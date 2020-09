Quan hệ với người yêu "nhí" nhiều lần rồi bắt uống thuốc tránh thai, thanh niên 19 tuổi bị bắt

N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã bàn giao N.A.N. (19 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2020, H.K.V. (12 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành), thông qua mạng xã hội Zalo đã biết và làm quen với N. Nói chuyện một thời gian, cả 2 nảy sinh tình cảm. Buổi sáng đầu tháng 9/2020, lợi dụng bố mẹ V. đi vắng, N. đến phòng trọ của V. ở xã Long Đức để chơi. Tại đây, cả 2 ôm và hôn môi sau đó quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ xong, N. mặc quần áo rồi đi về.

Đến khoảng 19h, N. đi mua một viên thuốc tránh thai, sau đó nhắn tin cho V. hẹn ra ngoài hẻm để lấy thuốc uống.

Khoảng 18h ngày 16/9, N. đến trường tiểu học nơi V. đang học chở V. về phòng trọ của mình. Khi đến phòng trọ, N. rủ V. lên gác nằm nói chuyện, V. và N. ôm, hôn môi nhau rồi tiếp tục quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, N. chở V. về nhà.

Đến ngày 27/9/2020, anh H.T.K (cha ruột V.), đọc được tin nhắn giữa N. và V., nên đã đưa V. đến Công an xã Long Đức trình báo. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ N.A.N. Tại cơ quan công an, N.A.N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.