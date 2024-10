Chân giò lợn nên chọn loại cong hay thẳng? Hóa ra lâu nay nhiều người vẫn đang hiểu sai

Nội dung chính: Chọn chân giò thông qua hình dáng Vị trí chân giò nên mua Màu sắc "chuẩn" thịt tươi

Chân giò là món ngon được nhiều người ưa thích. Phần thịt này không chỉ mềm mà còn giàu collagen, bổ dưỡng. Từ chân giò, chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Thực tế là, không phải ai cũng biết cách chọn ra phần thịt ngon. Nhiều người thậm chí mua phải phần thịt không tươi mà không hề hay biết.

Vì vậy, khi mua chân giò lợn đừng chỉ nhìn vào kích thước. Hãy nhớ 3 đặc điểm sau để đảm bảo chọn đúng phần thịt chất lượng nhất.

1. Chọn chân giò cong thay vì thẳng

Bí quyết thứ nhất khi chọn mua chân giò lợn chính là quan sát hình dáng phần khớp. Chân giò ngon sẽ có phần khớp cong. Điều này cho thấy thịt tươi và ngon. Bởi vì, sau khi các mô cơ giãn ra, chân sẽ có hình dạng cong tự nhiên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dựa vào hình dáng của móng để đánh giá chất lượng chân giò. Chân giò ngon thường có phần móng khép chặt. Điều này chứng tỏ thịt được bảo quản và vận chuyển cẩn thận, giữ được độ tươi ngon. Đồng thời, móng khép chặt cũng đồng nghĩa với việc phần thịt của chân giò có độ đàn hồi tốt.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Chân giò kém chất lượng sẽ có những đặc điểm hoàn toàn trái ngược. Ví dụ như chân giò không còn tươi ngon thường có phần khớp thẳng. Bởi vì, theo thời gian, các mô cơ trong chân giò dần mất đi độ đàn hồi, không thể giữ được hình dạng cong tự nhiên. Ngoài ra, chân giò không còn tươi ngon cũng thường có phần móng mở rộng. Nguyên nhân có thể là do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, độ ẩm… trong quá trình bảo quản.

2. Chân giò trước ngon hơn chân giò sau

Khi vận động, lợn dùng lực ở chi trước nhiều hơn. Nếu để ý, bạn có thể thấy chúng thường dùng chi trước để bới đất, tìm kiếm thức ăn... Do đó, chi sau của lợn sẽ ít vận động hơn hẳn. Chính sự khác biệt về cường độ hoạt động này đã tạo nên những đặc điểm riêng biệt giữa chân giò trước và chân giò sau.

Chân giò trước của lợn có nhiều nạc, ít mỡ và lớp da dày hơn. Sở dĩ như vậy là do chân trước hoạt động nhiều hơn nên thịt săn chắc hơn. Hơn nữa, chân giò trước còn có hai đường gân lớn, không chỉ gia tăng hương vị đặc trưng mà còn giúp chân giò dai hơn. Cho dù là món chân giò hầm, chân giò kho hay chân giò nướng, chân giò trước đều mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng.

Ngược lại, do phải nâng đỡ cả cơ thể đồ sộ nên phần xương của chân giò sau to và cứng hơn. Do ít vận động nên chân giò sau có nhiều mỡ hơn, không có gân và phần da cũng mỏng hơn. Chính vì những đặc điểm này mà chân giò sau có hương vị kém hấp dẫn hơn và ít người mua. Thông thường, người ta thường chặt chân giò sau thành từng miếng để hầm canh.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

3. Chọn chân giò có màu hồng hào

Bí quyết cuối cùng khi chọn mua chân giò lợn chính là quan sát màu sắc. Thông thường, chân giò tươi ngon sẽ có màu hồng nhạt. Điều này chứng tỏ quá trình giết mổ và xử lý thịt diễn ra đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thấy chân giò có màu sắc lạ thì cần hết sức cẩn thận. Rất có thể phần thịt này còn sót lại máu bầm. Máu bầm không chỉ khiến chân giò có mùi hôi mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy chân giò đã bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển. Do đó, tuyệt đối không nên mua những chiếc chân giò có vết bầm như vậy.

Ngoài chân giò có vết bầm thì cũng không nên mua những chiếc chân giò có màu trắng bệch, khi sờ vào thấy phần da mềm. Một số người bán hàng vì muốn tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm nên đã sử dụng các biện pháp không đảm bảo an toàn như ngâm vào các dung dịch không rõ nguồn gốc. Sau khi xử lý, chân giò sẽ có màu trắng hơn, trông bắt mắt và hấp dẫn. Tuy nhiên, loại chân giò này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm đối với sức khỏe.

Theo Sohu