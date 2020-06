"Người ấy là ai?": Đúng như lời hứa, chàng bác sĩ đã chờ nữ chính ở bãi xe, còn có hành động cực ga lăng khiến fan phát sốt

Trong tập 7 Người ấy là ai? mùa 3 - nữ chính chuyển giới Nguyễn Vũ Hà An đã trao nhầm bó hoa cho cực phẩm đã có chủ. Trước đó, người đẹp chuyển giới Hà An có chia sẻ rằng chàng bác sĩ kiêm MC Hồng Sơn mới đúng gu của mình nhưng nghĩ rằng anh chàng này đã có chủ nên cô mới chọn chàng vũ công Gia Huy, nhưng rồi cái kết, Gia Huy đã lộ diện với tấm bảng màu đỏ khiến mọi người vô cùng tiếc nuối, xen lẫn hụt hẫng.

Trước đó, Hồng Sơn là người gây ấn tượng rất lớn với dàn cố vấn cũng như khán giả bởi những câu nói đầy sự chân thành dành cho nữ chính. Anh chàng bày tỏ rằng muốn bắt đầu bằng một tình bạn đẹp với Hà An. Thậm chí, Hồng Sơn còn nhắn nhủ nữ chính nếu có chọn sai thì bản thân anh vẫn sẽ chờ cô nơi bãi xe khiến Hà An nghe xong liền bật khóc ngay trên sân khấu của chương trình.

Đúng như những gì đã hứa, sau khi chương trình kết thúc, Hồng Sơn là người cuối cùng đợi Hà An ra về. Theo đó, trong đoạn video hậu trường vừa được nhà sản xuất tung ra, khán giả được dịp phát sốt khi chứng kiến cảnh anh chàng Hồng Sơn ngồi lại cùng với Hà An để an ủi, và quạt mát cho cô.

Hồng Sơn chăm chú nhìn Hà An.

Gia Huy cũng xuất hiện để xin số contact của Hà An, đồng thời gửi lời xin lỗi đến với cô một lần nữa.

Hồng Sơn liên tục giữ quạt để làm mát cho Hà An.

Mặc dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng cách mà Hồng Sơn đối xử với Hà An khiến khán giả vô cùng thích thú. Ngoài ra, Hồng Sơn còn tiết lộ bản thân anh không biết bị quay từ lúc nào càng khiến người xem cho rằng những gì mà anh dành cho Hà An xuất phát từ sự chân thành.

Hồng Sơn tiết lộ đã thực hiện lời hứa chờ Hà An ở bãi đỗ xe để khán giả yên tâm.