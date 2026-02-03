Grammy 2026 đã kết thúc được 1 hôm nhưng những dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh màn khoe sắc của dàn sao thì tương tác giữa các nghệ sĩ đình đám tại lễ trao giải mới đây cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Trong đó, clip ghi lại màn tương tác đầy gượng gạo giữa Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars ở Grammy năm nay đã trở thành chủ đề hot, thu hút về tới gần 7 triệu lượt xem chỉ sau thời gian cực ngắn. Trong đoạn video gây xôn xao, Rosé mải miết chạy theo quàng vai bá cổ Bruno Mars, thế nhưng nam ca sĩ sinh năm 1985 lại không để tâm tới đàn em, thậm chí ngó lơ đối phương toàn tập. Điều này tạo nên 1 khung cảnh gượng gạo, khó xử, khiến công chúng không ngừng đồn đoán về tình trạng mối quan hệ thực sự giữa 2 ngôi sao đình đám.

Clip ghi lại cảnh tượng Bruno Mars ngó lơ Rosé toàn tập đã khiến dân mạng nổi sóng. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen tranh luận sôi nổi xung quanh đoạn clip Rosé bị Bruno Mars bơ đẹp ở Grammy 2026. 1 số khán giả cho rằng, 2 nghệ sĩ dường như chỉ có mối quan hệ hợp tác bình thường trong công việc chứ không thân thiết với nhau như công chúng vẫn tưởng. Thế nhưng, đông đảo người hâm mộ lại nhấn mạnh, ngay cả những người bạn thân thiết cũng có thể có những khoảnh khắc giống như đoạn clip nói trên. Theo những khán giả này, không thể dựa vào vài giây ngắn ngủi để kết luận rằng Rosé - Bruno Mars không thân nhau. Hơn nữa, nếu xét tổng thể màn xuất hiện của 2 nghệ sĩ ở Grammy năm nay thì dễ dàng có thể thấy họ thực sự rất thân thiết, quý mến nhau. Đơn cử như việc Rosé - Bruno Mars cùng nhau ăn uống vui vẻ sau màn trình diễn ở lễ trao giải mới đây.

Trong nhiều hình ảnh khác cùng ngày 2/2, Rosé - Bruno Mars rõ ràng rất thân thiết với nhau. Ảnh: X

Trước đó, Rosé và Bruno Mars được biết đến là cặp bạn thân trái dấu ở showbiz. Tình bạn đẹp xuyên biên giới của họ cũng nhận về nhiều tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ từ khán giả. Còn nhớ Bruno Mars đã xuất hiện trong đêm nhạc của BLACKPINK diễn ra ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái để ủng hộ tinh thần cho Rosé. Ở hậu trường, Rosé và Bruno Mars cười đùa vui vẻ trong bầu không khí thắm tình anh em. Khoảnh khắc Rosé rủ đàn anh chơi trò xây tháp khiến fan "luỵ tim". Ngoài ra, 2 ngôi sao còn không tiếc lời dành cho đối phương những lời khen ngợi "có cánh" trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí.

2 nghệ sĩ đình đám gặp nhau lần đầu tại studio của Bruno Mars ở Los Angeles vào mùa hè cách đây 2 năm theo sự sắp xếp của hãng thu âm Atlantic. Thời điểm ấy, Rosé đang trong quá trình sản xuất album solo đầu tay - Rosie và còn đang trong giai đoạn làm quen với hoạt động solo. Họ cùng nhau cho ra lò siêu hit toàn cầu APT. và truyền thông mô tả tình bạn giữa 2 người ngày càng trở nên sâu đậm theo thời gian.