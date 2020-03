Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép 90.000 khẩu trang y tế qua biên giới

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 10/3, Chi cục Hải quan phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khi làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện xe ô tô BS: 75B-011.74 do tài xế Tôn Thất Thiện (trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển có nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang chở 1.300 hộp khẩu trang y tế mới do Việt Nam sản xuất (loại 50 cái/hộp), tương đương 65.000 cái. Chúng được ngụy trang, gia cố trên xe rất tinh vi.

Trong ngày 4/3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới. Thông tin trên báo Công Thương, trước đó, ngày 4/3, cơ quan chức năng phát hiện ông Phonsay Kayyakham (32 tuổi, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển xe ôtô hiệu Hyundai biển kiểm soát Lào số 1661, chở 294 hộp, chứa 14.700 khẩu trang y tế mới do Việt Nam sản xuất tại khu vực kiểm soát ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá).

Số khẩu trang bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tài xế Phonsay Kayyakham khai nhận đã nhờ người thân mua gom ở tỉnh Nghệ An rồi gửi xe khách vận chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi tìm cách chuyển sang Lào bán kiếm lời.

Cùng ngày 4/3, ông Trương Văn Tú (34 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa) bị bắt quả tang vận chuyển 250 hộp, chứa 12.500 khẩu trang y tế. Người này khai, chở thuê số khẩu trang này từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sang Lào cho một người không rõ tên tuổi, địa chỉ.

Hơn 90.000 khẩu trang trong các vụ việc đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.