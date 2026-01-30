Chân dung Sago Food: Doanh nghiệp đứng sau các suất ăn trường học

Theo dữ liệu từ Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Sago Food là tên thương mại gắn với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG, doanh nghiệp thành lập ngày 21/1/2022, trụ sở tại 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Mai Thị Hồng Vân, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo hồ sơ đăng ký trước đây, doanh nghiệp này đã đăng ký ngành nghề chính là "Dịch vụ ăn uống khác, chi tiết: cung cấp suất ăn công nghiệp" (mã ngành 5629). Bên cạnh đó, An Phước Thắng SG cũng đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, bên cạnh các hoạt động thương mại như bán buôn thực phẩm, đồ uống, gạo, ngũ cốc, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đại lý – môi giới hàng hóa.

3 ngành được Sago Food đăng ký mới từ tháng 8/2025

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 8/2025, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) đã đăng ký bổ sung và làm rõ thêm ba ngành nghề kinh doanh, gồm: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành 4649), chi tiết: bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (mã ngành 4641), chi tiết: bán buôn đồng phục; Bán buôn tổng hợp (mã ngành 4690), chi tiết: bán buôn tạp hóa.

Cũng theo nội dung điều chỉnh, ngành 5629 vẫn được giữ là ngành nghề chính, song được mở rộng và chi tiết hóa, bổ sung thêm hoạt động của các căng tin.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường rà soát, tạm dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Hiện đã có nhiều trường học ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm của doanh nghiệp này.