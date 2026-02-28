Phát hiện thai phụ và con gái tử vong dưới hồ sau tin nhắn tạm biệt

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc người mẹ trẻ và người con nhỏ tử vong thương tâm dưới hồ nước gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27-2, trong lúc mọi người trong gia đình đi làm rẫy, chị H.B.K. (19 tuổi; ngụ buôn Kdoh, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) ở nhà cùng con gái 4 tuổi.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị H.B.K. bất ngờ nhắn tin tạm biệt với chị của mình nhưng không nói rõ đi đâu.

Đến tối cùng ngày, người thân trong gia đình đi làm về, không thấy mẹ con chị H.B.K. nên chia nhau tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện 2 đôi dép và chiếc áo khoác để trên bờ hồ, cách nhà khoảng 1km.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đến khu vực này để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến rạng sáng 28-2, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm thấy thi thể chị H.B.K. và con gái dưới hồ nước.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc đau lòng trên, chị H.B.K. đang mang thai khoảng 21 tuần.

Đại diện Ban tự quản buôn Kdoh cho biết hoàn cảnh gia đình chị H.B.K. thuộc diện khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, Ban tự quản buôn đã báo cáo UBND xã để có biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân.