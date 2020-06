Gây sốt tập 7 Người ấy là ai? bởi lời hứa hẹn "chờ em nơi bãi xe" dành cho nữ chính Hà An, chàng bác sĩ Hồng Sơn đã có nhiều chia sẻ thú vị sau khi chương trình lên sóng.

Bác sĩ Hồng Sơn.

Chào Hồng Sơn, cơ duyên nào đưa anh đến chương trình Người ấy là ai?

Mình là một fan cứng của Người ấy là ai?. Mình đã xem không sót một tập nào của cả 2 mùa 1 và 2, thậm chí còn xem đi xem lại rất nhiều lần vì format giải trí và những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Vào một ngày đẹp trời thì mình có thấy thông tin casting của mùa 3 trên facebook và lúc đó thì mình khá là do dự nhưng rồi mình cũng lướt qua. Và rất tình cờ một tiếng sau đó mình lại nhận được lời mời từ chương trình. Lúc ấy, mình cảm thấy rất có "duyên" với chương trình và Có vẻ NALA cũng đang rất hiểu "tình trạng độc thân lâu dài" của mình nên lúc đó mình quyết định tham gia ngay và luôn. Và tất nhiên mình cũng luôn rất ngóng chờ và tò mò không biết nữ chính tập của mình sẽ là ai?

Khi đến với chương trình và biết nữ chính là một người chuyển giới, cảm giác của anh thế nào? Nhiều người cho rằng việc nữ chính là người chuyển giới có thể khiến các nam khách mời ái ngại, giống như bị ép vào thế đã rồi và buộc phải bày tỏ tình cảm với cô gái dù không muốn, bởi thực tế không phải ai cũng đủ can đảm và thấu hiểu để bắt đầu mối quan hệ với một người chuyển giới, anh nghĩ sao về điều này?

Một trong những giá trị nhân văn mà NALA rất được ghi nhận là những thông điệp về LGBT, Hà An có mặt trên chiếc ghế của nữ chính là một điều đặc biệt tại chương trình. Và như mình cũng đã chia sẻ quan điểm cá nhân của mình khi đến với chương trình. Từ lúc biết chị Hương Giang, suy nghĩ của mình về những người đặc biệt đó là mình thấy họ phi thường. Quá nghị lực. Mình rất nể và phục những người như vậy. Nên hôm gặp được nữ chính, mình thấy những điều đó. Đối với mình, quen một cô gái như vậy là bình thường. Tất nhiên là rất khó để mình có thể ngay lập tức thấu hiểu những khó khăn mà Hà An đã trải qua, nhưng ngay lúc đó mình đã đối diện với Hà An bằng cảm xúc thật của mình, vì Hà An xứng đáng với những điều đó.

Ngày hôm đó sau khi chương trình kết thúc, anh có đợi Hà An như đã hẹn không? Hai người có cùng nhau đi ăn, đi cafe hay đi chơi chung sau đó không?

Mình rất vui vì rất nhiều quý khán giả đã quan tâm về cái kết tại bãi đỗ xe của hai đứa mình. Hôm đó mình có đợi Hà An và xin ngay facebook của em ấy. Rồi hai đứa mình có ở lại để nói chuyện và chụp vài bức ảnh giữ làm kỷ niệm cho ngày gặp nhau đầu tiên đó. Ngày quay đó Hà An cũng phải bay về Hải Phòng sớm nên hai đứa mình cũng chưa đi ăn được, mãi sau này cả 2 mới có dịp gặp nhau ở Hà Nội.

Hiện tại quan hệ của anh và Hà An như thế nào? Hình như anh rất chăm “thả thính” với nữ chính trên mạng xã hội thì phải!

Hiện tại thì chúng mình vẫn là bạn bè tốt của nhau. Hai đứa cũng có gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau. Và An đang học hỏi vài cái mới nên mình cũng tư vấn cho An vài điều mà mình biết được. À nói thả thính thì cũng không phải đâu nhé. Mà vì An luôn nhận là An nói chuyện rất "nhạt" và lười bình luận nên mình phải tích cực comment để An tăng độ "mặn" và cởi mở trên mạng xã hội hơn thôi.

Hồng Sơn nói công việc của mình là bác sĩ, kiêm MC và người mẫu. Được biết các bác sĩ thường rất bận rộn mà anh lại kiêm nhiệm một lúc nhiều công việc như vậy, anh sắp xếp công việc thế nào? Anh có thể chia sẻ rõ hơn về nghề nghiệp chính của mình không?

Mình đang là bác sĩ tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Hiện tại thì mình đang theo học thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội. Công việc của mình thì cũng khá bận rộn. Nhưng có lẽ thời sinh viên mình cũng hay tham gia các hoạt động đoàn hội nên mình cũng khá quen với việc sắp xếp thời gian để xử lý nhiều công việc cùng một lúc.

Tại bệnh viện mình chủ yếu làm giờ hành chính còn ngoài giờ đó mình sẽ làm thêm MC và người mẫu. Mình chủ yếu tham gia các sự kiện dẫn trực tiếp của Đài vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần, công việc này cũng là một niềm yêu thích nên nó khiến mình không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Trái lại nó còn mang đến cho mình sự mới mẻ và nhiều điều tích cực khác trong cuộc sống. Hai nghề nghiệp tưởng chừng không liên quan nhưng nó luôn tạo ra niềm hứng khởi và năng lượng tích cực mỗi ngày vì mình luôn được làm mới bản thân.

Anh chia sẻ trong chương trình rằng mình "độc toàn thân, ế bền vững", điều này hơi khó tin thì phải. Vì anh có ngoại hình, có công việc tốt... Chắc anh cũng từng trải qua một vài mối tình rồi chứ?

Như mình chia sẻ, chắc các bạn ấy thấy mình "đỏ đậm đà" quá nên không tin mình độc thân đâu. Bạn cũng thấy điều đó khó tin mà. Chắc chắn là mình cũng đã có vài mối tình rồi nhưng chủ yếu toàn là yêu đơn phương thôi. (Cười)

Từng thấy Hồng Sơn viết status trên Facebook về việc mẹ mình than thở rằng con trai ế nhưng hễ có người tán tỉnh lại nhát và “chảnh”. Điều này là sự thật sao? Hay đây là lý do khiến anh vẫn đang độc thân?

Mẹ thấy mình hơi ham việc rồi bạn bè đồng trang lứa cũng lập gia đình nhiều rồi nên hơi sốt ruột ấy mà. Do một phần công việc của mình cũng khá bận rộn nên mình cảm giác bản thân chưa dồn toàn tâm toàn ý vào một mối quan hệ đặc biệt nào cả. Như vậy thì không nên vì mình sợ làm tổn thương người khác lắm. Chứ mình không hề chảnh đâu nhé! Qua đây thì mình cũng muốn nói với mẹ rằng: mẹ yên tâm sau Người ấy là ai rất rất nhiều người biết con mẹ "độc toàn thân" rồi nên chắc con sẽ sớm có con dâu cho mẹ không xa nữa đâu ạ. (Cười)

Gia đình anh có xem chương trình NALA có sự xuất hiện của Hồng Sơn không? Mọi người nói gì khi nữ chính trong tập của anh là một cô gái chuyển giới?

Mẹ mình có xem và chỉ nhắn tin cho mình một câu: con trai mẹ lên hình bị mập mập tròn tròn hơn ở ngoài. Còn về phần nữ chính thì mẹ mình khen lắm, khen Hà An xinh, dễ thương. Mẹ mình luôn tin tưởng những quyết định và hiểu tính mình nên khi biết nữ chính là cô gái chuyển giới mẹ mình cũng rất chia sẻ với câu chuyện của Hà An và rất thương hoàn cảnh của Hà An. À mẹ mình cũng rất thích chị Hương Giang nhé!

Trên Facebook cũng có ảnh Hồng Sơn chụp cùng Noo Phước Thịnh, anh có thể chia sẻ đó là sự kiện gì, nhân dịp nào không? Anh có quen biết nhiều người trong giới showbiz không?

Mình là một fan cứng của anh Noo. Hôm đó là một buổi off-fan tổ chức sinh nhật cho anh Noo tại Hà Nội gần trường mình nên mình không thể không tham gia được. Ngoài ra thì mình còn là một fan siêu cứng của chị Bảo Thy. Có thể nói tuổi thanh xuân của mình là gắn với nhạc của chị Bảo Thy. Bật mí với các bạn đó là lý do vì sao vòng 2 với thử thách "lắc mông" BTC dành cho mình bài hát "Là con gái phải xinh" thì mình đã "quẩy" tưng bừng trên khấu với anh Trấn Thành như vậy.

Sau NALA, ắt hẳn lượng người theo dõi và biết đến Hồng Sơn sẽ tăng lên đáng kể, anh có nghĩ đến việc... dấn thân showbiz không?

Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi sau Người ấy là ai? mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn khán giả. Nhân đây mình cũng xin cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho mình. Còn việc dấn thân vào showbiz thì chắc mình chưa nghĩ tới đâu. Cái đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà.

Hình mẫu cô gái lý tưởng với Hồng Sơn là gì?

Mình thì không đặt nặng một hình mẫu cô gái nào lý tưởng cả! Vì quan trọng là cảm xúc mà! Tốt nhất sẽ là một cô gái hiểu hoàn cảnh của mình, hiểu được mình. À mình cũng thích những cô gái có đam mê đi du lịch đó đây! Mình thích khám phá những mảnh đất mới lắm.

Sau chương trình, ngoài Hà An ra anh có giữ liên lạc với những nam khách mời khác không?

Ngay sau ngày quay là chúng mình đã lập ra một group chat để có thể giữ liên lạc với nhau! Nhóm mình hợp cạ lắm. Gia Huy cũng hay ra Hà Nội diễn nên mình, Gia Huy và Việt Anh có nhiều cơ hội gặp nhau hơn là với Đạt và Thanh Sơn. Bản thân mình quý các bạn trong team lắm. Mỗi bạn một cá tính nhưng bạn nào cũng dễ thương và chân thật. Hy vọng một ngày gần nhất cả team sẽ được tụ họp để tâm sự được nhiều hơn nữa.

Cảm ơn Hồng Sơn vì đã dành thời gian trò chuyện!