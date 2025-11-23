Camera vụ người đàn ông bán vé số đâm thủng bụng thai phụ ở Cần Thơ: Mối quan hệ với nạn nhân

Camera an ninh đã ghi toàn bộ diễn biến vụ đâm người ở Cần Thơ vào sáng 21/11. Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 8h20' sáng 21/11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004, trú tại xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị một người đàn ông bán vé số từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Phát hiện sự việc, chồng chị O. đã ngay lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng rồi giao cho công an.

Theo thông tin trên Người Lao Động, chị O. sau đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Bụng chị O. có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm; mạch nhanh, nhẹ…

Chị O. đang mang thai 36 tuần, các bác sĩ đã cấp cứu và tiến hành mổ bắt con cho sản phụ rồi xử lý vết thương hở vùng bụng. Hiện, tình trạng sức khỏe chị O. tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Còn em bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Đối tượng đâm chị O. được xác định là Ngô Hoàng Phương (SN 1997, trú tại xã Trường Sơn). Thông tin trên Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Phương khai nhận sáng cùng ngày đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua dao rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này. Giữa chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, cũng không có thù hằn cá nhân.

Phương từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3/2025. Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra.