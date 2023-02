Cha đẻ ChatGPT ra mắt công cụ xác định văn bản do AI tạo ra hay con người viết

Công cụ mới được OpenAI đặt tên "Trình phân loại văn bản AI", ra mắt hôm 31-1 (giờ Mỹ). Công ty có trụ sở tại San Francisco - Mỹ mô tả đây là "mô hình GPT được tinh chỉnh để xác định khả năng một đoạn văn bản được tạo bởi AI hay bởi con người".

Sau khi xem xét văn bản, công cụ mới của OpenAI sẽ đánh giá theo các mức độ khác nhau để kết luận văn bản đó có phải do AI tạo ra hay không.

"Mục đích sử dụng của chúng tôi khi tạo ra ‘Trình phân loại văn bản AI’ là để phân biệt sự khác nhau giữa nội dung do con người viết ra và nội dung do AI tạo ra" - Công ty OpenAI cho biết - "Kết quả có thể hữu ích nhưng không phải là bằng chứng duy nhất khi quyết định liệu một văn bản có phải được tạo bằng AI hay không".

ChatGPT ra mắt ngày 30-11-2022, là một chương trình kết hợp với trí tuệ nhân tạo để tương tác với con người. Chương trình sử dụng thuật toán chọn từ dựa trên bài học rút ra từ việc quét hàng tỉ đoạn văn bản trên internet. Từ đó, cho phép máy tính trò chuyện và đáp ứng những câu hỏi từ phía người dùng trong thời gian thực.

Do đó, người có thể yêu cầu ChatGPT thực hiện loạt nhiệm vụ, chẳng hạn như thu thập thông tin, sửa mã máy tính bị hỏng, tạo lời rap theo phong cách Snoop Dogg, soạn kịch bản cho các cảnh giả định, viết các bài luận hay yêu cầu "trích cho tôi một câu thơ trong Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du …

Khả năng của ChatGPT đã gây lo ngại cho nhiều nhà giáo dục. Thậm chí, Cơ quan Giáo dục Thành phố New York _Mỹ đã cấm ChatGPT khỏi các thiết bị và mạng của trường học vào đầu tháng 1, với lý do lo ngại về "tác động tiêu cực đến việc học tập của học sinh".

Chính điều đó cũng đã thúc đẩy nỗ lực tạo ra các cụ phát hiện văn bản do AI tạo ra của OpenAI.

Tuy nhiên, "Trình phân loại văn bản AI" của OpenAI vẫn có một số hạn chế. Viết mẫu phải có ít nhất 1.000 ký tự, hoặc khoảng 150-250 từ. OpenAI cũng thừa nhận rằng công cụ này không phải lúc nào cũng chính xác — văn bản do AI tạo ra có thể được chỉnh sửa để tránh các công cụ phát hiện và trình phân loại văn bản có thể xác định sai cả mẫu do AI tạo ra và mẫu do con người viết.