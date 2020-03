Hot girl 17 tuổi lên mạng lừa bán khẩu trang rồi chiếm đoạt tài sản của nữ sinh 15 tuổi

Trước đó, ngày 1/3, công an huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) nhận được đơn trình báo của em Đặng Thị Kim C. (15 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) về việc bị một facebook lạ là Hoàng Thùy Dung lừa gạt, chiếm đoạn số tiền 8.5 triệu đồng.

Theo đó, C. lên mạng xã hội và được facebook Hoàng Thùy Dung nhận làm cộng tác viên bán hàng. Qua trao đổi công việc, C. đồng ý mua 4 thùng khẩu trang y tế để về bán lẻ cho khách hàng phòng chống dịch cúm Covid-19 cùng một số linh kiện điện thoại.

Yến đã lợi dụng mạng xã hội lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 8,5 triệu đồng của nữ sinh 15 tuổi.

Tài khoản facebook trên yêu cầu chuyển khoản mới giao hàng.

Sau khi chuyển 8,5 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu, C. liên lạc lại với người bán nhưng cả facebook và điện thoại đều bị chặn.

Biết mình bị lừa, nữ sinh này làm đơn trình báo với công an.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng lừa đảo trên là Lữ Thị Yến (17 tuổi, ngụ bản Sỏi, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan chức năng, Yến khai nhận, lợi dụng thị trường khan hiếm khẩu trang y tế phòng dịch cúm Covid-19, Yến là lên mạng xã hội facebook lập tài khoản ảo mang tên Hoàng Thùy Dung và lừa bán khẩu trang cho em C. rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.