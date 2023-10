Chấm điểm nhân duyên cặp đôi chồng Tân Dậu (1981) và vợ Quý Hợi (1983): Hôn nhân liệu có xứng ý toại lòng, trăm năm hạnh phúc?

Có rất nhiều yếu tố giúp một cuộc hôn nhân bền lâu và hạnh phúc. Ngoài việc tìm thấy nhiều điểm chung cùng các quan điểm sống tương đồng, khả năng thu hút lẫn nhau, sự đồng cảm cùng các tiêu chí trong cuộc sống thực tế, sự hòa hợp về tuổi cũng góp phần không nhỏ dự báo mức độ hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân.

Để chấm điểm nhân duyên của một cặp đôi, ngoài các thông tin cơ bản như Tam hợp hay Tứ hành xung, Mệnh ngũ hành, người ta cũng tính thêm Cung phi, số chủ đạo trong Thần số học, cung hoàng đạo,... Hãy thử xem mức độ hòa hợp của cặp đôi tuổi Tân Dậu và Quý Hợi có gì đặc biệt nhé.

Ảnh minh họa.

Chấm điểm nhân duyên của cặp đôi Tân Dậu (1981) và Quý Hợi (1983)

1. Về Thiên can: 2/2

Xét về cặp đôi chồng Tân Dậu (1981) và vợ Quý Hợi (1983) có Thiên can Tân và Quý. Trong Tử vi học, người mang Thiên can Tân có tính chất âm Kim là người có sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ. Mặc dù vẻ bề ngoài có thể hiền lành, mềm yếu nhưng cá tính bên trong lại rất kiên cường, bất khuất và giàu chí tiến thủ. Để thành công trong cuộc sống, người mang Thiên can Tân phải cố gắng và trải qua nhiều khó khăn mới có thể thu được nhiều thành quả.

Người Thiên can Tân có tính cách hào sảng, ôn nhu, toát lên khí chất thanh cao. Họ có khả năng giao tiếp khéo léo, nhẹ nhàng và thanh lịch nên được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, ở bên người có Thiên can Tân, người khác sẽ cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của họ.

Ảnh minh họa.

Người mang Thiên can Quý có tính chất âm Thủy nên họ có tính cách nhẹ nhàng, có phần hướng nội. Người có Thiên can Quý thực hiện việc gì cũng cẩn thận, bình tĩnh và họ coi trọng nguyên tắc. Chính vì tính cách có chút hướng nội nên về đời sống riêng tư họ ít khi chia sẻ với người khác. Họ sống kín tiếng, kể cả là người nổi tiếng họ cũng không phô trương chuyện riêng tư của mình đến nhiều người.

Người có Thiên can Quý cũng rất trọng tình cảm. Tình yêu đối với họ không chỉ cần mang lại sự an toàn, mà còn cần có phần thi vị và lãng mạn. Mặc dù họ có tâm nhường nhịn và nhẫn nại nhưng nếu bị khiêu khích thái quá, họ cũng sẽ nổi đóa. Cuộc sống của những người mang Thiên can Quý giống như một con thuyền với cánh buồm căng no gió, luôn tìm kiếm mục tiêu và sứ mệnh riêng của họ. Điều này có thể khiến họ cảm thấy cô đơn và lạc hướng trong một số thời điểm.

Người Thiên can Quý có khả năng ăn nói nhỏ nhẹ, biết nắm bắt tâm lý người khác. Ngoài ra, họ cũng là người chính trực, chăm chỉ, dù gặp hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ cố gắng tìm được cách giải thoát. Nếu như người khác trông chờ vào may mắn thì họ lại muốn dựa vào nỗ lực của chính mình hơn.

Nếu người Thiên can Tân song hành cùng người Thiên can Quý cũng là một sự hòa hợp đáng ngưỡng mộ. Họ có nhiều điểm chung và có thể khai thác điều đó để làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

2. Về Địa chi: 2/2

Người tuổi Tân Dậu (1981) có Địa chi Dậu (âm Kim) có tính cách chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù trong hoàn cảnh nào, người tuổi Dậu cũng giữ được thái độ lạc quan hướng về tương lai phía trước. Người tuổi Tân Dậu hòa đồng, có khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, họ cũng không ngại đưa ra các quan điểm của bản thân và giữ vững được lập trường.

Đây là mẫu người cần cù trong công việc và họ được mọi người tin tưởng, đề cao. Đối với mỗi việc họ làm, họ sẽ hết mình để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Ảnh minh họa.

Người tuổi Quý Hợi (1983) có Địa chi Hợi (âm Thủy) là hình mẫu lý tưởng của nhiều đàn ông. Họ không chỉ có sự đoan trang, thùy mị mà còn có trái tim nhân hậu, thiện lương. Dù chuyện trong nhà hay việc ngoài xã hội họ cũng quán xuyến chu đáo. Người vợ tuổi Quý Hợi ý thức rất cao về tình hình tài chính, điều này giúp họ đảm bảo cuộc sống thoải mái. Họ cũng sẵn sàng hy sinh vì chồng con, thậm chí còn chịu nhiều thiệt thòi để vun vén hòa khí gia đình. Tuy vậy, ở họ có sự chân thành, khảng khái nên được nhiều người yêu mến. Song, người Quý Hợi cũng có chút mềm yếu, đa sầu đa cảm nên chuyện tình cảm không như ý sẽ dễ rơi vào buồn bã.

Tuổi Tân Dậu kết đôi với người tuổi Quý Hợi cũng có nhiều sự hòa hợp. Ở cặp đôi này không chỉ có sự đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống mà họ còn trao cho nhau nhiều giá trị tinh thần quý giá. Nếu hai bên không ngừng vun vén và thấu cảm thì hôn nhân của họ sẽ bền vững dài lâu.

3. Về Mệnh Ngũ hành: 1/2

Người chồng sinh năm Tân Dậu (1981) thuộc mệnh Mộc, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thạch lựu mộc là loài cây có thể sống ở vách đá hiểm trở, vùng núi cao gồ ghề. Bởi vậy, người mệnh Thạch Lựu Mộc có tính cách cứng rắn, ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt.

Người vợ sinh năm Quý Hợi (1983) thuộc mệnh Thủy, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Đại Hải Thủy là đại dương mênh mông bao la vì vậy những người thuộc mệnh này thường có chí lớn. Ngay từ nhỏ, họ cũng đã nuôi dưỡng giấc mơ cao xa hơn người. Ở họ có sự phóng khoáng, thích làm những công việc có tầm vóc, yêu thích sự tự do, sáng tạo. Bởi vậy, những người này thích hợp công việc mang tính sáng tạo và thoải mái, không hợp những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Đồng thời, với tính cách này họ phù hợp với những người có khuôn khổ một chút để "kéo" họ lại trước những ước mơ quá bay bổng.

Như vậy, sự kết hợp giữa chồng mệnh Mộc và vợ mệnh Thủy có sự tương sinh, định mệnh sinh ra là dành cho nhau. Tuy nhiên bản chất của Đại Hải Thủy là nước mặn mà Thạch Lựu Mộc là cây lựu mọc trên đá, ở cạnh nhau về lâu dài cũng sẽ bị hao mòn và cũng gây ra sự mệt mỏi.

4. Về Cung phi: 2/2

Mặc dù khi xem về Cung phi (thường ứng dụng nhiều trong phong thủy nhà cửa), yếu tố này cũng ảnh hưởng nhất định đến mức độ hòa hợp nhân duyên của một cặp đôi.

Tuổi nam Tân Dậu (1981) thuộc cung Khảm (hành Thủy) có tư duy tốt và khả năng kinh doanh nhạy bén. Họ là người dễ đạt được nhiều thành công trong kinh doanh, tuy nhiên phải biết kiềm chế tham vọng của bản thân.

Tuổi nữ Quý Hợi (1983) thuộc cung Đoài (hành Kim) là người khéo léo, mềm mỏng. Tâm tư họ kín đáo, ít bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Dù vậy, người nữ cung Đoài cũng có nhiều mâu thuẫn trong tính cách nên họ cần học cách kiểm soát tốt cảm xúc.

Nếu chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài chủ về phúc đức. Sự kết hợp này mang lại hôn nhân viên mãn, vợ chồng hòa thuận, mang lại nhiều hòa khí cho gia đình, không chỉ công việc phát triển mà tài vận cũng tốt. Cặp đôi này không chỉ ăn ý với nhau trong cuộc sống mà khi gặp bất đồng, họ cũng sẵn sàng lắng nghe đói phương và tìm cách giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa.

5. Về Kim lâu: 2/2

Trong quan niệm dân gian, trong các việc lớn của đời người, khi thực hiện người ta còn tính tuổi Kim Lâu (cưới hỏi, xây nhà, nuôi gia súc, sinh con) nhằm tìm kiếm sự thuận lợi, hòa hợp tốt nhất.

Về cách tính Kim Lâu khi cưới hỏi để xem năm dự định thực hiện có tốt lành không, có thể thực hiện theo công thức sau: Lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh + 1 và chia cho 9. Nếu số dư là 1, 3, 6, 8 thì phạm Kim Lâu, không nên thực hiện cưới hỏi.

Ví dụ, tuổi nữ Quý Hợi (1983) dự định cưới hỏi năm 2023: Lấy 2023 - 1983 = 40 + 1 = 41 chia 9 = 4 dư 5. Vậy nữ này không phạm Kim Lâu.

Tuổi Nam Tân Dậu (1983) dự định cưới hỏi năm 2023: Lấy 2023 - 1981 = 42 + 1 = 43 chia 9 = 4 dư 6. Vậy nam này không phạm Kim Lâu.

Ví dụ thực tế: Nhân duyên siêu mẫu Phạm Thanh Hằng

Sau bao năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, vào 22/10 tới đây, siêu mẫu Thanh Hằng tổ chức đám cưới cùng nhạc trưởng trẻ tài năng Trần Nhật Minh. Dựa vào các yếu tố trên, thử chấm điểm nhân duyên hôn nhân của siêu mẫu Thanh Hằng được bao nhiêu điểm nhé!

Thanh Hằng sinh ngày 22/7/1983 và chồng sắp cưới Trần Nhật Minh sinh ngày 22/9/1981.

Nếu xét 5 yếu tố trên với thang điểm 10, sự kết hợp giữa cặp đôi Tân Dậu và Quý Hợi này được 9/10. Đây là mức điểm có thể nói là tuyệt vời hiếm có khó gặp. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố này còn cần xét đến nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như cung hoàng đạo, số chủ đạo theo ngày sinh của Thần số học,... và đương nhiên là không thể thiếu được trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Ví dụ xét về cung hoàng đạo, siêu mẫu Thanh Hằng sinh vào ngày 22/7 thuộc cung Cự Giải, chồng sắp cưới sinh ngày 22/9 thuộc cung Xử Nữ. Ngày sinh của cả hai người đều ở cuối cung nên sẽ có ảnh hưởng đôi chút của cung kế tiếp. Chẳng hạn sau Cự Giải sẽ là Sư Tử, sau Xử Nữ sẽ là Thiên Bình. Điều này có thể làm tính cách của hai người có thêm nhiều điều thú vị.

Ảnh minh họa.

Về mức độ hòa hợp của cặp đôi Cự Giải và Xử Nữ, một người hệ Nước (Cự Giải) và một người hệ Đất (Xử Nữ) sẽ tạo ra nhiều "phản ứng hóa học" hay ho. Nói cách khác, giữa cặp đôi này sẽ cùng nhau tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị, từ đó thấu hiểu nhau hơn.

Còn xét về con số chủ đạo theo Thần số học, siêu mẫu Thanh Hằng thuộc số 5, còn chồng sắp cưới cũng thuộc con số 5.

Con số 5 trong Thần số học đại diện cho sự mạo hiểm, thích phiêu lưu, luôn có kỷ luật bản thân và muốn truyền cảm hứng cho mọi người được cách sống tự do. Cặp đôi số 5 này đều có khả năng thích nghi với môi trường tốt, họ theo đuổi các công việc liên quan đến xã hội và nghệ thuật sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Đều là những người không thích đối phương quá kiểm soát, họ cần thời gian riêng để giữ được sự cuốn hút. Tuy vậy, họ cũng cần kiểm soát cảm xúc đồng thời dìu nhau đi qua những thăng trầm trong cuộc sống bằng sự chân thành, thực tế thì mới có thể bền lâu.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)