Cha mẹ thông minh và cha mẹ bình thường dạy dỗ con khác biệt như nào? Nhìn vào 9 điểm này mới thấy sự chênh lệch

Cha mẹ bình thường và cha mẹ có phương pháp giáo dục con cái thông minh khác biệt nhau ra sao? Một bộ phim của Trung Quốc từng chỉ ra sự khác biệt về quan điểm trong 9 khía cạnh của 2 nhóm phụ huynh này và nhận được rất nhiều sự đồng tình của các chuyên gia. Cụ thể như sau:

1. Về học tập

"Học tập là một công việc lớn đối với trẻ em. Nếu học không tốt, trẻ không thể đạt điểm cao, không vào được ngôi trường tốt" - Đây là suy nghĩ của những bậc cha mẹ bình thường. Còn những bậc cha mẹ có cách giáo dục thông minh cho rằng, học tập là sự khám phá. Điểm số chỉ là vẻ bề ngoài. Nỗ lực đằng sau mới quan trọng.

2. Về ưu nhược điểm

Trẻ em có những đặc điểm riêng. Kiểu cha mẹ khác nhau sẽ nhìn nhận trẻ theo những chiều hướng khác. Cha mẹ thông thường nhìn thấy ưu điểm và nhược điểm của con cái nên trong quá trình giáo dục sẽ tích cực phát huy ưu điểm và triệt tiêu nhược điểm, dẫn đến sự phát triển không đồng đều.

Cha mẹ thông minh sẽ coi ưu điểm và nhược điểm là đặc điểm của trẻ, từ đó chọn cách bồi dưỡng trẻ phù hợp nhất, cuối cùng là phát triển toàn diện.

Ảnh minh họa

3. Về góc độ nhìn nhận

Cha mẹ nhìn con cái từ những góc độ khác nhau. Họ sẽ rèn luyện con theo những cách khác nhau, từ đó có những tác động khác nhau đến con.

Cha mẹ bình thường thích nhìn con... bằng kính lúp, họ chỉ nhìn vào điều trước mắt, điểm mạnh và điểm yếu của con đều được phóng đại. Cha mẹ thông minh nhìn xa hơn và sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự trưởng thành trong tương lai của con cái họ chứ không chỉ hiện tại.

4. Về phân bổ thời gian

Thời gian của một đứa trẻ là rất quý giá và không nên lãng phí phút giây nào. Tuy nhiên, cha mẹ có cách hiểu khác nhau về thế nào là "quý" và thế nào là "lãng phí".

Đối với những bậc cha mẹ bình thường, con cái phải dành phần lớn thời gian cho việc học, đôi khi học là tất cả những gì con có.

Nhưng các bậc cha mẹ thông minh lại không nghĩ như vậy, với họ, học tập chỉ là một phần của cuộc sống, con cái có thể làm được những việc khác và thời gian dành cho con cũng quan trọng không kém.

5. Về cuộc sống

Nhận thức của trẻ về cuộc sống về cơ bản là do cha mẹ truyền lại, và sự kích thích của môi trường bên ngoài cũng không thể thiếu, nhưng cha mẹ lại chiếm một thành phần tương đối lớn. Các bậc cha mẹ bình thường nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc đua và người ta phải tiếp tục tiến về phía trước nếu không sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Cha mẹ thông minh tin rằng cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh, mà là một trải nghiệm lâu dài, phong phú, đầy màu sắc, và cuộc sống của trẻ em phải thật tuyệt vời.

6. Về so sánh

Trẻ muốn tiến bộ thì phải có so sánh, mấu chốt là so sánh với ai. Cha mẹ bình thường thích so sánh con mình với con người khác, cuối cùng họ luôn ghen tị với con người khác, nhưng lại cảm thấy tự ti vô hạn vì con mình không giỏi bằng "con người ta".

Cha mẹ thông minh thì khác, họ so sánh mình và con cái của hiện tại với quá khứ. Nếu hơn trước thì thành công, nếu lạc hậu thì sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi mạnh mẽ hơn.

7. Về giao tiếp

Sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là kênh hiệu quả để thấu hiểu thế giới nội tâm của trẻ. Khi cha mẹ bình thường giao tiếp với con cái, họ chỉ nghĩ rằng ý kiến của mình là đúng và con cái họ sai, điều này dẫn đến các rào cản giao tiếp ngày càng tăng.

Cha mẹ thông minh tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con cái, tìm kiếm những điểm cả hai có thể gặp gỡ và cởi mở với nhau.

8. Về cách đặt câu hỏi

Hứng thú là động lực của tư duy, đặt câu hỏi là ánh sáng soi đường của tư duy. Khi trẻ đặt câu hỏi, cha mẹ bình thường cho rằng đây là suy nghĩ phiền nhiễu, không có lợi cho việc học nên cố gắng hết sức để kìm nén.

Cha mẹ thông minh cho rằng trẻ đang suy nghĩ tích cực nên chỉ khuyến khích, khai sáng để trẻ thông minh hơn.

9. Về giáo dục

Giáo dục, truyền đạt kiến thức và nuôi dưỡng tư tưởng - đây là bản chất của giáo dục. Cách hiểu của cha mẹ thông thường về giáo dục là chỉ dạy mà không giáo dục, cho nên họ giảng cho con nghe, để con nghe lời mình nói, không tính đến hành động.

Cha mẹ thông minh cho rằng giáo dục thực chất là để cho trẻ thấy, dạy dỗ bằng giới luật và hành vi, để trẻ bắt chước những gì chúng làm đúng, loại bỏ những gì chúng làm sai và rèn luyện cho trẻ những thói quen, suy nghĩ tốt.