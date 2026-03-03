Phim mới của Park Min Young đỉnh quá rồi: Nữ chính vừa đẹp vừa nguy hiểm, rating top 1 cả nước là đương nhiên

Sau nhiều dự án an toàn, ngày 2/3, Park Min Young đã có sự trở lại đáng chú ý với Siren's Kiss (Nụ Hôn Nàng Tiên Cá) với màn mở đầu bằng bầu không khí căng thẳng và đầy nghi hoặc. Phim dẫn dắt khán giả vào một thế giới có vẻ ngoài hoàn hảo che giấu những bí mật nguy hiểm, khi các hợp đồng bảo hiểm dần hé lộ mối liên hệ với những cái chết đầy nghi vấn. Sau khi tập 1 lên sóng, theo thống kê từ Nielsen Korea, Siren's Kiss đạt rating trung bình 5,5%, cao nhất lên tới 7,2%, dẫn đầu khung giờ chiếu trên toàn bộ các nền tảng trả phí. Con số này phần nào cho thấy sức hút bất ngờ của tác phẩm, đặc biệt khi bộ phim thuộc thể loại trinh thám - lãng mạn vốn không phải “món ăn dễ nuốt” với số đông khán giả.

Siren’s Kiss xoay quanh Cha U Seok (Wi Ha Joon), điều tra viên chủ chốt của Đơn vị Điều tra Gian lận Bảo hiểm (SIU), người chuyên truy lùng những vụ việc lợi dụng bảo hiểm nhân thọ để trục lợi trên mạng sống con người. Trong quá trình điều tra một chuỗi cái chết đầy bất thường, U Seok dần tiếp cận Han Seol A (Park Min Young) - trưởng đấu giá của Royal Auction, người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, quyền lực và sức hút khó cưỡng.

Seol A xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo của một nữ giám đốc đấu giá nghệ thuật tinh tế, kiểm soát mọi cuộc chơi. Nhưng ẩn sau vẻ thanh lịch là một bí mật rùng rợn khi những người đàn ông từng yêu cô đều lần lượt qua đời. Càng tiếp cận Seol A để làm rõ sự thật, Cha U Seok càng nhận ra mình không chỉ đối mặt với một nghi phạm nguy hiểm mà còn đang bị kéo vào một sức hút đầy mê hoặc.

Tập mở màn của Siren’s Kiss bắt đầu bằng một vụ rơi lầu bí ẩn tại Royal Auction. Cái chết đột ngột này trở thành điểm khởi đầu cho cuộc điều tra của Cha U Seok, đồng thời kéo anh trực tiếp bước vào thế giới của Han Seol A, người cuối cùng có mối liên hệ căng thẳng với nạn nhân.

Lần theo các manh mối ban đầu, U Seok phát hiện những dấu hiệu bất thường xoay quanh Seol A từ thái độ kín kẽ trong quá trình hợp tác điều tra cho đến mối liên hệ giữa cô, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn và vị hôn phu đã qua đời. Trước những câu hỏi mang tính thăm dò và áp lực tâm lý từ phía điều tra viên, Seol A vẫn giữ vẻ bình thản gần như tuyệt đối, chỉ để lộ những khe hở rất nhỏ đủ khiến sự nghi ngờ ngày một gia tăng.

Tập 1 khép lại bằng hàng loạt chi tiết chưa có lời giải, đặt Han Seol A vào vùng xám giữa nghi can và nạn nhân, đồng thời thiết lập mối quan hệ căng thẳng, đầy đối đầu giữa cô và Cha U Seok.

Phản ứng sau tập 1 cho thấy Siren đã chạm đúng kỳ vọng của những khán giả yêu thích dòng phim căng não. Nhiều ý kiến đánh giá phim có nhịp độ nhanh, không lê thê, phần hình ảnh và âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, tạo cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh thu nhỏ. Đặc biệt, sự tương tác giữa Seol A và Woo Seok được nhận xét là “nguy hiểm nhưng cuốn hút”, khiến người xem tò mò không biết mối quan hệ này sẽ trượt sang tình yêu hay dẫn đến hủy diệt.

Với riêng Park Min Young, vai Han Seol A được xem là bước chuyển mình rõ rệt. Không còn là hình ảnh nữ chính rom-com tươi sáng quen thuộc, cô mang đến một nhân vật vừa mong manh vừa đáng sợ: đẹp nhưng lạnh, điềm tĩnh nhưng khó đoán. Nhiều khán giả thừa nhận họ chưa từng thấy Park Min Young gai góc đến vậy.

Khép lại tập đầu tiên bằng hàng loạt nghi vấn chưa có lời giải, Siren thành công đặt ra câu hỏi lớn rằng Han Seol A là kẻ đứng sau những cái chết bí ẩn, hay chỉ là một quân cờ trong âm mưu tinh vi hơn? Và liệu Cha Woo Seok có đủ tỉnh táo để tiếp tục tiến sâu vào vùng nguy hiểm ấy, khi ranh giới giữa công lý và cảm xúc ngày càng trở nên mong manh?