Chân dung 2 nữ Thủ tướng xinh đẹp tiên phong ngăn chặn Covid-19 đang được quốc tế ca ngợi và khiến đấng mày râu cũng phải nể phục

Thủ tướng Phần Lan

Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin chỉ mới 34 tuổi nhưng bà đã làm được điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Trong một cuộc thăm dò gần đây, 85% người dân Phần Lan ủng hộ nữ Thủ tướng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cho thấy mức độ tín nhiệm của nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới này.

Với 2.176 ca nhiễm Covid-19 trong tổng số dân 5,5 triệu người, tỷ lệ nhiễm của Phần Lan thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng Bắc Âu và các nước khác của châu Âu. Và cho đến nay nước này mới chỉ có 59 trường hợp tử vong.

Bà Sanna Marin đã sử dụng mạng xã hội và nhờ người nổi tiếng để lan truyền các thông tin chống dịch Covid-19, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Chính phủ Phần Lan đã nhanh chóng xây dựng một dự luật yêu cầu đóng cửa các nhà hàng, quán cà phê và quán bar cho đến hết tháng 5/2020 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nữ Thủ tướng xinh đẹp và tài năng của Phần Lan.

Các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại của người dân cũng được đưa ra một cách quyết liệt và nghiêm ngặt. Hệ thống y tế của Phần Lan cũng được đầu tư và chú trọng. Có thể nói rằng, nữ Thủ tướng Phần Lan hiện là một trong những lãnh đạo thế giới đã có sự quyết đoán thực hiện chặn đứng đại dịch ngay từ đầu bằng những biện pháp hiệu quả.

Thủ tướng New Zealand

New Zealand là một đảo quốc với khoảng 5 triệu dân và kinh tế dựa chủ yếu vào du lịch. Thế nhưng, Thủ tướng Jacinda Ardern đã chấp nhận đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài từ ngày 19/3 và tuyên bố cách ly xã hội toàn đất nước trong 1 tháng tính từ ngày 23/3. Theo đó những lao động trong các ngành nghề không thiết yếu sẽ phải ở nhà ngoại trừ khi đi mua tạp phẩm hoặc tập thể dục gần đó.

New Zealand cũng đã xét nghiệm diện rộng và phát hiện hơn 1.300 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên nước này mới chỉ ghi nhận được 9 ca tử vong do Covid-19. New Zealand đã tiến hành cách ly xã hội được nửa tháng và bà Thủ tướng khẳng định sẽ không kết thúc sớm việc phong tỏa này.

Nữ Thủ tướng Jacinda Ardern.

Bên cạnh đó, nữ Thủ tướng Jacinda Ardern còn cho hay bà cùng các quan chức chính phủ sẽ giảm 20% lương trong 6 tháng tới nhằm chia sẻ khó khăn với đất nước trong đại dịch Covid-19. Hành động này của bà Jacinda Ardern đã được đánh giá cao. Chỉ mới 39 tuổi nhưng bà Jacinda Ardern đã chứng minh năng lực và khả năng lãnh đạo của mình trong cuộc chiến chống Covid-19.

Truyền thông quốc tế đã ca ngợi New Zealand là một trong những quốc gia hiếm hoi khống chế dịch Covid-19 thông qua các biện pháp kịp thời và dựa trên khoa học. Trong khi đó một số quốc gia châu Âu đang chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh gây ra.

Nguồn: Csmonitor, Forbes