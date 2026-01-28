Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo bị xử phạt do vi phạm an toàn thực phẩm

UBND phường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn. Danh sách cập nhật từ ngày 01/01/2026 đến 27/01/2026 cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quen thuộc đã bị xử phạt vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trong số này, đáng chú ý có các cơ sở như bún riêu Hương Béo, cơm đốt thố Lão đại I, Phở Hào và Trà sữa La Boong.

Cụ thể, UBND phường Láng đã xử phạt Hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng do có hành vi không có dụng cụ quản lý riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến theo Quyết định số 12/QĐ-XPHC ban hành ngày 16/01/2026.

Cơ sở này có địa chỉ tại số 61 Chùa Láng, phường Láng, TP Hà Nội. Với vi phạm trên, bún riêu Hương Béo bị xử phạt hành chính 4.000.000 đồng. Quyết định xử phạt không kèm theo hình thức phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả.

Tiếp đó, theo Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 20/01/2026, UBND phường Láng xử phạt Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão đại I, địa chỉ số 50 Nguyên Hồng, phường Láng.

Lỗi vi phạm được xác định là nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập. Mức xử phạt được áp dụng là 4.000.000 đồng, không có hình thức xử phạt bổ sung.

Cùng với đó, theo Quyết định số 14/QĐ-XPHC ban hành ngày 22/01/2026, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào, địa chỉ số 102 C10 TT Nguyên Hồng, phường Láng, bị xử phạt do cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường chế biến thực phẩm. UBND phường Láng đã xử phạt cơ sở Phở Hào 4.000.000 đồng, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung.

Cùng ngày 22/01/2026, UBND phường Láng cũng ban hành Quyết định số 15/QĐ-XPHC xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa Laboong , địa chỉ P101 B1 TT Nam Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội. Theo nội dung quyết định, cơ sở này vi phạm do không có dụng cụ chứa đựng chất thải đảm bảo vệ sinh. Mức xử phạt được áp dụng là 4.000.000 đồng, không kèm hình thức xử phạt bổ sung.