Chàng CEO điển trai dùng chiến thuật quá hiểm hóc mới "cua" được vợ đẹp

Trong show Café nhé tập 8 được phát sóng gần đây, khán giả vô cùng thích thú với câu chuyện tình yêu và những quan điểm hôn nhân thú vị của cặp nhân vật chính.

Phạm Hồ Thanh Thanh - cô bác sĩ trẻ tuổi sở hữu thương hiệu Spa riêng và chàng CEO Huỳnh Kim Bảo - chủ 1 thương hiệu vest viết nên 1 câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Điều đặc biệt là cổ tích ấy xây nên bằng những điều rất bình thường và dung dị.

Mối nhân duyên "hề hước" với "người chị cây khế"

Nói về lần đầu gặp nhau, Thanh Thanh chia sẻ: "Ba mình rất thích mặc suit, nhưng phải là suit theo kiểu bespoke (là kiểu suit thuộc dòng may đo thủ công, đảm bảo sự phù hợp và vừa vặn đến mức hoàn hảo). Một lần xem story của một cặp nổi tiếng ở Hà Nội, mình thấy họ review về tiệm may bespoke suit của anh Bảo và mình đã lưu lại địa chỉ để đưa ba sang may đồ. Mình muốn tặng ba một bộ suit như ý để làm quà".

Không rõ có phải trúng tiếng sét ái tình không mà anh chàng này rất tỉnh táo dùng chiến thuật hiểm hóc để đi từ từ vào trái tim nàng.

Lần đầu tiên Thanh gặp Bảo trong hoàn cảnh như thế nhưng cô nghĩ anh là nhân viên bán hàng vì anh rất thân thiện, giản dị. Sau 2 tuần nhận được sản phẩm ưng ý, cô nàng review lại và nhận được lời cảm ơn từ ông chủ. Từ ấy 2 người kết bạn trên facebook.

Với Bảo, anh lại ấn tượng ngay từ lần đầu ất vì trong mắt anh: "Thanh quá xinh đẹp. Mình không tưởng tượng được lại có người xinh như vậy nên mình như bị đóng băng".

Không rõ có phải trúng tiếng sét ái tình không mà anh chàng này rất tỉnh táo dùng chiến thuật hiểm hóc để đi từ từ vào trái tim nàng. Thanh Thanh kể: "Anh Bảo giới thiệu mình là Gay nên mình tự tin nói chuyện lắm, giống như chị em vậy, ngồi gần sát vào cũng chả ngại gì. Nói chuyện thoải mái lắm, còn kể này kể nọ cả chuyện người yêu cũ nữa".

Nói về lý do muốn bắt đầu mối quan hệ bằng "tình chị em", Kim Bảo giải thích: "Nếu tấn công trực diện mình sợ rủi ro sẽ cao hơn nên mình đi đường vòng chút xíu sẽ an toàn hơn".

Cho tới 1 ngày đẹp trời khi đi café đột nhiên Bảo nắm tay Thanh khiến cô nàng hết hồn: "Ủa Gay này kì ghê" và anh chàng bắt đầu tỏ tình khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Sự ổn định mới mang lại hạnh phúc lâu dài

Chỉ vài tháng yêu nhau cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới. Nói về lý do đồng ý lời cầu hôn trong 1 thời gian ngắn, Thanh Thanh dành cho người đàn ông của mình những lời ngọt ngào nhất: "Anh Bảo là người sống tình cảm và chân thật nhất mình từng gặp. Từ những hành động nhỏ hoặc cách mà anh đối xử với nhân viên, gia đình đều thể hiện sự chân thành. Anh không sợ mất lòng mà sẽ luôn nói sự thật cho người đối diện. Khi hỏi về quá khứ và người yêu anh cũng không ngần ngại kể mọi chuyện 1 cách tường tận. Ba mẹ mình yêu quý anh Bảo ngay từ lần đầu sang tiệm chứ không phải yêu nhau rồi mới quý. Ai tiếp xúc cũng đều quý mến anh ấy".

Chỉ vài tháng yêu nhau cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới. (Ảnh cắt từ clip)

Trong chương trình, cô vợ xinh đẹp, tài giỏi, có sự nghiệp vững chắc và cuộc hôn nhân đáng mơ ước chia sẻ bí quyết: "Thời gian bọn mình bên nhau cũng không phải quá dài và mình cũng không dám chắc sau này thế nào tuy nhiên mình nghĩ trong 1 cuộc hôn nhân phải là sự cố gắng đến từ 2 phía. Nếu chỉ 1 trong 2 bên cố gắng thì khó duy trì được. Cuộc sống hôn nhân cần tìm được điểm cân bằng, cân bằng trong công việc, trong quan điểm… ".

Còn Kim Bảo bày tỏ: "Tụi mình thấy tụi mình gặp nhiều may mắn. Điều quan trọng nhất như Thanh nói là sự cố gắng. Nhưng có lẽ cố gắng nó sẽ là áp lực với những ai thực sự không muốn. Với mình quan trọng nhất là đích đến, cuối cùng mình có nhau và có gia đình. Khi mình có chung điểm đến thì sự cố gắng sẽ không khó khăn để thực hiện. Mình là người yêu cầu khá nhiều về khái niệm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Mình coi mỗi khoảnh khắc thấy gia đình, vợ con hạnh phúc là mình hạnh phúc. Hành trình đó thực sự ý nghĩa và giá trị".