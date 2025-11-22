Xuân Hinh làm “đám cưới” ở tuổi U60?

Bộ phim điện ảnh Tết 2026 Mùi Phở vừa có buổi công bố dự án tại TP.HCM và thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả khi hé lộ những phân cảnh đầu tiên với tâm điểm là nghệ sĩ Xuân Hinh. Không chỉ lần đầu góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh, “vua hài đất Bắc” còn gây tò mò khi xuất hiện trong không gian sự kiện được dựng như một “Lễ Thành Hôn” chi tiết khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nhân vật của ông trong phim có liên quan đến một đám cưới bí ẩn.

Tái hiện bối cảnh trong phim, sự kiện được thiết kế như một đám cưới truyền thống: cổng cưới đỏ, bàn lễ tân viết lời chúc, gian phở nghi ngút khói và đặc biệt là “gánh phở ông Mùi” – trung tâm của không gian buổi lễ. Khách mời bước vào khung cảnh rộn ràng như đang dự một đám cưới thực sự, từ đó trực tiếp cảm nhận tinh thần mà Mùi Phở muốn mang lên màn ảnh: đời thường, thân quen, đậm bản sắc Việt.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh trong bối cảnh này lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Không ít khách mời bày tỏ sự tò mò khi chứng kiến ông đứng giữa không gian “Lễ Thành Hôn”, dẫn tới câu hỏi: “Ông Mùi” đang cưới ai? Hay đây chỉ là cú đánh lạc hướng?

Tâm điểm của buổi lễ là đoạn video first look được trình chiếu lần đầu. Thay vì tiết lộ nội dung, đoạn phim chỉ tập trung khắc họa những chi tiết rất Việt: căn bếp cũ, tiếng dao chạm thớt, khung nhà gỗ, bát phở nóng nghi ngút và không khí rộn ràng ngày Tết. Xen giữa đó là vài giây đối thoại được mô tả là “căng như dây đàn” giữa Xuân Hinh và Thu Trang.

Sự đối lập giữa một bên là nghệ sĩ gạo cội Bắc Bộ, một bên là nữ diễn viên phòng vé đại diện cho nguồn năng lượng miền Nam, tạo nên hiệu ứng mạnh. Chỉ vài câu thoại ngắn cũng đủ làm khán giả đặt câu hỏi: đây là mâu thuẫn? tranh chấp? hay một mối quan hệ phức tạp hơn? Ê-kíp từ chối giải thích, giữ nguyên tinh thần úp mở, càng khiến bộ phim trở nên bí ẩn.

Trong phần giao lưu, đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta cho biết Mùi Phở được chuẩn bị trong gần hai năm, với hơn 100 lần chỉnh sửa kịch bản. Đoàn phim cũng trực tiếp về Nam Định để học nghề phở từ các nghệ nhân nhằm đảm bảo tính chân thực trong từng khung hình.

Anh chia sẻ: “Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận sự gần gũi, sự ấm áp rất Việt ngay từ giây đầu tiên. Mùi Phở không chỉ là một bộ phim Tết, mà là câu chuyện về văn hóa, về truyền thống, về những điều thân thuộc mà ai cũng mang trong ký ức.”

Ngoài Xuân Hinh và Thu Trang, buổi công bố còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hải Triều, Cường Cá, Quốc Tuấn và diễn viên nhí Bảo Nam.

Lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh, Xuân Hinh gọi trải nghiệm này bằng ba từ: “xúc động – hấp dẫn – thú vị”. Ông cho biết mình nhận lời vì bộ phim tôn vinh những giá trị truyền thống – điều ông theo đuổi suốt sự nghiệp. Thanh Thanh Hiền cũng xem đây là cơ hội hiếm hoi để mang màu sắc dân gian Bắc Bộ lên màn ảnh rộng.

Ở phía Nam, Thu Trang mang đến năng lượng hiện đại, duyên dáng và hài hước. Sự kết hợp giữa Thu Trang và bộ đôi Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền được xem là cú “va chạm thế hệ” đầy thú vị của phim Tết năm nay.

Sự kiện còn mang đến hai ca khúc chủ đề của phim: “Lão Ông Cưới Vợ” do Tuấn Cry trình diễn và bản chầu văn “Cô Bé” do chính nghệ sĩ Xuân Hinh thể hiện. Màn biểu diễn chầu văn giàu bản sắc khiến không khí sự kiện trở nên đặc biệt sôi động và để lại nhiều cảm xúc.

Với tông phim ấm áp, hài hước duyên dáng và câu chuyện mang màu sắc truyền thống, Mùi Phở được kỳ vọng trở thành lựa chọn gia đình trong dịp đầu năm mới. Bộ phim dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 tại các rạp trên toàn quốc.