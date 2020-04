Chân dung ông chồng tạo nên group gây sốt MXH tăng thành viên chóng mặt sau 3 ngày thành lập: Vẫn nấu ăn, dọn nhà và những quan điểm "cực chất"

Việc toàn xã hội cách ly mùa dịch đã khiến các trào lưu mới ra đời, từ các ông chồng đến bà vợ thi nhau trổ tài. Cũng chính vì thế mà nỗi lo gần nhau nhiều nảy sinh xung đột đã trở nên ít hơn. Vợ thì khéo tay hay làm, chăm chỉ vào bếp, chồng lại có thời gian sửa sang lại nhà cửa.

Trong khi hội "Yêu bếp" và "Nghiện nhà" đang thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người thì chỉ cách đây vài ngày thôi xuất hiện thêm nhóm "Ghét bếp không nghiện nhà". Điều đáng nói là sức hút của nhóm này đạt đến level tăng cả trăm thành viên theo từng giây.

Được mệnh danh là nơi cảm xúc thăng hoa, tài năng được khẳng định, hội chị em vụng về, chẳng may có bị chồng chê thì up các món ăn lên đây là sẽ được an ủi, hưởng hứng nhiệt tình. Chắc hẳn ai cũng sẽ bất ngờ bởi người tạo ra nhóm mang đầy tính giải trí này lại là đàn ông.

Anh Thành thường thích chụp những khoảnh khắc hài hước y như group anh tạo ra

Nhà quay phim Đinh Đức Thành (Christopher Dinh) đã lập ra group "Ghét bếp không nghiện nhà" từ ngày 8/4 và số thành viên sau chưa đầy 3 ngày đã lên tới hơn 300 nghìn người.

Là một người đàn ông đã có gia đình, anh Thành thấu hiểu được tâm trạng của các ông chồng, bà vợ trong việc bếp núc, nhất là giai đoạn ở nhà mùa dịch thế này.

Anh cho biết: "Mình cũng thi thoảng nấu ăn, dọn nhà. Tất nhiên là sẽ có những món ngon, món dở. Món ngon thì mình up facebook còn món dở cũng chụp ảnh để đấy thôi. Mình nghĩ cũng sẽ nhiều người giống như mình và đó là lí do mình tạo ra group này. Mục đích để mọi người chia sẻ những lần thất bại, coi đó là niềm vui".

Những hình ảnh kinh hoàng đầy tính giải trí của các bà vợ "đảm", ông chồng "khéo"

Là một người có nhiều trải nghiệm và cũng đã lập gia đình, anh Thành luôn tâm niệm: "Mạng có thể Ảo nhưng cuộc sống nhất định phải Auth".

Trên facebook cá nhân, người đàn ông này thường đăng các câu chuyện về công việc nhưng bức ảnh nào cũng tràn ngập niềm vui, say mê cuộc sống. Thậm chí có nhiều bức ảnh rất nhí nhố, hài hước. Anh cũng chia sẻ: "Có người hỏi mình: 'Sao hay post mấy thứ xàm xí, ngáo ngơ?'. Mình chẳng biết trả lời sao, chỉ nghĩ rằng giữa cuộc sống đầy trái ngang này ít nhất mình cũng có thể giúp người khác cảm thấy vui, dù chỉ 1 giây".

Món ông chồng này làm được cũng phong phú lắm đấy chứ!

Đó cũng là phần nào lý do vì sao mấy ngày hôm nay hội chị em bỉm sữa thi nhau vào group "Ghét bếp không nghiện nhà" để khoe thành tích. Có người nấu ngon, có người nấu dở, có ông chồng khoe cắm hoa không theo đường lối nào nhưng kết quả mọi người cùng cười, cùng khen. Ai cũng phấn khởi, ai cũng tìm được niềm vui cho mình trong những ngày bình lặng thế này.

Thông điệp của anh Thành mang đến cũng rất ý nghĩa: "Những ngày qua toàn xã hội thực hiện việc giãn cách cộng đồng để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Cả gia đình ở nhà trong khi quán hàng phải đóng cửa dẫn đến việc phải nấu nướng, dọn dẹp quá nhiều, quá căng thẳng. Áp lực gia tăng khi vợ, chồng là thành viên của các group đầy ắp những món ăn ngon, những căn nhà đẹp. Việc ngắm, khen 'chồng/vợ/nhà người ta' quá nhiều có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc, cũng như tạo tâm lý hoang mang, tự ti với bản thân. Thậm chí, có lúc, có nơi, có người không thể kìm chế bản thân được đã sử dụng hình ảnh của người khác để sống ảo, hòng đắm mình trong những lời tán dương, ca tụng.

Những bài đăng hài hước trong group

Ông chồng tố vợ rất hài hước

Với triết lý 'Mạng có thể Ảo nhưng ảnh cuộc sống nhất định phải Auth', nay em tạo group này để mọi người giải trí, thư giãn, vui vẻ, để sống thật với bản thân và biết đâu lại tìm ra chân ái đời mình".

Có chàng trai còn hài hước đăng hi vọng tìm được vợ trong group này. Là 1 trong những người đàn ông có vợ khá vụng, anh C. phát hiện ra vợ mình bỗng dưng tiến bộ lên trông thấy nhờ hội "Ghét bếp không nghiện nhà".

Người đàn ông mẫu mực luôn vào bếp thay vợ

C. cho biết: "Vợ mình không hẳn là vụng nhưng đặc thù công việc của cô ấy nhiều, đa phần toàn mình đi làm về sớm sẽ nấu cơm. Vợ lâu không vào bếp thành ra lóng ngóng chứ trước cô ấy nấu không đến nỗi đâu. Dạo này cả 2 vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau hơn thì cô ấy chăm vào bếp với điều kiện mình phải phụ bên cạnh.

Nhỡ bị hỏng món gì mình lại trêu vợ up lên 'Ghét bếp không nghiện nhà' mà đếm like nhưng được 2 bài đăng thì cô ấy bảo: 'Xấu hổ lắm, có nấu cơm cho chồng ăn cũng không làm được'. Thế là vợ chồng mình chỉ vào nhóm để đọc bài giải trí, có món bánh gì hay thì bảo nhau làm. Đẹp thì đăng 'Yêu bếp', xấu lại đăng 'Ghét bếp'.

Và mình phát hiện ra bọn mình không cáu gắt hay trách nhau nếu thất bại trong việc nhà nữa mà coi đây là cơ hội học hỏi, cùng nhau tiến bộ".

Cũng như vợ chồng anh C., nhà anh N. vợ lại rất hăng hái nấu ăn, dù họ chỉ đang ở trong nhà trọ chật hẹp nhưng cứ có thời gian là cô ấy vẽ ra đủ món. Anh N. chia sẻ: "Vợ mình nấu thì không tệ nhưng sáng tạo phát sợ luôn. Ví như có món trứng ngâm xì dầu đang hot vậy là cô ấy thử làm. Trứng sống còn nguyên lòng đỏ mà mình phải nhắm mắt nhắm mũi ăn cho cô ấy vui.

Món trứng "thần thánh" của vợ anh N.

Nhưng mình thấy phụ nữ họ có lo cho gia đình, yêu chồng con mới chịu khó bày vẽ này nọ. Bất kể món ăn đó có thành công hay thất bại họ cũng đã bỏ hết tâm huyết và công sức, họ xứng đáng được trân trọng.

Đúng như anh Thành đã nói, điều quan trọng nhất là chúng ta hãy cứ sống thành thật với nhau. Dù khoe hay không, dù vợ chồng bạn có thể làm những gì, dở hay tốt miễn là làm cùng nhau, vui cùng nhau và chân thành với nhau, vậy là đủ rồi.