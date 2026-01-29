Nóng: Kiểm tra công ty cung cấp suất ăn học đường bị phản ánh dùng thực phẩm hết hạn tại TP.HCM

Thông tin từ báo Dân Việt, ngày 28/1/2026, đơn vị này đăng tải loạt bài với tiêu đề: "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!", phản ánh dấu hiệu cơ sở cung cấp suất ăn học đường sử dụng thực phẩm hết hạn tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng, địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiệp Phước đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh. Đồng thời, xã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh-Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết tại họp báo cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố chiều ngày 29/1, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp suất ăn trên địa bàn.

Theo UBND xã Hiệp Phước, việc phản ánh cơ sở cung cấp suất ăn học đường sử dụng thực phẩm hết hạn là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. Địa phương khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Chiều ngày 28/1/2026, UBND xã Hiệp Phước phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG theo Quyết định số 107/QĐ-SATTP.

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo đại diện UBND xã Hiệp Phước cũng thông tin, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Hiệp Phước đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này.

Lần thứ nhất diễn ra ngày 17/10/2025 theo Quyết định số 221/QĐ-SATTP của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Lần thứ hai vào ngày 9/1/2026, UBND xã phối hợp với Công an xã, Phòng Kinh tế và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thực phẩm và nước thải để phân tích, hiện đang chờ kết quả kết luận.

Lần thứ ba là đợt kiểm tra đột xuất ngày 28/1/2026 ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Dân Việt.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND xã Hiệp Phước cho biết, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số 0317136881, đăng ký lần đầu ngày 21/1/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Doanh nghiệp này cũng được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNĐK do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cấp ngày 5/9/2023, có hiệu lực 3 năm.

Theo UBND xã Hiệp Phước, kể từ sau sáp nhập đơn vị hành chính (1/7/2025) đến nay, địa phương mới tiếp nhận 1 phản ánh liên quan đến công ty này và đã kịp thời phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra theo thẩm quyền.

Đại diện UBND xã Hiệp Phước cũng thông tin, địa phương sẽ công khai kết quả kiểm tra để phụ huynh và cộng đồng giám sát; đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn.

