Những sự thật bất ngờ về Park Bo Gum trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Park Bo Gum, với vai diễn xuất sắc trong "Khi cuộc đời cho bạn một quả quýt", đã mang đến một câu chuyện tình cảm động, lấy bối cảnh vào những năm 1950 trên đảo Jeju. Đây có thể là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, đưa người xem vào một hành trình tình yêu vượt thời gian đầy cảm xúc.

Bộ phim theo chân hành trình của Ae Sun, cô gái đầy hoài bão, và Gwan Sik, chàng trai si tình luôn hỗ trợ cô thực hiện ước mơ. Câu chuyện tái hiện hành trình trưởng thành của họ từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, qua mỗi mùa trong năm, mang đến những cảm xúc sâu lắng.

Diễn xuất của Park Bo Gum và IU đã chứng minh lý do họ trở thành những ngôi sao được yêu thích nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Dù vẻ ngoài điển trai của Park Bo Gum đã đủ khiến người xem mê mẩn, nhưng chính tài năng diễn xuất mới là yếu tố giúp anh tỏa sáng thực sự. Dưới đây là một số sự thật thú vị về nam diễn viên mà bạn không thể bỏ qua!

Từng theo học chuyên ngành âm nhạc

Là một nghệ sĩ piano được đào tạo và là cử nhân âm nhạc từ Đại học Myongji, Hàn Quốc, Park Bo Gum luôn mơ ước trở thành ca sĩ/nhạc sĩ. Khi học năm hai trung học, anh đã gửi các clip hát và chơi nhạc của mình tới nhiều công ty giải trí với hy vọng nhận được cơ hội. Mặc dù nhận được nhiều lời mời, nhưng chúng lại là lời mời đóng phim, vì mọi người cho rằng anh phù hợp hơn với diễn xuất.

Anh chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2018 với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay Let’s Go See the Stars. Đồng thời, anh cũng tiếp tục hoàn thành khóa học âm nhạc của mình giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đến năm 2023, anh đã đăng ký học thạc sĩ ngành Âm nhạc Truyền thông Mới tại Trường Cao học Đại học Sangmyung.

Có mối quan hệ bạn bè thân thiết với V của BTS

Kim Taehyung (V) của BTS và Park Bo Gum được biết đến là những người bạn thân thiết trong ngành giải trí Hàn Quốc. Mặc dù Park Bo Gum không phải là thành viên chính thức của nhóm bạn Wooga nổi tiếng, anh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên khác. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, V chia sẻ về sự kết bạn với Park Bo Gum, cho biết hai người đã trao đổi thông tin liên lạc lần đầu khi Park Bo Gum đảm nhận vai trò MC tại Music Bank. Cả hai có nhiều sở thích chung, điều này đã giúp gắn kết tình bạn giữa họ.

Tình bạn của Park Bo Gum và V đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý trong cộng đồng K-pop, từ việc xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quốc tế cho đến những tương tác trên mạng xã hội.

Trở thành ngôi sao với vai diễn đột phá trong Reply 1988

Anh ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2011, với vai diễn phụ trong bộ phim hình sự Blind. Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số vai phụ trước khi có vai chính đầu tiên trong bộ phim Wonderful Mama vào năm 2013, giúp anh nhận được sự khen ngợi lớn vì thể hiện vai một cậu con trai đào hoa.

Tuy nhiên, chính Reply 1988 mới là bộ phim đưa anh lên tầm cao mới và giúp anh trở thành hiện tượng toàn cầu trong làng K-drama. Vai diễn Choi Taek, một người chơi cờ vây thiên tài, trong bộ phim này đã mang về cho anh nhiều giải thưởng, bao gồm giải Asia Star Award tại Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á 2016 và giải Best New Actor tại Giải thưởng APAN Star 2016. Kể từ đó, anh đã tiếp tục phát triển sự nghiệp với các bộ phim như Love in the Moonlight, Encounter và "Khi cuộc đời cho bạn một quả quýt".

Sở hữu khối tài sản lớn

Đến năm 2024, tài sản ròng của Park Bo Gum đã gần chạm mốc 3 triệu USD. Từ một người từng phải tuyên bố phá sản cách đây một thập kỷ, anh đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và tích lũy khối tài sản ấn tượng. Theo các báo cáo, tài sản của anh vào năm 2024 ước tính khoảng từ 2,5 đến 3 triệu USD. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Park Bo Gum còn nổi bật trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2022, anh trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Pháp Celine. Ngoài ra, anh cũng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như ACE BED, Biotherm, Coca-Cola, Sunkist và Eider. Đặc biệt, Park Bo Gum kiếm được từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram.

Tin đồn hẹn hò

Giống như nhiều ngôi sao khác, Park Bo Gum cũng từng là chủ đề của nhiều tin đồn hẹn hò. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về mối quan hệ hiện tại của anh, nhưng Park Bo Gum đã từng bị đồn hẹn hò với những đồng nghiệp nổi tiếng như Song Hye Kyo, Kim Yoo Jung và Bae Suzy.

Ngoài ra, cũng có tin đồn về mối quan hệ giữa anh và IU, tuy nhiên IU hiện đang hẹn hò với Lee Jong Suk.

Vận động viên bơi lội tài năng

Ngoài khả năng ca hát và diễn xuất, Park Bo Gum còn là một vận động viên bơi lội xuất sắc. Anh từng là thành viên đội bơi của trường Trung học Mokdong Seoul. Trong quá trình quay bộ phim "Love in the Moonlight" tại Cebu, Philippines, Park Bo Gum đã khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng khi khoe tài bơi của mình.

Ngoài ra, vào năm 2017, khi mới ngoài 20 tuổi, Park Bo Gum đã đứng đầu danh sách Forbes Korea Power Celebrity, trở thành diễn viên đầu tiên đạt được thành tích này. Từ đó, anh tiếp tục duy trì vị trí cao trong danh sách này, với lần xuất hiện gần nhất vào năm 2022.