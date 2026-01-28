Ngày 27/01, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Quảng Ninh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ mục đích đưa ra thị trường tiêu thụ trên địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kho chứa hàng thực phẩm do Lê Hải Minh (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở hiện nay: phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại số 08 phố Phan Đình Phùng, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại, gồm: 2.506kg xúc xích (đóng trong 110 thùng bìa carton, loại 600g x 21 gói/thùng) và 1.284 kg thực phẩm khác (chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo…đóng trong 133 thùng bìa carton).

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Hải Minh chủ kho hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận toàn bộ số thực phẩm trên, trị giá khoảng hơn 217 triệu đồng, là do bản thân trực tiếp mua, thu gom của nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về kho tập kết nhằm thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 3.790 kg thực phẩm các loại.

Quá trình kinh doanh thực phẩm, Lê Hải Minh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên đã bị tạm giữ để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả phát hiện, bắt giữ và xử lý đã góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng cuối năm.