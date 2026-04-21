Chán cảnh đặt phòng hết sạch, giá tăng gấp 3 lần? Đây là 3 điểm đến gần Hà Nội dịp 30/4 mà dân sành du lịch đang rỉ tai nhau

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (30/4) đến hết Chủ Nhật (3/5). Đây là quãng thời gian lý tưởng để "xả hơi" sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều người khi đi du lịch dịp này lại chính là cảnh chen chúc, kẹt xe, giá phòng tăng vọt và dịch vụ quá tải ở những điểm đến quen thuộc như Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long hay Cát Bà, Đà Nẵng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hành trình "nghỉ ngơi" đúng nghĩa - nơi có thiên nhiên trong lành, nhịp sống chậm rãi và không khí yên bình thì ba gợi ý dưới đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Tất cả đều cách Hà Nội trong bán kính hợp lý, vẫn giữ được nét nguyên sơ và quan trọng nhất: Chưa bị "du lịch hóa" ồ ạt.

1. Thảo nguyên Đồng Lâm, xã Hữu Liên (Lạng Sơn): "Mông Cổ thu nhỏ" giữa lòng xứ Lạng

Thảo nguyên Đồng Lâm nằm ở xã Hữu Liên, cách Hà Nội chỉ khoảng 130 - 150km theo quốc lộ 1A, là một trong những điểm đến gần Thủ đô mà vẫn cho cảm giác "đi xa thật xa". Khu vực rộng khoảng 100ha này nổi tiếng với thảm cỏ xanh mướt, hồ nước trong vắt uốn lượn giữa những vách núi đá vôi hùng vĩ, cùng hình ảnh đàn ngựa thong dong gặm cỏ - khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến thảo nguyên Mông Cổ.

Điểm cộng lớn là Hữu Liên hiện đã được công nhận là Làng du lịch cộng đồng, nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị khai thác ồ ạt như các điểm du lịch nổi tiếng khác ở miền Bắc.

Trải nghiệm nên thử

- Cắm trại và dã ngoại trên thảm cỏ xanh bên hồ Mỏ Áng, đón bình minh hoặc hoàng hôn trên thảo nguyên.

- Chèo thuyền, câu cá tại hồ Mỏ Áng - hồ nước trong xanh được bao bọc bởi núi đá vôi.

- Đạp xe, đi bộ quanh các bản làng Bên, Cóc, Là Ba, tham quan nhà sàn bốn mái lợp ngói âm dương đặc trưng của đồng bào Tày, Dao.

- Thưởng thức đặc sản như cá suối nướng, ốc đá, gà nướng, vịt quay Lạng Sơn, xôi nếp cẩm, lá sung nem chạo - những món ăn do chính người địa phương chế biến.

- Chụp ảnh cùng đàn ngựa được thả rông trên thảo nguyên - một khung cảnh không dễ tìm thấy ở miền Bắc.

Lưu ý nhỏ

Thời tiết cuối tháng 4, đầu tháng 5 ở Hữu Liên khá mát mẻ, đây cũng là mùa nước cạn nên thảo nguyên sẽ lộ ra những bán đảo xanh mướt rất đẹp. Tuy nhiên, khu thảo nguyên gần như không có sóng điện thoại, hãy coi đây là cơ hội "detox" khỏi mạng xã hội. Về lưu trú, bạn có thể chọn homestay trong các thôn Làng Bên, Làng Cóc hoặc Bamboo Hill Resort nằm trên đồi cao.

Di chuyển từ Hà Nội

Đi theo cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn, ra tại nút giao Hữu Lũng, sau đó đi tiếp khoảng 25 km vào xã Hữu Liên. Tổng thời gian di chuyển khoảng 2,5 - 3 giờ bằng ô tô.

2. Thung lũng Lâm Thượng (Lào Cai, trước thuộc Lục Yên - Yên Bái): Sống chậm cùng người Tày

Lâm Thượng là một xã vùng cao cách Hà Nội hơn 250 km, nằm trên tuyến giữa Sa Pa và Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Dù được ví như "thung lũng bị lãng quên" vì hầu như không xuất hiện trên bản đồ du lịch phổ thông, nhưng chính điều đó lại khiến Lâm Thượng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tránh đông đúc dịp lễ.

Nơi đây sở hữu cảnh quan núi đồi trập trùng, suối thác hoang sơ, ruộng nương trù phú và những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày. Xã hiện có khoảng 6 - 7 mô hình du lịch cộng đồng, phần lớn do thanh niên địa phương làm chủ, nên dịch vụ vẫn giữ được sự chân chất, gần gũi.

Trải nghiệm nên thử

- Ở homestay nhà sàn - ăn, ngủ, sinh hoạt cùng gia đình người Tày. Một số homestay đáng chú ý: Xoi Farmstay (thôn Tông Pình Cại), Mộc Farmstay (thôn Khéo Lẹng), Jack Ecolodge (thôn Chang Pồng). Giá phòng dao động từ khoảng 150.000 đồng/đêm cho phòng tập thể đến 700.000 đồng/đêm cho nhà sàn nhỏ (đã bao gồm bữa sáng và thuê xe đạp).

- Tắm thác Nặm Chắn - làn nước trong xanh, mát lạnh, rất hợp với thời tiết đầu hè.

- Đạp xe hoặc đi bộ băng qua ruộng đồng và rừng cọ, leo lên đồi Pù Lung Trạng (đồi 700) cao 700m với bảy đỉnh để ngắm toàn cảnh thung lũng.

- Thưởng thức đặc sản địa phương: Măng mai, vịt bầu, cá bỗng, gà trống thiến, rêu đá, rau dớn nộm, rượu thuốc - những món ăn mang đậm hương vị núi rừng.

- Giao lưu văn hóa với người Tày qua các hoạt động như đốt lửa trại, dân ca, dân vũ, mặc trang phục truyền thống.

Lưu ý nhỏ

Lâm Thượng hợp với những ai thích nhịp sống chậm, muốn đọc sách, viết lách, ngắm sao trời hoặc đơn giản là "không làm gì cả". Buổi tối, khi tắt đèn, bạn có thể ngắm một bầu trời đầy sao - điều gần như không thể ở Hà Nội.

Di chuyển từ Hà Nội

Bắt xe khách tuyến Mỹ Đình/Gia Lâm - Lục Yên (giá vé khoảng 180.000 - 200.000 đồng), sau đó đi taxi hoặc xe ôm khoảng 20 km vào xã Lâm Thượng. Tổng thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng. Nếu đi theo nhóm, thuê xe riêng từ Hà Nội hoặc TP Yên Bái sẽ chủ động hơn.

3. Đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh): Biển xanh cát trắng không cần chen chúc

Khi nhắc đến biển Quảng Ninh dịp lễ, phần lớn du khách nghĩ ngay đến Hạ Long, Cát Bà, Cô Tô hay Quan Lạn - những nơi chắc chắn sẽ rất đông dịp 30/4 - 1/5. Đảo Ngọc Vừng, thuộc huyện Vân Đồn, lại là một lựa chọn ít được chú ý hơn nhưng có vẻ đẹp không hề kém cạnh.

Điểm nhấn của Ngọc Vừng là bãi biển Trường Chinh với cát trắng phẳng lỳ dài gần 3 km, rộng gần 200m, uốn cong như vầng trăng khuyết. Nước biển trong xanh, sóng êm, khí hậu trong lành, và đặc biệt là hòn đảo có khoảng hơn 1.000 dân sinh sống nên nhịp sống cực kỳ yên bình. Đây cũng là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp.





Trải nghiệm nên thử

- Tắm biển, thư giãn trên bãi Trường Chinh - bãi tắm hoang sơ, sạch đẹp, không đông đúc.

- Khám phá di tích lịch sử: Hòn Pháo đài, thành cổ Ngọc Vừng (thành nhà Mạc), cột cờ quốc gia, Khu lưu niệm Bác Hồ.

- Thuê xe đạp hoặc xe điện dạo quanh đảo - chỉ khoảng 12 km² nên rất dễ di chuyển.

- Thưởng thức hải sản tươi được đánh bắt trực tiếp quanh đảo với giá mềm hơn đáng kể so với các đảo du lịch nổi tiếng khác.

- Tìm hiểu văn hóa của cộng đồng đa dân tộc trên đảo (Kinh, Dao, Mường, Thái, Sán Dìu, Tày).

Lưu ý nhỏ

Thời điểm cuối tháng 4 là mùa đẹp để tắm biển ở Ngọc Vừng, sóng êm và trời nắng nhẹ. Tuy nhiên, vì là đảo xa nên dịch vụ trên đảo vẫn còn khiêm tốn - bạn nên đặt phòng trước, mang theo tiền mặt vì ít máy ATM, và cập nhật dự báo thời tiết để tránh các đợt áp thấp. Chi phí tham quan trên đảo hầu như miễn phí, chỉ phải trả phí di chuyển và ăn uống.

Di chuyển từ Hà Nội

Đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, ra tại nút giao Cẩm Phả, sau đó tới cảng Cái Rồng (Vân Đồn) hoặc bến tàu Vũng Đục (Cẩm Phả). Từ đây bắt tàu gỗ hoặc tàu cao tốc ra đảo (vé dao động 70.000 - 200.000 đồng/lượt tùy loại tàu). Tổng thời gian di chuyển khoảng 4 - 5 tiếng kể cả thời gian đi tàu.

Vài lời trước khi xách ba lô lên

Điểm chung của ba địa điểm trên là dịch vụ chưa quá phát triển và đó cũng chính là lý do chúng còn giữ được sự yên bình. Để chuyến đi trọn vẹn, bạn nên:

- Đặt phòng homestay, vé tàu, xe khách trước ít nhất 2 - 3 tuần vì số lượng phòng ở những nơi này khá hạn chế. Chuẩn bị tiền mặt vì nhiều điểm chưa có máy ATM hoặc thanh toán không tiền mặt.

- Tôn trọng văn hóa địa phương: Hỏi trước khi chụp ảnh người dân, không xả rác, giữ yên tĩnh vào buổi tối.

- Mang theo thuốc cá nhân, kem chống nắng, chống muỗi vì cơ sở y tế ở các khu vực này còn hạn chế.

- Linh hoạt với lịch trình: Ở những nơi chưa được du lịch hóa, mọi thứ diễn ra chậm hơn một nhịp và đó là điều nên tận hưởng, không phải điều cần khắc phục.

Nghỉ lễ không nhất thiết phải là hành trình "check-in đủ điểm nóng". Đôi khi, kỳ nghỉ đáng nhớ nhất lại đến từ một buổi sáng uống trà trên hiên nhà sàn, một chiều đạp xe qua cánh đồng cọ, hay đơn giản là nằm dài trên bãi biển vắng và nghe sóng vỗ...