Chân dung thanh niên chạy xe máy vượt 150km để "được gần" bé gái chưa đủ 16 tuổi

Ngày 4-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án và bị can Nguyễn Văn T (22 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) từ Công an huyện Ea Súp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo thẩm quyền.



Nguyễn Văn T. tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 1-2023, thông qua mạng xã hội, T. nhắn tin nói chuyện làm quen với một bé gái chưa đủ 16 tuổi, ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Sau 1 tuần trò chuyện, T. hẹn gặp và bé gái đồng ý. Nhận được định vị của bé gái gửi, T. liền chạy xe máy vượt đoạn đường khoảng 150km để gặp "người yêu". Sau ít phút gặp nhau chớp nhoáng, T. rủ bé gái vào 1 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ea Súp rồi quan hệ tình dục.

Đến ngày 26-2-2023, T. tiếp tục nhắn tin hẹn gặp rồi cả 2 tiếp tục quan hệ tình dục. Khi ra khỏi nhà nghỉ, T. thấy bé gái nhắn tin nên nói cho mượn điện thoại để xem. Lúc này, T. thấy màn hình điện thoại để ảnh đại diện của một người con trai khác. Gen tuông nổi lên, T. liền cầm điện thoại rồi chạy xe máy về nhà. Đến ngày hôm sau, T. đốt sim và đưa chiếc điện thoại trên cho mẹ mình sử dụng.

Bị lấy mất điện thoại, bé gái đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an đã phát hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của T.

Ngoài hành vi hiếp dâm, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt chiếc điện thoại của T.