗi anh!".

Cô ấy bước tới trước mặt tôi, đưa bàn tay thon dài nâng cằm tôi lên, nhìn vết ngón tay sưng đỏ trên má tôi với ánh mắt đầy trân trọng: "Ba năm qua anh chịu đựng nhục nhã vì em em đều ghi nhớ. Bắt đầu từ đêm nay, kịch bản này sẽ do em và anh cùng viết lại. Những kẻ đã tát anh, chửi anh, giẫm đạp anh dưới lầu... em sẽ khiến chúng phải quỳ xuống trả lại cả vốn lẫn lời!".

Khi kẻ thù tưởng rằng chúng đã kiểm soát được toàn bộ cuộc chơi, thì đó cũng là lúc tấm màn nhung hạ xuống, biến những kẻ chiến thắng giả tạo thành những tù nhân vĩnh viễn trong chính cạm bẫy của mình.