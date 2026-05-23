Liên quan đến vụ việc đối tượng vào cửa hàng bán điện thoại để tiếp cận rồi bất ngờ rút dao uy hiếp, cướp đi nhiều điện thoại và tiền mặt gây bức xúc dư luận, nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). Tiến bị bắt vào rạng sáng ngày 22/5 khi đang trên đường chạy trốn.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho hay, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Văn Sang (ở tổ dân phố 5, phường Gia Sàng). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Camera tại quán ghi lại diễn biến Tiến vào quán điện thoại uy hiếp nữ chủ quán đang mang thai 7 tháng rồi cướp tài sản. (Ảnh Cắt từ clip)

Theo trình báo của anh Sang, khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, một nam thanh niên bất ngờ đi vào tiệm, dùng dao nhọn khống chế vợ anh là chị Trần Thanh Thảo. Sau đó, đối tượng bóp cổ khiến chị Thảo ngất lịm. Nghi phạm đã lấy đi khoảng 40 chiếc điện thoại iPhone cùng số tiền 20 triệu đồng trong két sắt. Tổng giá trị tài sản bị cướp ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Chưa hết, khi chị Thảo tỉnh lại, tên cướp còn uy hiếp, bắt nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản cá nhân rồi mới lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác, khẩn trương xác minh và truy bắt tội phạm. Một tổ công tác có mặt tại nhà của Tiến để làm việc và xác định đối tượng có trở về nhà, để lại xe máy và 3 điện thoại nhưng không nói rõ nguồn gốc rồi bỏ trốn.

Sau 7 giờ gây án, Tiến đã bị lực lượng công an bắt khi đang trên đường lẩn trốn. (Ảnh: VietNamNet)

Đối tượng khai do nợ nần sắp đến hạn trả nên đã nảy sinh ý định cướp của. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Cơ quan công an cũng nhận định, có khả năng Tiến sẽ lẩn trốn ra nước ngoài nên Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Đến rạng sáng ngày 22/5, các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Tiến khi đang đi trên xe khách. Công an thu được trên người nghi phạm một con dao gấp, điện thoại di động và 20 chiếc iPhone đựng trong bao tải.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nguyên nhân gây ra vụ việc là do Tiến đang nợ 30 triệu đồng sắp đến hạn trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ cướp lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng và vô cùng bức xúc.

